Football Talk. Dimata doorbetaald bij Anderlecht - Virton of OHL vanavond periodekampioen in 1B Redactie

08 november 2019

06u53 0

Dimata doorbetaald tijdens revalidatie

Een mooie geste. Anderlecht betaalt Landry Dimata (22) gewoon door tijdens zijn revalidatie. Nochtans is paars-wit niet verplicht om dat te doen. De eerste zes maanden dat een speler geblesseerd is, incasseert hij automatisch zijn volledige loon, nadien heeft een club de mogelijkheid om hem op de ziekenkas te zetten. “Het maximumbedrag dat de ziekenkas uitkeert, is zo’n 28.000 euro per jaar. Voetballers krijgen daar via hun cao nog 2.000 euro per maand bovenop”, leert navraag ons. Maar kijk: voor Dimata is dat tarief dus niet van toepassing, voor hem een financiële meevaller is. Wellicht is RSCA wel verzekerd voor dergelijke scenario’s, waardoor ook de club ingedekt is, maar liever zou het Dimata natuurlijk gewoon kunnen opstellen. Dat zal ten vroegste voor in 2020 zijn. (NVK/PJC)

Virton of OHL periodekampioen in 1B

Vanavond op de laatste speeldag van de eerste ronde in 1B, strijden Virton en OHL rechtstreeks voor de periodetitel en een plek in de promotiefinale. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB bevestigde gisteren de 0-5-forfaitzege van Virton half september tegen Roeselare, dat toen één week failliet was verklaard. Virton start de topper met twee punten voorsprong en is bij winst periodekampioen. Wint OHL is de periodetitel voor hen. Bij een draw, is het wachten op het verdict over de lichtpanne in OHL - Union vorige week. Beslist de Geschillencommissie dat OHL met 0-5 verliest, is Virton periodekampioen. Bij een replay kan OHL de periodetitel pakken als het dat duel wint. (HML)

Ziekenboeg nog wat voller bij Anderlecht

Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zuchtte eens toen hij de lijst met de geblesseerden overliep. Sieben Dewaele (scheenbeen) is erg twijfelachtig voor de partij op Zulte Waregem. Werd aanvankelijk gedacht dat de schade zou meevallen, dan blijkt de linksachter toch te veel last te ondervinden om te trainen. Pas vandaag valt een beslissing over zijn speelkansen. Mocht Dewaele niet fit geraken, dan is de kans groot dat Derrick Luckassen naar links verhuist en Killian Sardella op rechts in het team komt. Elias Cobbaut en Marco Kana vormen normaal gezien het hart van de defensie.

Zoals aangekondigd zijn ook Vincent Kompany en Philippe Sandler er nog niet bij in het Regenboogstadion. “We hopen jongens te zien aansluiten na de interlandbreak, maar dat is geen zekerheid”, aldus Vercauteren. Niemand op Neerpede durft een datum op hun terugkeer plakken. RSCA wil geen risico’s nemen met het duo. Kompany is out sinds eind september, Sandler bijna een maand. (PJC)