Football Talk. Diatta verlengt tot 2024 bij Club Brugge De voetbalredactie

16 augustus 2019

Diatta verlengt tot 2024 bij Club Brugge

Krépin Diatta heeft zijn lot langer aan Club Brugge verbonden. De 20-jarige Senegalees ondertekende een contractverlenging tot 2024. Voor de competitiematch tegen Eupen kreeg hij van voorzitter Bart Verhaeghe een attentie.

Diatta werd begin 2018 door Club Brugge weggehaald bij het Noorse Sarpsborg. In play-off 1 werd de winger meteen een vaste waarde en had zo een aandeel in de landstitel. Vorig seizoen speelde Diatta 28 wedstrijden voor Club (twee goals, vijf assists). In maart debuteerde de Senegalees voor de nationale ploeg. Daarmee haalde hij vorige maand de finale van de Afrika Cup. De tienvoudige international (een goal) werd na afloop verkozen tot beste jongere van het toernooi.

FIFA schorst voormalig Nigeriaans bondscoach Samson Siasia (ex-Lokeren) levenslang

De onafhankelijke Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de 51-jarige Nigeriaan Samson Siasia een levenslange schorsing en een boete van 50.000 Zwitserse frank (omgerekend 46.000 euro) opgelegd voor zijn betrokkenheid bij matchfixing, zo maakte de FIFA bekend. Samson Siasia was enkele jaren geleden nog actief als bondscoach van Nigeria, in een tweede ambtstermijn voor zijn vaderland. Van 1987 tot 1993 stond hij in de spits bij Sporting Lokeren. “Samson Siasia is schuldig aan het willen accepteren van smeergeld om wedstrijden te manipuleren”, zo klinkt het oordeel van de Ethische Commissie.

De ethische procedure werd op 11 februari van dit jaar opgestart tegen de voormalige bondscoach. De FIFA kwam hem op het spoor in het grootschalige onderzoek naar de beruchte matchfixer Wilson Raj Perumal uit Singapore. Uit dat onderzoek kwamen de voorbije maanden al heel wat schorsingen in de voetbalwereld voort.

Garcia een maand out bij STVV

Tegen Antwerp moet Marc Brys andermaal puzzelen, want Pol Garcia is out. Drie à vier weken naar verluidt. Al bij al valt het dus nog mee. “Het betreft een scheurtje in het vlies in de adductoren en dus niet in de adductor zelf”, aldus Brys. Logischerwijze zal Ibrahima Sankhon, intussen hersteld, diens plaats innemen in het team. De Japanse spits Yuma Suzuki is ziek. De Argentijnse nieuwkomer en spits Facundi Colidio is nog niet klaar voor het grote werk. (FKS)

Dames Anderlecht tegen Kazachs team

De vrouwenploeg van RSC Anderlecht neemt het in de knock-outfase van de Champions League op tegen het Kazachse BIIK-Kazygurt, zo wees de loting van op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon uit.

Voor landskampioen Anderlecht wordt het de eerste deelname aan de zestiende finales van de Champions League. De vrouwen van coach Patrick Wachel zaten in pot twee bij de niet-reekshoofden en dus werd er een topaffiche verwacht, maar het lot stuurt paars-wit nu naar Kazachstan, voor een tegenstander die eveneens uit de groepsfase komt. Kazygurt won groep 6, Anderlecht was de beste in groep 8 na zeges tegen LSK Kvinner (3-2), Linfield (3-1) en PAOK Saloniki (5-0). Vorig jaar werden de Kazachen in de zestiende finales nipt uitgeschakeld door FC Barcelona. Europees draaien ze al jaren op niveau mee, waardoor ze ook reekshoofd waren bij de loting.

De heenwedstrijd wordt op 11 of 12 september in het Astridpark gespeeld, de terugwedstrijd twee weken later (25 of 26 september) in Kazachstan. De winnaar stoot door naar de achtste finales.

Man United had meeste blessures vorig seizoen

De spelers van de twintig Premier League-clubs hadden vorig seizoen tesamen met 764 blessures af te rekenen, het meeste van de afgelopen acht jaar. Dat berekende Marsh, een internationaal toonaangevend verzekeringsbedrijf. De kosten die daaraan verbonden zijn liepen voor de Premier League-clubs in totaal op tot 242,7 miljoen euro. Kampioen Manchester United had met de meeste blessures - liefst 63 - af te rekenen. Wolverhampton had de meest gezonde selectie, met slechts elf blessures.

Veel spelers op de Wereldbeker in Rusland en een daardoor kortere rustperiode in de zomer zijn mogelijke oorzaken van de hoge blessurelast bij Man United. De meeste kosten waren overigens voor stadsrivaal Manchester City. Dat moest 28,9 miljoen euro betalen aan onbeschikbare spelers. Vooral de top 6 van het voorbije seizoen - dankzij de enorme lonen die spelers er ontvangen - trok het totale kostenplaatje fors omhoog. Zij zorgden voor 48 procent groei. Tottenham zag die kosten in drie jaar zelfs met 110 procent stijgen.

In de ranglijst van het aantal dagen dat clubs hun geblesseerde spelers moesten missen, was West Ham (2.003 dagen) leider, voor Arsenal (1.771) en Tottenham (1.652).

De redenen zijn volgens Lennox Batten, Managing Director van Marsh, duidelijk. “De maanden waarin de meeste blessures vielen waren augustus en december. In augustus hadden we net het WK achter de rug. In december begonnen de spelers de eerste gevolgen van een drukke kalender te voelen. De Engelse clubs leverden ondanks die hoge blessurelast de vier finalisten van de Europese bekers. Dat toont aan dat topclubs de kwaliteiten hebben ontwikkeld om altijd te blijven presteren, ondanks onbeschikbaarheden. Op lange termijn verwachten we dat de kosten die hierbij komen te kijken wel zullen blijven stijgen. De lonen blijven immers ook stijgen.”

Tweede doelman Adrián komt niet ongeschonden uit winst in Europese Supercup

De overwinning van woensdag na strafschoppen in de Europese Supercup tegen Chelsea heeft Liverpool met een nieuw keepersprobleem opgezadeld. Tweede doelman Adrian, die speelde omdat eerste keuze Alisson Becker zich vorige week blesseerde op de openingsspeeldag van de Premier League, bezeerde zich tijdens de vieringen achteraf aan de enkel. Hij botste er pardoes op een fan die het veld was opgerend om mee te vieren.

De Spaanse goalie redde woensdag in Istanboel in de strafschoppenreeks de beslissende inzet van Chelsea-aanvaller Tammy Abraham en bezorgde de Reds zo de winst. Nadien werd hij tijdens het vieren geraakt door een fan. Hij is daardoor onzeker voor het competitietreffen van zaterdag, op bezoek bij Southampton. Liverpool-coach Jürgen Klopp bevestigde op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd, dat Adrian voor de partij in het St. Mary’s Stadium een test zal afleggen om te zien of hij fit genoeg is om te spelen.

“Ik kan niet begrijpen hoe het is kunnen gebeuren dat een supporter erin geslaagd is voorbij de veiligheidsmensen te komen, uit te glijden en op de enkel van Adrian terecht te komen”, liet een ontevreden Klopp optekenen. “Gisteren was zijn enkel gezwollen. Vandaag zei hij al dat het beter was dan gisteren, maar we gaan toch moeten afwachten. Een scan behoort niet tot de mogelijkheden, we moeten wachten tot de zwelling weg is. Het is al minder, maar jullie kunnen je inbeelden dat een vlucht van vier uur niet goed is in deze situatie. De beslissing zal pas morgen in het stadion vallen, eerder is onmogelijk.”

Indien Adrian niet kan spelen heeft Liverpool nog twee - eerder onbekende - doelmannen achter de hand. Het gaat om de twintigjarige Ier Caiomhin Kelleher, een jeugdproduct van de Reds die zijn debuut nog moet maken. En de 35-jarige Engelsman Andy Lonergan, die Liverpool afgelopen maandag transfervrij aantrok om de keepersproblemen te helpen oplossen. Lonergan kwam de voorbije jaren vooral in de Championship uit.

Adrian maakte pas begin vorige week de overstap van West Ham United naar Liverpool. De Spanjaard moest er als tweede doelman de rol van Simon Mignolet overnemen, die naar Club Brugge vertrok.

Jürgen Klopp kan tegen Southampton ook niet rekenen op middenvelder Naby Keita. De Guineeër liep een spierblessure op in de Europese Supercup.

UEFA stelt belangrijke vergadering omtrent omstreden Champions League-hervorming uit

De Europese Voetbalbond UEFA heeft beslist om een belangrijke vergadering omtrent de omstreden hervorming van de Champions League met de clubs en liga’s die voorzien was op 11 september voor onbepaalde duur uit te stellen, zo vernam nieuwsagentschap AFP.

Deze vergadering moest plaatsvinden op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon in aanwezigheid van European Leagues en European Club Association (ECA), respectievelijk de vereniging van liga’s en clubs in Europa. Het initiatief tot uitstel kwam er van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. De Sloveen liet dat per brief weten aan ECA-voorzitter Andreas Agnelli en European Leagues-voorzitter Lars-Christer Olsson. Door het uitstel zal de beslissing omtrent de hervorming meer dan waarschijnlijk dit jaar niet meer vallen.

“Momenteel verzamelen we nog feedback van de nationale bonden”, schreef Ceferin in de brief, die AFP kon inkijken. “Vooreerst willen we daarvan een analyse maken en de voorstellen van de betrokken bonden bekijken. Het zou voorbarig zijn om nu al met alle betrokken partijen samen te zitten.”

Sowieso zal het lastig worden om tot een vergelijk te komen. De ECA zou vanaf 2024 van de Champions League een gesloten competitie willen maken met 32 clubs in de groepsfase in vier groepen van acht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie. Vooral een goede zaak dus voor de elite, die verzekerd is van de jaarlijkse miljoenenopbrengsten. Die Champions League-ploegen spelen immers meer Europese wedstrijden en die zouden de bovenhand kunnen krijgen op de nationale competitie en extra druk zetten op de al overvolle speelkalender. Bepaalde scenario’s gaan uit van Champions League-wedstrijden in het weekend. Daar maken meer dan 35 profliga’s, verenigd in European Leagues, zich ernstig zorgen om.

Gent-Cercle Brugge wordt een dag verlaat door Europese kwalificatie van Buffalo’s

De kwalificatie van AA Gent voor de play-offs van de Europa League zorgt ervoor dat het competitieduel van de Buffalo’s tegen Cercle Brugge, oorspronkelijk voorzien op zaterdag 31 augustus (om 20u00), verplaatst zal worden naar zondag 1 september (om 20u00). Dat liet kalendermanager Nils Van Brantegem vandaag weten.

Gent plaatste zich gisteravond dankzij een 3-0 zege in de terugwedstrijd van de derde voorronde tegen het Cypriotische AEK Larnaca (heen: 1-1) voor de vierde, en laatste, kwalificatieronde van de Europa League. De tegenstander in die play-offs wordt het Kroatische Rijeka.

KNVB verschuift PSV-Groningen omwille van Europees voetbal

De competitiewedstrijd in de Eredivisie tussen PSV en FC Groningen wordt ruim een maand later gespeeld, namelijk op woensdag 25 september. Het duel in het Philips Stadion begint die avond om 18.30 uur. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) verschoof het duel, dat aanvankelijk op 24 augustus op de kalender stond, omdat PSV verder kwam in de Europa League.

De Eindhovenaren plaatsten zich gisteravond ten koste van het Noorse Haugesund voor de play-offs met als inzet een plaats in de groepsfase van de Europa League. PSV neemt het in de play-offs op tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Die duels staan gepland voor 22 en 29 augustus. PSV speelt eerst thuis.

Naast PSV plaatste ook Ajax zich voor de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers treffen daarin een andere Cypriotische club, APOEL Nicosia. Hun competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard, voorzien voor in het weekend van 24 en 25 augustus, werd half juni al verplaatst naar woensdag 25 september.

Ook AZ (tegen Antwerp) en Feyenoord haalden de play-offs van de Europa League. Zij zouden elkaar oorspronkelijk treffen op zondag 25 augustus in een onderling competitieduel in De Kuip. De KNVB besliste vandaag echter ook om dat duel met een maand uit te stellen, tot gisteren 26 september.

Bolingi wellicht out voor STVV

Dat golfkarretje dat hem kwam afvoeren was er niet voor de show. Net voor de pauze moest Jonathan Bolingi noodgedwongen naar de kant in Plzen. De Antwerp-aanvaller bleef minutenlang op de grond liggen en wees met tranen in de ogen naar de enkel. Bij Bolongi is er vrees voor de ligamenten van de enkel. Vandaag volgt een scan. Wellicht mist de Congolees de thuismatch van zondag tegen STVV. (PJC)

Overmeire drie maanden out

Lokeren-kapitein Killian Overmeire (33) is maanden out met een achillespeesblessure. De middenvelder heeft een zware ontsteking aan de achillespees met uitrafeling - lees: een scheurtje. Wellicht is hij pas over drie maanden fit. (MVS)