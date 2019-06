Football Talk. Dewaest verlengt bij Genk, Odjidja bij Gent - Mali en Tunesië spelen gelijk - AC Milan mag Europa niet in De voetbalredactie

28 juni 2019

19u40 10

Tunesië en Mali spelen 1-1 gelijk

Tunesië en Mali hebben in Suez 1-1 gelijkgespeeld in hun wedstrijd van de tweede speeldag in groep E op de Africa Cup. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Diadie Samassekou zette Mali na een uur op voorsprong. Tien minuten later bracht Wahbi Khazri Tunesië langszij.

AA Gent-verdediger Dylan Bronn speelde de volledige wedstrijd voor Tunesië, Eupen-spits Youssef Msakni kwam niet van de bank. Anice Badri (ex-Moeskroen) werd in de 62e minuut vervangen. Bij Mali is Adama Niane er niet meer bij. De spits van Charleroi werd uit de selectie van Mali gezet. Volgens Afrikaanse media na een handgemeen met Abdoulaye Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge). Die laatste startte wel in de basis en werd tien minuten voor tijd vervangen. Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, mocht vier minuten voor tijd invallen. Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank.

Mauritanië en Angola spelen zaterdag hun wedstrijd van de tweede speeldag. Met 4 punten gaat Mali voorlopig aan de leiding, voor Tunesië (2), Angola (1) en Mauritanië. De eerste twee van de groep en de beste vier derdes (op zes) plaatsen zich voor de achtste finales.

Odjidja tot 2021 bij AA Gent

Vadis Odjidja heeft zijn contract bij AA Gent verlengd tot 2021. De overeenkomst werd deze namiddag getekend. Odjidja, een jeugdproduct van de Buffalo’s, keerde vorig seizoen terug naar Gent. In ons land was hij eerder actief voor Anderlecht en Club Brugge.

Dewaest langer bij Genk

Sebastien Dewaest (28) heeft zijn contract bij Racing Genk tot 2023 verlengd. “Dewaest speelde een zeer sterk seizoen en nam de ploeg vaak op sleeptouw in de strijd voor de titel”, verklaart technisch directeur Dimitri de Condé. “Hij draagt ons DNA uit, vrij letterlijk zelfs als je zijn laatste tattoo ziet. Hij is ook een echte leider, zowel op het veld als ernaast. En hij blijft net als de hele club razend ambitieus. Trots op wat we bereikten, maar nooit voldaan.”

De centrale verdediger zette in augustus 2015 de stap van Charleroi naar KRC Genk. Sindsdien was Sebastien goed voor 134 wedstrijden voor de Limburgers, waarin hij 11 keer scoorde. Maar liefst 7 van die doelpunten scoorde hij afgelopen seizoen.

Boyota opent seizoen met Hertha bij Bayern

Dedryck Boyata staat met Hertha Berlijn voor een pittige seizoenstart in de Bundesliga. Op vrijdag 16 augustus trekt de Rode Duivel met zijn nieuwe club, die hem overnam van Celtic, naar kampioen Bayern München. De andere wedstrijden van de eerste speeldag worden zaterdag of zondag (17-18 augustus) afgewerkt. Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard spelen met vicekampioen Borussia Dortmund gastheer voor Augsburg.

De drie nieuwkomers krijgen op de eerste speeldag een lastige affiche voorgeschoteld. Union Berlijn ontvangt RB Leipzig, vorig seizoen derde in de eindstand. FC Keulen en Paderborn trekken naar respectievelijk Wolfsburg, waar Koen Casteels in doel staat, en Bayer Leverkusen. Fortuna Düsseldorf, waar Benito Raman en Dodi Lukebakio vorig seizoen sterkhouders waren, begint met een verplaatsing naar Werder Bremen.

Het 57ste Bundesligaseizoen eindigt op 16 mei. Van 23 december tot 16 januari wordt een winterstop ingelast.

AC Milan mag Europa niet in

AC Milan speelt volgend jaar geen Europees voetbal, zo meldt het TAS (Hof van Arbitrage voor Sport). De Italiaanse topclub pleegde inbreuken op de regels van de Financial Fair Play en krijgt nu de rekening gepresenteerd.

Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Daarmee plaatste de club van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) zich voor de poulefase van de Europa League. Het TAS bevestigt dat Milan wordt bestraft voor het overtreden van de financiële regels in de periode 2015-2018.

AS Roma, zesde in de voorbije Serie A, mag door de sanctie rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Torino, zevende, krijgt het ticket van Roma voor de tweede voorronde van de Europa League.

STVV naar Horst

Morgen vertrekken de Kanaries op zomerstage naar Horst (NL). . Er staan oefenwedstrijden tegen Maccabi Haifa en Venlo VV op het programma. Zaterdagochtend trainen de Kanaries nog een laatste keer op het oefencomplex in Sint-Truidenvoor ze omstreeks 14.00 uur per bus afzakken naar het Parkhotel in Horst. Hier verblijven ze tot en met vrijdag 5 juli. Op dinsdag 2 juli oefenen de Kanaries in Horst tegen het Israëlische Maccabi Haifa dat in eigen land 12 keer de titel en zes keer de beker van Israël wist te behalen. Op vrijdag 5 juli oefenen de Kanaries tegen de Nederlandse Eredivisie ploeg VVV-Venlo, ook in Horst.

De wedstrijd tegen Maccabi Haifa start om 18.00 uur.

De wedstrijd tegen VVV-Venlo vat aan om 18.30 uur.

🇧🇶🐥 Kanaries vertrekken morgen op zomerstage naar Horst! Er staan twee oefenwedstrijden op het programma.



➡️ Meer info via https://t.co/Vd8xDFFYx2.#STVV #zomerstage #Horst pic.twitter.com/InQgk9RydD STVV(@ stvv) link