Football Talk. Diego Costa wil mogelijke celstraf afkopen - Trabzonspor naar TAS om uitsluiting Europees voetbal aan te vechten

04 juni 2020

Nieuw contract voor Shane Long

Shane Long heeft bij Southampton een nieuw contract tot juni 2022 ondertekend. Dat hebben de Saints vandaag gemeld. De Ierse aanvaller voetbalt sinds 2014 voor het team.

De 33-jarige Long maakte in in totaal 205 wedstrijden voor de Saints tot dusver 35 doelpunten en hij deelde 26 assists uit. “Ik hou echt van de manier waarop deze club geleid wordt en wat ze betekent”, reageerde de international (82 caps, 17 goals), die einde contract was. “Ik kijk erg uit naar wat we nog kunnen behalen de twee volgende seizoenen.”

Southampton staat in de Premier League, die normaal na de verplichte onderbreking wegens de coronacrsisis in de loop van juni hervat, voorlopig op de veertiende stek.

Diego Costa wil celstraf afkopen

Aanvaller Diego Costa van Atlético Madrid wil een mogelijke celstraf afkopen. Dat vertelde hij voor een rechtbank van de Spaanse hoofdstad. Costa zou in 2014 ruim 1 miljoen euro te weinig aan belasting hebben aangegeven. Dat gebeurde rond zijn transfer van Atlético naar Chelsea. Aanklagers wilden hem straffen met een celstraf van zes maanden en een boete van ruim een half miljoen euro.

Costa stond donderdag met een wit mondmasker voor de rechter. Zijn advocaat vertelde dat de spits van de gelegenheid gebruik wil maken om een mogelijke celstraf met 36.500 euro af te kopen. Hij accepteert eveneens de boete van ruim een half miljoen euro. De verwachting is dat de rechtbank nog deze week akkoord gaat met die deal. De 31-jarige Costa speelt sinds 2017 weer voor Atlético.

Zwitsers voetbalseizoen hervat 14 juni al met bekerduel

De bal zal iets sneller weer rollen in Zwitserland. Op 14 juni staat al de wedstrijd in de kwartfinales van de beker op de agenda tussen tweedeklasser Lausanne Sport en FC Basel. Het duel vindt zonder fans plaats.

In de Zwitserse competitie hervatten de partijen vanaf 19 juni. Die datum kwamen de twintig clubs van de Zwitserse voetballiga eind vorige maand overeen tijdens een buitengewone Algemene Vergadering in Bern. Er zal vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren worden gevoetbald. Na 23 van de 36 speeldagen leidt Sankt-Gallen, voor Young Boys Bern. Beide teams hebben 45 punten, Sank-Gallen een beter doelsaldo. Young Boys heropent vrijdag 19 juni de debatten tegen FC Zürich, de vijfde in de stand.

Omdat Basel nog actief is in de Europa League, werd het bekerduel van het team vervroegd naar 14 juni. Zo is er nadien meer ruimte als de Europese toernooien mogelijk hervatten. Basel, de enige Zwitserse club nog actief in Europa, won de heenwedstrijd van de achtste finales met 0-3 bij Eintracht Frankfurt. De return kon voorlopig wegens de coronacrisis nog niet plaatsvinden. De overige kwartfinales in de Zwitserse beker worden pas op 5 en 6 augustus afgewerkt.

Trabzonspor gaat in beroep bij TAS tegen uitsluiting van Europees voetbal

Trabzonspor gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de beslissing van de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) om de Turkse club een seizoen niet te laten deelnemen aan de Champions League of Europa League. De UEFA kondigde aan dat de huidige koploper in de Turkse eerste afdeling volgend seizoen of het seizoen daarna geen Europees voetbal mag spelen, mocht de club erin slagen zich daarvoor te plaatsen. De Turkse club is niet in orde met het reglement omtrent financiële fair play. Trabzonspor werd vier jaar geleden al gewaarschuwd door de UEFA. De club zou geschorst worden als het in 2019 nog steeds niet aan de financiële regels zou voldoen. Voetbalclubs mogen van de UEFA niet structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Bondscoach van Nicaragua Henry Duarte stapt op

De Costa Ricaan Henry Duarte is niet langer bondscoach van Nicaragua. Dat heeft de voetbalbond van het Centraal-Amerikaanse land bekendgemaakt. Het contract van de 61-jarige Duarte zou in januari 2021 aflopen. Maar hij stapt in onderling overleg op, aangezien alle trainingen en wedstrijden momenteel opgeschort zijn wegens de coronacrisis.