Football Talk. Dortmund is vragende partij om contract Favre te verlengen - Sneijder krijgt koninklijke onderscheiding - Suarez fit voor Copa America?

Uruguay neemt onzekere Luis Suarez op in selectie

Barcelona-aanvaller Luis Suarez, die begin deze maand geopereerd werd aan de knie, werd door bondscoach Oscar Tabarez opgenomen in de 23-koppige Uruguyaanse selectie voor de Copa America (14 juni - 7 juli) in Brazilië.

Luis Suarez was al een tijdje op de sukkel met de meniscus. Op 10 mei ging de Uruguayaanse spits onder het mes aan de rechterknie. Volgens zijn club Barcelona zou hij vier tot zes weken out zijn, waardoor gevreesd werd voor zijn deelname aan de Copa America.

Maar de topschutter van Uruguay (55 doelpunten) haalde de selectie en zal dus met de “Celeste” afzakken naar Brazilië medio juli. Ook verdediger Diego Godin en aanvaller Edinson Cavani zijn van de partij. Uruguay is met vijftien eindzeges in de Copa America recordhouder voor Argentinië (14). In groep C nemen Suarez en co. het op tegen Ecuador (17 juni), Japan (21 juni) en Chili (25 juni). De top twee van de drie poules en de beste twee derdes gaan naar de kwartfinales.

Zwitserland mist aanvaller Embolo in finaleronde

De Zwitserse aanvaller Breel Embolo moet forfait geven voor de finale van de Nations League. De 22-jarige spits van Schalke 04 sukkelt met een blessure aan de linkervoet, zo bevestigde de Zwitserse voetbalbond. Zwitserland speelt op 5 juni in Porto tegen Portugal. Een dag later treft Nederland in Guimaraes Engeland. De finale en troosting worden op 9 juni afgewerkt. De Zwitserse coach Vladimir Petkovic riep de 19-jarige Bazelspits Noah Okafor op als vervanger.

Wesley Sneijder krijgt koninklijke onderscheiding

Wesley Sneijder is geridderd. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal werd verrast bij de Utrechtse amateurvoetbalclub DHSC op Sportpark Thorbeckelaan. De van oorsprong Utrechtse voetballer kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Het sportpark is vanaf vandaag ook vernoemd naar Sneijder. De nieuwe naam: Sportpark Wesley Sneijder. Van Zanen noemde Sneijder “met zijn motivatie, inzet en vechtlust een voorbeeld voor velen. Op het veld, maar zeker ook daarbuiten.” Sneijder (34) zelf noemt de onderscheiding “een heel mooie verrassing. Ik ben megatrots. Een sportpark dat mijn naam draagt en een koninklijke onderscheiding. Een enorme eer.”

Dortmund is vragende partij om contract van coach Favre te verlengen

Het bestuur van Borussia Dortmund wil binnenkort met trainer Lucien Favre rond de tafel gaan zitten om over een contractverlenging te spreken. Dat zegt de sportief directeur van de Duitse vicekampioen, Michael Zorc, in enkele Duitse kranten.

"Natuurlijk willen we met hem het gesprek aangaan. Ik zie geen reden waarom we niet met elkaar zouden doorgaan. Iedereen voelt dat het juist zit", aldus Zorc.

Favre, een 61-jarige Zwitser, traint Borussia Dortmund sinds vorige zomer en heeft nog een contract tot 30 juni 2020. De geel-zwarten leken afgelopen seizoen op weg naar een eerste titel sinds 2012 maar Axel Witsel en co gaven een voorsprong van negen punten op Bayern München alsnog uit handen. Uiteindelijk strandde Dortmund op twee punten van de Rekordmeister. Verdedigende en individuele fouten liggen volgens Zorc aan de basis van de terugval. In de Champions League won Dortmund de poule met Club Brugge maar ging er dan in de achtste finales uit tegen Tottenham.

Om volgend seizoen opnieuw een gooi te doen naar de Duitse titel, investeerde Dortmund al 75 miljoen euro in nieuwe spelers. Bij hen Rode Duivel Thorgan Hazard, die voor ruim 25 miljoen euro overkomt van Borussia Möchengladbach, en de Duitse internationals Nico Schulz en Julian Brandt.

Nog meerdere inkomende transfers plant Zorc voorlopig niet. "We proberen uiteraard de kern zo sterk mogelijk te maken, maar het belangrijkste werk is geleverd", aldus de sportief directeur.

Palermo mag in Serie B blijven

Palermo hoeft dan toch niet te degraderen naar de Italiaanse derde klasse. De beroepskamer van de Italiaanse voetbalbond besliste de club een aftrek van 20 punten te geven, maar trok de verplichting om naar de Serie C te zakken in.

Eerder deze maand werd de Siciliaanse club bestraft met degradatie vanwege financieel wanbeheer tussen 2015 en 2018. Clubbestuurders Anastasio Morosi en Giovanni Giammarva kregen schorsingen van respectievelijk vijf en twee jaar. Die sancties zijn teruggebracht tot drie en een jaar. Voormalig eigenaar Maurizio Zamparini werd eerder al vrijgesproken.

Palermo beëindigde het afgelopen seizoen in de Serie B op de derde plaats. Door de 20 strafpunten zakt het team naar de elfde positie. De club moet daarnaast ook een boete van 500.000 euro betalen.

FIFA geeft oud-topman van Oceanische confederatie acht jaar schorsing

De Wereldvoetbalbond FIFA legt de voormalige secretaris-generaal van de Oceanische Confederatie OFC, Tai Nicholas, een schorsing van acht jaar op. Hij moet ook een boete van 50.000 Zwitserse frank (44.500 euro) betalen.

Nicholas maakte volgens de FIFA misbruik van algemene fondsen en aanvaardde geschenken. In december 2017 had hij zijn functie bij de OFC “om persoonlijke redenen” neergelegd.