Football Talk. Dit zijn de nieuwe truitjes van STVV - Clubs kunnen voortaan feedback geven en krijgen over Belgisch arbitrage Redactie

23 juli 2019

16u33 0

Clubs kunnen voortaan feedback geven en krijgen over Belgisch arbitrage

Clubs worden vanaf komend weekend gevraagd om elke speeldag feedback te geven over de prestaties van het scheidsrechterteam. Anderzijds kunnen ze ook extra verduidelijking vragen bij bepaalde beslissingen. Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verbindt zich ertoe om zeven dagen later te antwoorden op eventuele vragen, zo lichtte operationeel directeur Stephanie Forde toe op een infosessie in Tubeke.

“Om de sterktes en zwaktes van onze scheidsrechters te kunnen inschatten, vragen we de clubs om wekelijks de prestaties van de refs te beoordelen en die door te sturen. Die input is van onschatbare waarde en speelt ook een rol in de algemene evaluatie van de scheidsrechters”, legt Forde uit aan de aanwezige clubleiders en coaches. De beoordeling door de clubs is belangrijk om bepaalde trends te ontdekken.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde een checklist op, waarop onder meer wordt gevraagd naar de manier waarop de ref de match in handen nam, over zijn persoonlijkheid, naar disciplinaire beslissingen, de manier waarop hij met de spelers omging, maar ook naar zijn fysieke paraatheid. Ook zijn prestaties bij sleutelmomenten of de manier waarop hij gebruik maakte van de VAR, kan door de clubs voortaan beoordeeld worden. Niet alleen de hoofdscheidsrechters, maar ook de assistenten moeten geëvalueerd worden op hun match.

Ook nieuw is dat clubs kunnen vragen om verduidelijking van bepaalde fases tijdens de wedstrijden. Het Referee Department zal zeven dagen na het verzoek om feedback antwoorden. “Het allerbelangrijkste is dat de clubs weten dat de communicatie na de wedstrijd niet stopt”, aldus Forde.

Geen Golden Palace meer op truitjes STVV

Golden Palace houdt er na vier jaar mee op als hoofd- en shirtsponsor van STVV. Vanaf nu prijkt DMM, de Japanse eigenaar van de club, als naam op de nieuwe truitjes die in vergelijking met vorig seizoen ook grondig van uitzicht wijzigen. (FKS)

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus (20u30) in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd kon op 6 of 7 augustus doorgaan in het Jan Breydelstadion, nu is dus gekozen voor de eerste optie. De return is op 13 augustus voorzien in Oekraïne. Indien Club de derde voorronde overleeft, moet blauw-zwart nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. RC Genk is daarvoor als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd. Indien Club er meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

De thuismatch tegen Dynamo Kiev wordt gespeeld op dinsdag 6 augustus om 20u30! pic.twitter.com/hItT2bsdnv Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link