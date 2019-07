Football Talk. Dit zijn de nieuwe truitjes van STVV - Clubs kunnen voortaan feedback geven en krijgen over Belgisch arbitrage Redactie

23 juli 2019

16u33 0

Neymar gaat gewoon met PSG mee op stage naar China

De Braziliaanse aanvaller Neymar gaat met Paris Saint-Germain mee naar China, voor een aantal oefenduels en de wedstrijd om de Franse Supercup op 3 augustus in Shenzhen tegen Stade Rennes. De 27-jarige superster meldde zich na zijn vakantie een week te laat in Parijs. Neymar, die deze zomer openlijk flirtte met zijn vorige club FC Barcelona, moest zich daarvoor verantwoorden bij de clubleiding.

Trainer Thomas Tuchel heeft besloten om de duurste voetballer ter wereld toch gewoon mee te nemen naar China. De groep bestaat uit 28 spelers, onder wie ook Rode Duivel Thomas Meunier. Over een week sluiten in Azië nog eens vijf spelers aan die deze zomer interlandverplichtingen hadden met hun land, onder wie Angel Di Maria, Marquinhos en Thiago Silva.

Neymar brak begin dit jaar wederom een middenvoetsbeentje. De Braziliaan had maanden nodig om te herstellen, maar kon aan het einde van het seizoen toch nog wat wedstrijden spelen voor PSG. Hij miste echter de Copa América in eigen land vanwege een enkelblessure, opgelopen in de voorbereiding op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

Belgische voetbalbond zoekt oplossing voor uitsluiting KV Mechelen

De loting voor de derde, vierde en vijfde ronde van de Beker van België is uitgesteld, omdat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog op zoek gaat naar een oplossing voor het verbod op deelname van KV Mechelen. Dat heeft woordvoerder Pierre Cornez gezegd aan Belga.

Na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om KV Mechelen (onder meer) uit te sluiten van deelname aan de bekercompetitie, communiceerde de KBVB dat de plaats van Malinwa vanaf de zestiende finales niet zal ingenomen worden. Er zou een bye geloot kunnen worden in de plaats.

De Pro League, die vanaf de zestiende finales het beheer en de commercialisering van de Croky Cup voor zich neemt, eiste echter een andere oplossing. Er werd gesuggereerd om het toernooischema vanaf de derde ronde te hertekenen, zodat een negende amateurclub mee de trommel in kon in plaats van KV Mechelen.

De KBVB laat nu weten dat er bekeken wordt hoe dat toernooischema er dan moet uitzien. Cornez laat nog weten dat de loting voor de derde, vierde en vijfde ronde “zo snel mogelijk zal plaatsvinden, zodra het schema is aangepast”.

Clubs kunnen voortaan feedback geven en krijgen over Belgisch arbitrage

Clubs worden vanaf komend weekend gevraagd om elke speeldag feedback te geven over de prestaties van het scheidsrechterteam. Anderzijds kunnen ze ook extra verduidelijking vragen bij bepaalde beslissingen. Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verbindt zich ertoe om zeven dagen later te antwoorden op eventuele vragen, zo lichtte operationeel directeur Stephanie Forde toe op een infosessie in Tubeke.

“Om de sterktes en zwaktes van onze scheidsrechters te kunnen inschatten, vragen we de clubs om wekelijks de prestaties van de refs te beoordelen en die door te sturen. Die input is van onschatbare waarde en speelt ook een rol in de algemene evaluatie van de scheidsrechters”, legt Forde uit aan de aanwezige clubleiders en coaches. De beoordeling door de clubs is belangrijk om bepaalde trends te ontdekken.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde een checklist op, waarop onder meer wordt gevraagd naar de manier waarop de ref de match in handen nam, over zijn persoonlijkheid, naar disciplinaire beslissingen, de manier waarop hij met de spelers omging, maar ook naar zijn fysieke paraatheid. Ook zijn prestaties bij sleutelmomenten of de manier waarop hij gebruik maakte van de VAR, kan door de clubs voortaan beoordeeld worden. Niet alleen de hoofdscheidsrechters, maar ook de assistenten moeten geëvalueerd worden op hun match.

Ook nieuw is dat clubs kunnen vragen om verduidelijking van bepaalde fases tijdens de wedstrijden. Het Referee Department zal zeven dagen na het verzoek om feedback antwoorden. “Het allerbelangrijkste is dat de clubs weten dat de communicatie na de wedstrijd niet stopt”, aldus Forde.

De scheidsrechters zijn enkele dagen voor de start van de eerste speeldag in de Jupiler Pro League fysiek in topvorm. Dat zei scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. “We zijn veeleisend geweest.”

Layec haalde tijdens zijn presentatie aan de pers, spelers, coaches en clubleiders een opvallende infografiek boven. Daarop was te zien hoeveel gewicht de scheidsrechters sinds mei 2019 verloren zijn. Slechts een ref kwam wat kilo’s bij. “Allemaal samen zijn de refs zo’n 84 kilogram kwijtgespeeld. Ze hebben de voorbije maanden heel hard gewerkt. Maar dat zijn nu eenmaal de normen van de UEFA, die zijn veeleisend. Het was hoog tijd dat de Belgische scheidsrechter daaraan zouden voldoen”, aldus Layec.

Vanaf 17 oktober zou elke ref een maximaal vetpercentage van 12 procent mogen hebben. Voor 15 juli moest dat al onder de vijftien procent liggen. Volgens Layec liggen de meeste scheidsrechters op schema. Vorige week werden ook de fysieke testen van de Belgische arbiters afgelegd. Behalve Wim Smet, die net geopereerd werd aan zijn heup, en Frederik Geldhof, die opnieuw moeilijkheden had bij de sprints, slaagden de 23 andere scheidsrechters met verve. Bij de assistenten waren er drie op 37 gebuisd. Zij krijgen net als Smet en Geldhof eind augustus een herkansing.

Geen Golden Palace meer op truitjes STVV

Golden Palace houdt er na vier jaar mee op als hoofd- en shirtsponsor van STVV. Vanaf nu prijkt DMM, de Japanse eigenaar van de club, als naam op de nieuwe truitjes die in vergelijking met vorig seizoen ook grondig van uitzicht wijzigen. (FKS)

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus (20u30) in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd kon op 6 of 7 augustus doorgaan in het Jan Breydelstadion, nu is dus gekozen voor de eerste optie. De return is op 13 augustus voorzien in Oekraïne. Indien Club de derde voorronde overleeft, moet blauw-zwart nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. RC Genk is daarvoor als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd. Indien Club er meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

De thuismatch tegen Dynamo Kiev wordt gespeeld op dinsdag 6 augustus om 20u30! pic.twitter.com/hItT2bsdnv Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link