Football Talk. Duitse ref voor RC Genk in Champions League - Messi staat terug op trainingsveld De voetbalredactie

15 september 2019

13u01 0

Messi hervat groepstrainingen

Lionel Messi staat dicht bij een terugkeer bij Barcelona. De Spaanse grootmacht publiceerde een foto op Twitter van de groepstraining met de Argentijn. Ook de Fransman Ousmane Dembélé timmert verder aan zijn herstel.

“Messi trainde met de groep en Dembélé werkte ook deels met het team”, schreef Barça bij foto’s van de oefensessie. Messi stond sinds begin augustus aan de kant met een kuitblessure, terwijl Dembélé sukkelt met de dij.

Barcelona opent dinsdag de Champions League bij Borussia Dortmund. Zelf gaf Messi eerder aan te hopen op een terugkeer bij aanvang van het Kampioenenbal, maar zijn trainer Ernesto Valverde liet al verstaan dat de kans klein is dat zijn goudhaantje de match tegen Dortmund haalt. “Ik wil er niet te veel over zeggen om geen verwachtingen te scheppen, maar volgens mij wordt dinsdag halen lastig”, aldus de T1.

Leo Messi trained with the group and O. Dembélé worked for part of the session with the team 😀🙌 pic.twitter.com/O1MF3DFntJ FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Duitse ref voor RC Genk in Champions League

De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer leidt het Champions League-duel van RC Genk, nu dinsdag op het veld van RB Salzburg. Zwayer had twee keer eerder een CL-treffen van een Belgische club onder zijn hoede. In het seizoen 2015-2016 floot hij het groepsduel Valencia - AA Gent (2-1). Ook Zulte Waregem - PSV (0-3), een duel in de derde voorronde in 2013-2014, leidde hij in goede banen. Zwayer is 38 en werkzaam in de immobiliënsector.

Kiel loopt storm voor bekerduel tegen Anderlecht

Het Kiel loopt storm voor het bekerduel van Beerschot tegen Anderlecht, de blikvanger in de zestiende finales van de Croky Cup. Vrijdag startte de verkoop van de laatste reeks tickets. Volgens de laatste berichten zouden er nog maar 1.000 tickets beschikbaar zijn. De kans is reëel dat het bekertreffen in het Olympisch Stadion voor een vol huis - 12.771 bedraagt de maximumcapaciteit - wordt gespeeld. De wedstrijd Beerschot - Anderlecht gaat door op woensdag 25 september (aftrap 20u45).