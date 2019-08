Football Talk. Drie speeldagen schorsing voor Openda na rode kaart tegen STVV? Redactie

05 augustus 2019

12u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Openda (Club) en één speeldag voor Deschacht (Zulte Waregem)

Het Bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro gevorderd voor Club Brugge-spits Loïs Openda. De jonge aanvaller, invaller in de 6-0-zege tegen STVV, werd in de slotfase van de match van het veld gestuurd op aangeven van de videoref, nadat hij zijn noppen vol op de enkel van STVV-middenvelder Asamoah had geplant. Club kan wel nog in beroep gaan.

Voor Olivier Deschacht stelt het Bondsparket een minnelijke schikking van één schorsingsspeeldag en een boete van 1.000 euro voor. De verdediger van Zulte Waregem werd tijdens de match van zaterdag op Sclessin van het veld gestuurd na een vermeende fout op de doorgebroken Amallah. Ook Zulte Waregem kan nog in beroep gaan?

Bekijk de fout van Openda hieronder vanaf 2'25"

De vermeende fout van Deschacht (in onderstaande video vanaf 1'41"):

Moeizame onderhandelingen tussen KVM en Verrips

Michael Verrips (22) is nog geen transfervrije speler. Daarvoor moet KV Mechelen hem ook officieel uitschrijven. En dat ziet de club, die een transfersom wilt ontvangen voor zijn doelman, niet zitten. Beide partijen zijn aan het onderhandelen, maar houden voorlopig allebei voet bij stuk. “Er moet olie gesmeerd worden om het te laten draaien”, klinkt het. Dat Verrips nog voor Malinwa zal spelen, is in principe uitgesloten. Intussen dringt de tijd voor de Nederlandse doelman als hij nog naar de Premier League wil, want op donderdag 8 augustus sluit de transfermarkt in Engeland. Het is niet uitgesloten dat er door die tijdsdruk de komende dagen alsnog een akkoord komt. (ABD)

Jan Breydel uitverkocht voor match tegen Dinamo Kiev

Sold out! Club-fans die morgen in extremis de match tegen Dinamo Kiev willen bijwonen, komen te laat. Nadat alle 24.000 abonnementen aan de man werden gebracht, is nu ook de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League helemaal uitverkocht. En dat is - zelfs naar Brugse normen - hoogst uitzonderlijk voor een kwalificatiematch. Scheidsrechter van dienst morgen is de Spanjaard Xavier Estrada Fernandez. De 43-jarige ref moet het zonder VAR stellen. Die doet pas zijn intrede vanaf de achtste finales van de Champions League. Fernandez floot eerder de Europa League-match van Club in en tegen het Deense Midtjylland in 2015 (1-1), waarin Club werd uitgeschakeld. (TTV)

Ron Jans trainer van Roland Lamah bij FC Cincinnati

De Nederlander Ron Jans zet zijn trainersloopbaan voort in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De oud-coach van onder meer Standard Luik gaat aan de slag bij FC Cincinnati, de club van voormalig Rode Duivel Roland Lamah. Jans wordt maandag gepresenteerd en zit zaterdag in de uitwedstrijd tegen Columbus voor het eerst op de bank. Cincinnati staat laatste in de Eastern Conference, Columbus is voorlaatste.

“Het is een mooi vooruitzicht dat Ron zich over de ploeg gaat ontfermen en met ons het seizoen wil afmaken”, zei algemeen manager Gerard Nijkamp, die eerder dit jaar PEC Zwolle verliet voor een baan in de Verenigde Staten. Hij werkte eerder in Zwolle als technisch directeur al samen met Jans. In 2012 was Jans kortstondig en met weinig succes aan de slag als hoofdtrainer bij Standard Luik.

Benfica verovert Portugese Supercup

Benfica heeft gisteravond de Portugese Supercup gewonnen. De regerend kampioen van Portugal klopte bekerwinnaar Sporting Lissabon ruim met 5-0 in Faro.

Rafa Silva (40.) opende voor Benfica voor de rust de score. Nadien diepten Pizzi (60. en 75), Grimaldo (64.) en Chiquinho (90.) de score dieper uit tot 5-0. Sporting speelde de partij uit met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Doumbia een minuut voor tijd. Het is voor Benfica de achtste Supercup, de eerste sinds 2017. Vorig jaar trok Porto aan het langste eind.