Football Talk. Duchâtelet verkoopt Charlton Athletic - Hayen langer T1 van STVV? - Anderlecht met of zonder Kompany dit weekend

29 november 2019

Nicky Hayen langer T1 van STVV?

Maandag meldden we na het ontslag van Marc Brys reeds dat beloftentrainer Nick Hayen zou overnemen, minstens tot na Genk. Intussen doen geruchten de ronde dat hij wel ‘s zou kunnen aanblijven tot einde van het seizoen. Niemand die dat verhaal bij STVV vanochtend even wilde bevestigen. Grote baas Takayuki Tateishi verbleef deze week immers in het buitenland en keert pas vandaag of morgen terug. Nicky Hayen is alleszins iemand van het huis, kent de Belgische competitie en is... kneedbaar voor de Japanners. Laat dat laatste nu net de ‘kwaliteit’ zijn die Marc Brys niet had. Moest het zo zijn dat Nicky Hayen overneemt, dan is de naam van de T2 ook nagenoeg gekend. Dan wordt dat Takahisa Shiraishi (42), nu al actief als videoman bij STVV, en daarvoor T2 bij Excelsior Rotterdam. Nog dit: Hayen heeft totaal geen ervaring op het hoogste niveau. Vanmiddag geeft hij trouwens zijn eerste officiële persconferentie op Stayen met één onderwerp op de agenda: de match tegen Genk. (FKS)

Roland Duchâtelet verkoopt aandelenpakket bij Charlton

Exit Roland Duchâtelet bij Charlton Athletic. East Street Investments, een groep uit Abu Dhabi, is de nieuwe eigenaar van Charlton, nadat Duchâtelet zijn aandelenpakket bij de club uit de Premiership verkocht. Charlton belandde in januari 2014 in de portefeuille van de Belgische ondernemer. Zijn passage bij de Londense club werd geen onverdeeld succes. Duchâtelet lag bij de fans geregeld onder vuur. Misnoegde fans organiseerden zelfs een protestmars in Sint-Truiden om het vertrek van Duchâtelet te eisen. Eind 2017, na het aftreden van CEO Katrien Meire, liet Duchâtelet weten een overnemer te zoeken. Met East Street Investments is die nu gevonden.

“Wij willen Roland Duchâtelet, zijn team en de directeurs bedanken voor hun hulp bij het faciliteren van een snelle en vlotte verkoop”, luidt het op de website van The Addicks, die na een degradatie vorig seizoen opnieuw promoveerden naar de Championship. “Zij verlaten de club met een solide basis waarop we kunnen investeren en bouwen.”

De verkoop moet wel nog officieel worden goedgekeurd door de English Football League.

Heynen vandaag geopereerd

Bryan Heynen wordt vandaag geopereerd aan de kruisband van zijn rechterknie. De Genkse middenvelder liep die blessure afgelopen weekend op tegen Moeskroen. De operatie wordt uitgevoerd door chirurg Jan Truyen. Hij is een expert op het vlak van knieletsels en zetelt tevens in de Genkse raad van bestuur. Heynen zal één nacht in het ziekenhuis moeten verblijven. Hij staat voor een lange revalidatie van zes tot acht maanden. (KDZ)

Anderlecht met of zonder Kompany?

Wie van de drie? Deze week sloten zowel Vincent Kompany (dij), Philippe Sandler (knie) als Adrien Trebel (meniscus) bij de groep aan. Het drietal lijkt volledig hersteld van zijn blessures. Gisteren hadden de spelers vrij. Vandaag moet blijken hoe ze de verhoogde trainingsintensiteit hebben verteerd. De kans dat de drie zondag op Oostende weer inzetbaar zijn, is gering. De medische stap hoopt één van de drie wedstrijdfit te krijgen. Wie dat wordt, zal pas zondag duidelijk worden. Zeker is dat men met Kompany totaal geen risico wil nemen. Men wil absoluut vermijden dat hij opnieuw in zijn dijblessure zou hervallen. Wellicht blijft hij nog een weekje aan de kant. (MJR)