Football Talk. Diego Forlan (40) hangt schoenen aan de haak De voetbalredactie

07 augustus 2019

09u10

Bron: Belga 0 Voetbal Diego Forlan zet een punt achter zijn spelerscarrière. Dat heeft de 40-jarige Uruguayaanse prijsschutter deze ochtend laten weten.

"Na 21 jaar neem ik de beslissing om een einde te maken aan mijn profvoetballoopbaan", schrijft Forlan op Twitter. "Het was een prachtige etappe vol geweldige herinneringen en emoties, maar nu begint een ander tijdperk met nieuwe uitdagingen. Dank aan iedereen die me op mijn tocht heeft bijgestaan.”

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos.



¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow Diego Forlan(@ DiegoForlan7) link

Forlan begon zijn loopbaan in Argentinië bij Independiente. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. De aanvaller droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Inter Milaan (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlan in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, het Uruguayaanse Peñarol en het Indiase Mumbai City. Laatst was hij actief bij Kitchee SC in Hongkong.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land vierde en eindigde Forlan met vijf goals als gedeeld topschutter. Hij werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.