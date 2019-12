Football Talk. Diatta fit voor Anderlecht? - Limbombe terug naar Nantes - Ndongala wil weg uit Genk De voetbalredactie

16 december 2019

06u50 0

Diatta fit voor Anderlecht?

Veel kon of wilde hij er niet over kwijt, Clement. Krépin Diatta is ook twijfelachtig voor de bekerclash met Anderlecht van komende donderdag. De Senegalees incasseerde tegen STVV een trap tegen zijn enkel en ontbreekt sindsdien op het oefenveld. Club hoopt hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen. “De kans bestaat dat hij Anderlecht haalt”, aldus een oppervlakkige Clement. (NP)

Charleroi breekt clubrecord: tien wedstrijden op rij zonder verlies

Met de overwinning tegen Cercle Brugge heeft Sporting Charleroi een nieuw clubrecord gevestigd. Het was voor de Zebra’s de negende competitiewedstrijd op rij zonder nederlaag, een reeks die begon op 20 oktober op bezoek bij datzelfde Cercle Brugge, en dat is een evenaring van het record dat vorig seizoen in play-off 2 werd neergezet. Maar het iss ook de tiende opeenvolgende wedstrijd zonder verlies over alle competities heen, dus met de 1-0 zege tegen AA Gent in de beker meegerekend, en dat hadden de Karolingers in het verleden nog nooit gepresteerd. (LUVM/JSe)

Ndongala, die stadion verliet na niet-selectie, wil weg uit Genk

Het ziet ernaar uit dat Dieumerci Ndongala zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk heeft gespeeld. Ndongala viel zaterdagavond naast de selectie en besloot dan maar om meteen het stadion te verlaten. Ndongala uitte eerder al zijn ongenoegen over het gebrek aan speelminuten, eerst onder Felice Mazzu en nu ook onder Hannes Wolf.

Gisterenmiddag stuurde Genk in een officieel communiqué dat het Ndongala voorlopig op non-actief zet. “De reden daarvoor is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk”, staat er letterlijk. Eind januari 2018 viste Genk Ndongala op uit de B-kern van Standard, op het einde van dat seizoen werd zijn optie gelicht. Een jaar later werd hij kampioen met Genk. Hij speelde in totaal 77 wedstrijden voor Genk, hij was daarin goed voor elf goals en twaalf assists.

Zijn contract in de Luminus Arena loopt nog tot 2021. (KDZ)

Limbombe terug naar Nantes

De uitleenbeurt (met aankoopoptie) wordt afgebroken. Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop in principe terug naar Nantes. De flankaanvaller kwam afgelopen zomer naar Standard, maar kon er mede door blessureleed nooit overtuigen. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een vervroegde terugkeer naar de Franse eersteklasser. Limbombe scoorde één keer en gaf één assist. Hij blesseerde zich be- gin oktober aan de knie in een oefenmatch tegen STVV en kwam sindsdien niet meer in actie. (FDZ)

Spierblessure voor Bastien

In het begin van de tweede helft moest Samuel Bastien het veld verlaten met een spierblessure. Hij had last van de hamstrings. Gisteren wisten ze bij Standard nog niet hoe ernstig het was. Gevreesd wordt dat Bastien — dit seizoen een absolute sterkhouder — out zal zijn tot aan de winterstop. De spoeling is bijzonder dun centraal op het middenveld, omdat ook Bokadi geblesseerd is. Renaud Emond geraakte uiteindelijk niet fit voor Anderlecht. Waarschijnlijk is dat ook niet het geval voor de bekerwedstrijd van woensdag tegen Antwerp. Uitsluitsel volgt dinsdag. (FDZ)

Buffalo’s op stage tegen Ferencvaros en Ingolstadt

AA Gent werkt op winterstage in Spanje twee oefenduels af. De Buffalo’s trekken van 5 tot en met 11 januari naar Oliva, waar ze ook de voorbije jaren de tweede helft van het seizoen hebben voorbereid. Op de voorlaatste dag van de stage (10 januari) worden er twee wedstrijden gespeeld: één tegen Ferencvaros, de autoritaire leider in de Hongaarse competitie, en één tegen FC Ingolstadt, de nummer twee uit de derde Bundesliga. Door twee wedstrijden op één dag te spelen, kan Jess Thorup alle kernspelers ruim aan de bak laten komen. (RN)