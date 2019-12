Football Talk. “Dimata speelt nog in 2019" - AA Gent op zoek naar zestiende kwartfinale op rij De voetbalredactie

04 december 2019

“Dimata speelt nog dit jaar”

Landry Dimata is terug op Neerpede. De aanvaller die zijn laatste wedstrijd speelde op 10 februari zegt geen last meer te ondervinden van het kraakbeenletsel aan zijn knie. Voorlopig traint hij nog individueel, maar de bedoeling is dat hij eerstdaags bij de groep aansluit. De entourage van Dimata is overigens heel optimistisch over zijn terugkeer. “Landry speelt zeker nog in 2019", klinkt het vanuit zijn omgeving. De medische en technische staf is wat terughoudender en hoopt Dimata na de winterstop te recupereren.

Sandler, die eind vorige week even een terugval kende in zijn revalidatie, traint weer volop mee. Hij is morgen inzetbaar. Dat geldt overigens ook voor Trebel. Chadli wordt wellicht gespaard. (MJR)

AA Gent op zoek naar 16de kwartfinale op rij

AA Gent kan zich voor de 16de keer op rij kwalificeren voor de kwartfinales van de Beker van België. “De beker is een groot doel voor ons, maar Charleroi haalde 19 op 21 in de competitie en is misschien wel ons grootste obstakel op weg naar de finale”, zegt Jess Thorup. “Wij willen altijd op de helft van de tegenstander spelen, maar Charleroi is héél sterk op de tegenaanval. Maar wij zijn van niemand bang.”

Kubo (oog) is nog out. Derijck (knie) wordt klaargestoomd voor het Europa Leagueduel met Oleksandrija van volgende week, waarvoor Ngadeu geschorst is. Voorlopig blijft Bronn in de B-kern. Brecht Dejaegere zou 6 tot 8 weken out kunnen zijn. Giorgi Chakvetadze staat dicht bij zijn comeback. (RN)