Football Talk. Duitse bond doogt protest spelers - Ibrahimovic weer bij Milan - Assistent Atlético wil hoofdcoach worden Redactie

03 juni 2020

Demonstrerende spelers moeten geen vervolging vrezen van Duitse bond

De vier spelers uit de Duitse Bundesliga die afgelopen weekend tijdens hun competitiewedstrijden protesteerden tegen racisme naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, worden daarvoor niet vervolgd door de Duitse Voetbalbond DFB.

Het gaat om Borussia Mönchengladbach-aanvaller Marcus Thuram, Dortmund-goudhaantje Jadon Sancho en diens ploegmaat Achraf Hakimi, en Weston Mckennie van Schalke 04. Zij betuigden afgelopen weekend elk op hun eigen manier hun steun.

Nochtans zijn onder meer politieke uitingen van voetballers tijdens wedstrijden verboden, maar de Wereldvoetbalbond FIFA had nationale bonden al opgeroepen geen straffen op te leggen aan spelers die op het veld solidariteit tonen na de dood van George Floyd. “Demonstrerende spelers verdienen eerder applaus”, liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino optekenen.

De Duitse bond sloot zich daar vervolgens snel bij aan. “We zijn zeer meer dan tevreden met deze beslissing van onze controlecommissie”, liet DFB-voorzitter Fritz Keller weten. “De Duitse bond verzet zich tegen elke vorm van racisme, discriminatie en geweld. Wij staan voor tolerantie, openheid en diversiteit. De acties van afgelopen weekend verdienen dan ook ons respect en begrip.”

Geblesseerde Ibrahimovic is terug in Milaan na week in Zweden

AC Milan-ster Zlatan Ibrahimovic is teruggekeerd naar Italië, nadat hij een week in Zweden heeft verbleven. De 38-jarige Zweed herstelt momenteel van een kuitblessure. De aanvaller liep de spierblessure op 25 mei op tijdens een training bij zijn Italiaanse club. Twee dagen later vertrok hij richting Stockholm om bij zijn familie te zijn. Tijdens de coronalockdown in Italië verbleef hij ook in de Zweedse hoofdstad. Hij trainde er bij Hammarby IF, de club waar hij mede-eigenaar van is.

AC Milan kan hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Ibrahimovic voor de return van de halve finale van de Italiaanse beker tegen Juventus. De heenmatch in Milaan eindigde op 1-1 in februari. Het Italiaanse voetbal hervat na de onderbreking door de coronacrisis met de halve finales van de Beker van Italië. Die zijn volgende week voorzien. De precieze data worden deze week bekendgemaakt.

Schotse voetbalcompetitie start in augustus

Het seizoen in de Premier League van het Schotse voetbal gaat in augustus van start. Dat heeft de organisatie van de competitie afgesproken met de zender Sky Sports. Er is bovendien een 5-jarige verbintenis tussen de partijen getekend, die de clubs extra inkomsten oplevert.

In Schotland werd eerder al besloten het huidige seizoen, stilgelegd wegens de uitbraak van het coronavirus, niet meer uit te spelen. Dat heeft de clubs veel geld gekost. Vooralsnog ziet het er naar uit dat bij de start van het nieuwe seizoen in augustus geen publiek in de stadions mag komen. Celtic, de ploeg van Boli Bolingoli, werd medio mei uitgeroepen tot kampioen.

Meer dan een derde van resterende Premier League-wedstrijden gratis op tv

Van de 92 nog resterende wedstrijden in de Engelse Premier League zullen er 33 gratis worden uitgezonden, zo werd vandaag bekendgemaakt.

De Amerikaanse onlinegigant Amazon kondigde aan dat het zijn vier wedstrijden waarop het de rechten heeft, zal aanbieden zonder abonnementsformule. Fans wereldwijd kunnen die wedstrijden dus gratis bekijken. Ook bij de Britse openbare omroep BBC kunnen fans terecht voor vier gratis wedstrijden. Volgens de krant The Daily Mail zal rechtenhouder Sky van zijn 64 wedstrijden er 25 gratis uitzenden, de overige 20 wedstrijden zitten bij BT Sport.

Het is de bedoeling dat de Premier League op 17 juni wordt hervat, na een lange onderbreking vanwege de coronapandemie. Het gaat om een midweeks programma met twee inhaalwedstrijden; Aston Villa-Sheffield United en Manchester City-Arsenal.

Assistent Diego Simeone verlaat Atlético Madrid voor carrière als hoofdcoach

German ‘Mono’ Burgos stapt op het einde van het seizoen op als assistent-coach bij Atlético Madrid. De 51-jarige Argentijn mikt op een carrière als hoofdcoach. De voormalige doelman is sinds 2011 de assistent van Diego Simeone, achtereenvolgens bij het Italiaanse Catania, het Argentijnse Racing Club en Atlético Madrid. Met Simeone veroverde Burgos in 2014 de Spaanse landstitel en werd hij twee keer runner-up in de Champions League (2014 en 2016). Aan het roer van Atlético wonnen beiden tweemaal de Europa League (2012 en 2018) en eenmaal de Copa del Rey (2013).

“Op het einde van het seizoen begin ik aan mijn avontuur als hoofdcoach”, verklaart Burgos op de clubwebsite. “Met meer dan tien jaar ervaring in La Liga denk ik dat ik perfect in staat ben om een team te leiden. Ik zal op de best mogelijke manier vertrekken en tot mijn laatste minuut hier zal ik proberen om onze doelen te bereiken.”

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis schakelde Atlético Madrid titelhouder Liverpool uit in de achtste finales van de Champions League. Atlético, voorlopig zesde in La Liga, hervat de Spaanse competitie volgende week zondag (14 juni) op het veld van Athletic Club.

Spaans voetbal hervat met gestaakt duel in tweede klasse

De eerste afspraak op de voetbalkalender in Spanje na de onderbreking door de coronacrisis is de tweede helft van de gestaakte partij tussen de tweedeklassers Rayo Vallecano en Albacete. De partij is voorzien op woensdag 10 juni. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) bekendgemaakt.

Op 15 december 2019 werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete bij de rust bij een 0-0-stand gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek. Albacete-speler Roman Zozulya werd toen door het thuispubliek uitgemaakt voor nazi. La Liga hervat op 11 juni met de derby tussen Sevilla en Real Betis, eveneens achter gesloten deuren.

🚨 El Comité de Competición de la RFEF fija el @RayoVallecano - @AlbaceteBPSAD de la jornada 20 para el día 10 de junio.



➡️ El encuentro entre los clubes de Segunda División se reanudará en su segunda parte el citado día a partir de las 20:00 horas.



🔗 https://t.co/NrreLr5too pic.twitter.com/YxvRIm3SBx RFEF(@ rfef) link

Liverpool verandert pas op einde van seizoen van kledingsponsor

FC Liverpool stelt de geplande verandering van kledingsponsor uit tot het einde van het seizoen. Dat heeft de leider en gedoodverfde winnaar van de Premier League bekendgemaakt. Eigenlijk zou het contract met New Balance aflopen op 31 mei. Vanaf 1 juni zouden The Reds in truitjes van Nike aantreden.

De eerste landstitel in dertig jaar kan Liverpool nauwelijks nog ontglippen. De voorsprong op nummer twee Manchester City bedraagt 25 punten. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat, nadat die stillag door de coronacrisis. Nu het seizoen pas eind juli wordt afgerond, is Liverpool met New Balance en Nike overeengekomen de wissel van kledingsponsor met twee maanden uit te stellen. New Balance staat nu tot 31 juli in voor de uitrusting van het team van Jürgen Klopp.