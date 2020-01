Football Talk. Dubbele premies in degradatieduel - transfers bezorgen Belgische clubs helft van hun omzet Redactie

17 januari 2020

Helft van omzet Belgische clubs komt uit transfers

De zestien clubs uit de Belgische hoogste voetbalklasse klopten in 2018 af op een totale opbrengst van 391 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijks financieel rapport van de Europese voetbalbond UEFA dat donderdag werd gepubliceerd. België staat daarmee op de tiende plek in Europa. Transferinkomsten zijn goed voor 50 procent van de totale omzet in de Belgische competitie. Uit de cijfers van UEFA blijkt ook dat Anderlecht-supporters in 2018 gemiddeld 41,8 euro betaalden voor een toegangskaartje. Daarin zitten ook vipformules verrekend. Paars-wit staat daarmee op de achttiende plek van duurste clubs in Europa. (RN)

Dubbele premies bij Oostende en Waasland-Beveren

Duel om naar uit te kijken dit weekend: derde laatste in de stand KV Oostende tegen voorlaatste Waasland-Beveren, respectievelijk met zeven en zes punten voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge. Zowel in de Versluys Arena als op de Freethiel werd de spelers een dubbele wedstrijdpremie beloofd. Financiële problemen of niet, een extra winstpremie moet KVO nog meer motiveren voor de sleutelwedstrijd. Exact hetzelfde geldt aan de andere kant, waar ook de Waaslanders hun vergoeding mits winst verdubbeld zien door voorzitter Dirk Huyck. (TTV)

Teemu Pukki in Finland verkozen tot Sporter van het Jaar

Teemu Pukki (29) is op het Sportgala in Helsinki uitgeroepen tot Fins Sporter van het Jaar. De aanvaller realiseerde in 2019 de promotie met Norwich City naar de Premier League. Verder loodste hij de Finse nationale ploeg voor het eerst naar het EK, waar de Finnen het opnemen tegen de Rode Duivels.

Pukki kroonde zich het afgelopen seizoen tot topschutter van de Championship met 29 doelpunten. In tien EK-kwalificatiematchen scoorde de spits tien keer voor Finland. Hij haalde het in de verkiezing voor onder anderen Bayer Leverkusen-doelman Lukas Hradecky en Formule 1-piloot Valtteri Bottas.

“Ik ben echt vereerd”, reageerde Pukki. “Het is een ongelooflijk goed jaar geweest. We hebben fantastische dingen gedaan met Norwich en de Finse nationale ploeg.” De kwalificatie van Finland voor het EK werd verkozen tot Sportmoment van het Jaar, de nationale ploeg kreeg de trofee voor Team van het Jaar. Op 22 juni sluiten de Rode Duivels de groepsfase af in Sint-Petersburg tegen Finland. In poule B zitten verder Rusland en Denemarken.