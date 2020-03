Football Talk. Deschacht speelt 499ste match tegen Anderlecht - Sandler hervat De voetbalredactie

07 maart 2020



Deschacht speelt 499ste match tegen Anderlecht

Olivier Deschacht speelt vanavond tegen Anderlecht zijn 499ste wedstrijd in de Belgische eerste klasse. De 39-jarige verdediger werkte het merendeel daarvan af in het shirt van Anderlecht, 451 competitiematchen om precies te zijn. Daarna volgden nog 24 wedstrijden voor Sporting Lokeren en momenteel 24 stuks bij Zulte Waregem.

Volgende week in de thuismatch tegen Standard kan hij zijn vijfhonderdste wedstrijd vieren. Maar om in de top tien terecht te komen van spelers met meeste matchen in de Belgische competitie, zal Deschacht wel nog een vervolg moeten breien aan zijn actieve carrière. Vital Borkelmans, de huidige nummer tien in de lijst, telt 533 officiële matchen op het hoogste Belgische voetbalniveau.

Voorlopig liet Deschacht nog alle opties open om nog een extra jaar te blijven bij Essevee. De geroutineerde verdediger vormt samen met zijn jongere collega Ewoud Pletinckx (19) een sterk defensief duo, tot grote tevredenheid van coach Francky Dury die zijn bewondering voor Deschacht nooit onder stoelen of banken stak. Deschacht zou zijn lot in de handen van Dury leggen, en die twijfelt geen seconde om een vervolg te breien aan zijn samenwerking met Deschacht. Momenteel lopen er gesprekken met het clubbestuur van Essevee om zijn contract open te breken. (OPI)

Sandler hervat

Het voelt aan als een nieuw gezicht. Philippe Sandler is terug op Neerpede. De Nederlandse verdediger onderging begin december een operatie aan de knie en revalideerde nadien in overleg met zijn moederclub Manchester City. Nu hij in de laatste fase zit - hij traint nog individueel - streek hij opnieuw in Brussel neer. Anderlecht verwacht Sandler, die in principe onhoudbaar is voor paars-wit, ten vroegste in de play-offs terug in de wedstrijdkern. Vercauteren recupereert vandaag alleen Nacer Chadli (kuit). (PJC)