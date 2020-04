Football Talk. Dick Advocaat een jaar langer trainer bij Feyenoord - Andrès Iniesta droomt van een trainerscarrière Voetbalredactie

21 april 2020

17u40 1

Dick Advocaat een jaar langer trainer bij Feyenoord

Dick Advocaat is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Feyenoord. Hij heeft met de club uit Rotterdam overeenstemming bereikt over een nieuw contract dat medio 2021 afloopt.

De 72-jarige Hagenaar werd in oktober 2019 aangesteld bij Feyenoord, als opvolger van de ontslagen Jaap Stam. Onder zijn leiding vond de club de weg weer naar boven. Feyenoord is naar de derde plaats van de Eredivisie geklommen, met zes punten minder dan Ajax en AZ. Advocaat loodste zijn ploeg ook naar de bekerfinale.

“Het voelt in deze tijden natuurlijk vreemd, maar uiteindelijk ook goed om mijn contract te verlengen bij deze prachtige club”, stelt Advocaat, die tien jaar geleden een achttal maanden werkte als bondscoach van België. “Zeker de afgelopen gekke weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan als trainer. We waren hier bij Feyenoord tot alles stil kwam te liggen met elkaar aan iets moois bezig. Er begon binnen de ploeg echt iets te ontstaan. Dat wil ik, dat willen we als staf en selectie afmaken. De club wil dat ook graag, dus daar gaan we voor, ondanks de vele onzekerheden die er op dit moment zijn.”

Advocaat zal ook in het komende seizoen blijven werken met assistenten Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf. Van laatstgenoemde werd onlangs het contract verlengd tot medio 2022.

Frank Arnesen, sinds eind november technisch directeur bij Feyenoord nadat hij tussen januari en oktober 2019 die functie had uitgeoefend bij Anderlecht, is blij dat hij Advocaat nog een seizoen bij Feyenoord kan houden. “Het is natuurlijk fantastisch dat we Dick nog een seizoen aan ons kunnen binden. Onder zijn leiding hebben we gedurende het seizoen de weg naar boven weer weten te vinden en bovendien de finale van de KNVB-beker bereikt. We waren onder leiding van Dick echt bezig met een fantastische serie die door de coronamaatregelen helaas voorlopig is onderbroken. Wanneer we weer kunnen gaan voetballen is onduidelijk, maar als het moment komt moet je er als club klaar voor zijn. En dat begint wat mij betreft met het vastleggen van een heel goede trainer.”

Speler uit Engelse derde klasse wordt acht wedstrijden geschorst

De Engelse Federatie (FA) heeft een speler van Accrington Stanley - actief in de League One, het derde niveau in Engeland - zwaar geschorst wegens het beledigen van een tegenstander.

Accrington Stanley-middenvelder Sam Finley hangt een schorsing van acht wedstrijden boven het hoofd na het beledigen van Rochdale-tegenstander Paul McShane in een League One-wedstrijd in januari. De scheldwoorden zouden seksueel getint zijn. De 27-jarige Finley gaf de feiten toe en moet eveneens een boete van zo’n 850 euro betalen. De speler van Accrington Stanley kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Andrès Iniesta: “Ik zou graag coach willen worden”

De voormalige Spaanse international van FC Barcelona, ​​Andrès Iniesta, sprak in een interview met persbureau Reuters over zijn wens om ooit coach te worden. De middenvelder speelt momenteel in Japan bij Vissel Kobe, eveneens de club van Rode Duivel Thomas Vermaelen.

“Ik heb het gevoel dat ik nog een paar jaar zal voetballen. Dat is wat ik altijd graag heb gedaan, en wat ik altijd graag zal blijven doen. Ik focus me dus voorlopig nog op mijn voetbalcarrière”, haalt Iniesta aan. “Zodra ik dat hoofdstuk afsluit, zou ik graag coach willen worden, maar we zullen zien wat er gebeurt. Dingen veranderen namelijk elke dag, dus we weten niet wat de situatie binnen enkele jaren zal zijn.”

Voorts heeft Iniesta het over het leven in coronatijden en dat het niet altijd even simpel is voor hem. “Het is een heel moeilijke situatie, omdat ik momenteel zelf niet in Spanje verblijf, op verre afstand van vrienden en familie. Op dit moment denk ik dat voetbal secundair is, geen prioriteit. Wat nu belangrijk is, is het leven en de gezondheid van de mensen, de economische gevolgen die deze crisis met zich zal meebrengen en de samenleving an sich.”

“Als profvoetballer is het natuurlijk vervelend om niet te kunnen voetballen en geen tijd te kunnen doorbrengen met fans en teamgenoten. Ik probeer me vooral te concentreren op de positieve dingen. Ik kan nu veel meer tijd doorbrengen met mijn gezin en mijn kinderen, wat normaal niet zo gemakkelijk is”, aldus de 35-jarige Spanjaard.

AA Gent legt youngster van Sporting Lokeren vast

AA Gent heeft een transfer voor de toekomst gedaan. De Buffalo’s halen de 17-jarige Mathéo Parmentier weg bij het gisteren ter ziele gegane Sporting Lokeren. De verdedigende middenvelder tekende een contract van drie jaar bij Gent. Hij speelde dit seizoen vier wedstrijden voor Lokeren in 1B.

Tim Matthys, Sports Manager van AA Gent, reageert tevreden over de nieuwe aanwinst. “Mathéo is een speler met een mooie toekomst en hij sluit aan bij de A-kern. Met deze aanwerving bewijst KAA Gent eens te meer dat er toekomstgericht gewerkt wordt en dat er meer en meer ingezet wordt op jeugdige talenten.”

Onze eerste zomertransfer is een feit!



Welkom Mathéo Parmentier 👋🏻



⁰⁰#transfer #kaagent #COBWhttps://t.co/RGzyU8vp5L KAA Gent(@ KAAGent) link

Beerschot legt doelman Mike Vanhamel langer vast

Doelman Mike Vanhamel (30) heeft zijn contract bij Beerschot open gebroken. Hij ligt nu voor vier seizoenen vast, met optie op een extra jaar. Vanhamel wordt op het Kiel aanzien als een sleutelspeler en dat resulteert nu dus in deze langere overeenkomst. Het feit dat Beerschot nog een serieuze kans maakt om straks in 1A te voetballen, maakte het voor de ambitieuze Vanhamel alleen maar makkelijker om bij te tekenen. Ook na zijn actieve carrière zou er voor de keeper een functie zijn weggelegd binnen de club. “Ik ben verheugd over deze nieuwe verbintenis, reeds enkele maanden geleden waren we het eens om onze verbintenis open te breken omdat onze ambities samen lopen en ik een belangrijke rol wil spelen daarin!”, zegt Vanhamel. (KDC)

OHL wil dat ook 1B beëindigd wordt

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt maandag over de definitieve stopzetting van de competitie. Normaal gesproken zou dat enkel over 1A gaan. Maar OH Leuven heeft nu gevraagd om ook een beslissing te nemen over de stopzetting van 1B. Hun redenering: als er in de hoogste afdeling om gezondheidsredenen niet gevoetbald zal worden, waarom geldt dat niet voor tweede klasse? Het management van de Pro League wil koste wat het kost dat de terugwedstrijd van de 1B-finale wél nog gespeeld wordt. Gebeurt dat niet, dan is er grote onduidelijkheid over welke club dan wel zou moeten promoveren. Normaal is dat de winnaar van die promotiefinale. Als die niet wordt afgewerkt, vinden zowel Beerschot, OHL als de officieuze kampioen Westerlo dat zij moeten promoveren. Een juridische procedureslag lijkt in dat scenario een evidentie. (NVK)

Ook toptalent Agyei prof bij RSCA?

Anderlecht blijft inzetten op eigen jeugd. De onderhandelingen met aanvaller Enock Agyei (15) over een profcontract gaan de goeie richting uit. Naar verluidt gelooft Kompany enorm in de spits, die uitgeroepen werd tot beste speler op het prestigieuze YICC-toernooi in China. Agyei genoot net als Mario Lavia (16) belangstelling van de grootste Europese clubs, maar beiden lijken de voorkeur te geven aan een doorbraak bij Anderlecht. Agyei is een Belgische jeugdinternational met Ghanese roots. (PJC)