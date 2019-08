Football Talk. Dochtertje Luis Enrique overleden - Nieuw gezicht bij de Mannschaft - Knieproblemen bij Morata Redactie

29 augustus 2019

9-jarig dochtertje Luis Enrique overleden aan leukemie

Hartverscheurend nieuws uit Spanje. Succestrainer Luis Enrique heeft zijn 9-jarig dochtertje Xana verloren aan leukemie. Hij stapte twee maanden geleden nog op als bondscoach van zijn land om haar te steunen tijdens haar strijd tegen de ziekte. Enrique bedankte op sociale media voor “de steun en de discretie tijdens deze moeilijke maanden.” Hij bedankte ook het personeel van het ziekenhuis voor hun toewijding. De ex-bondscoach van Spanje zei nog dat ze “Xana elke dag zullen herinneren en hopen ooit met haar herenigd te zullen zijn. Haar ster zal nu de gids van onze familie zijn.”

Ook de voetbalwereld en sterren uit andere sporten drukten hun steun en verslagenheid uit.

Pesar y consternación en el RC Celta por el fallecimiento de Xana Martínez, hija del ex entrenador celeste @LUISENRIQUE21. Nuestro más sincero pésame, cariño y fuerza. DEP. https://t.co/MuKwMdctOr RC Celta(@ RCCelta) link

Momento de mucho dolor y tristeza. Descansa en paz XANITA.



Mucha fuerza @LUISENRIQUE21, Elena y FAMILIA!!!!! 😔🙏 pic.twitter.com/84Svh90w5Y Luis Suarez(@ LuisSuarez9) link

Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana.

Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia.

Un abrazo enorme a Luis enrique y toda la familia desde la distancia.

Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros! Rafa Nadal(@ RafaelNadal) link

Engelse bondscoach Gareth Southgate roept jonge selectie op

Gareth Southgate heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Kosovo. Aaron Wan-Bissaka van Manchester United en Tyrone Mings van Bournemouth zijn er voor het eerst bij.

James Maddison (Leicester) en Mason Mount (Chelsea) zitten voor het eerst in een jaar tijd weer in de Engelse selectie. Ook Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) en Kieran Trippier (Atletico Madrid) zijn na een korte afwezigheid opnieuw bij de groep, net als doelman Nick Pope (Burnley).

Southgate kon moeilijk anders dan wat jonge of op zijn minst nieuwe namen oproepen in vergelijking met de vorige interlands, want Dele Alli, Eric Dier, Fabian Delph en John Stones zijn allemaal geblesseerd.

De Engelsen werken beide kwalificatie-interlands thuis af: eerst op 7 september op Wembley tegen Bulgarije, dan op 10 september in Southampton tegen Kosovo.

Luca Waldschmidt krijgt eerste selectie voor Duitsland

Joachim Löw heeft een groep van 22 spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiematchen tegen Nederland (6/9 in Hamburg) en Noord-Ierland (9/9 in Belfast). Met Freiburgaanvaller Luca Waldschmidt (23) koos hij voor een nieuw gezicht bij de Mannschaft.

Waldschmidt kroonde zich op het EK voor beloften tot topschutter. In het prille seizoensbegin scoorde hij al twee keer in de Bundesliga en een keer in de Duitse beker. Hij vervangt Leroy Sané, de spits van City die lang out is met een knieblessure.

Duitsland haalde 9 op 9 uit zijn eerste drie matchen. Noord-Ierland leidt groep C met 12 op 12. Nederland is derde met 3 op 6.

- selectie -

. Keepers: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

. Verdedigers: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (Leipzig), Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Dortmund), Niklas Stark (Hertha), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

. Middenvelders: Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Keulen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Dortmund)

. Aanvallers: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Luca Waldschmidt (Freiburg), Timo Werner (Leipzig)

Morata (Atletico Madrid) sukkelt met knie

Alvaro Morata heeft op training bij Atletico Madrid een blessure aan de knie opgelopen, zo bevestigt de club. De Spaanse aanvaller kwetste zich woensdagavond en onderging daarna testen. Het is voorlopig onduidelijk wanneer hij opnieuw fit zal zijn, maar de competitiematch van zondag tegen Eibar en de EK-kwalificatieduels tegen Roemenië (5/9) en de Faeröer Eilanden (8/9) komen waarschijnlijk te vroeg.

De 26-jarige Morata werd vorige winter door Atletico op huurbasis overgenomen van Chelsea. In de zomer van 2020 wordt hij, voor een transfersom van 56 miljoen euro, definitief speler van Los Colchoneros.