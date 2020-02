Football Talk. Depoitre past ook voor Eupen - Van Gorp, eerste Red Flame die scoorde op groot toernooi, stopt bij Flames De voetbalredactie

13 februari 2020

14u13 0

AA Gent zonder Depoitre naar Eupen

AA Gent kan vrijdagavond in Eupen nog geen beroep doen op Laurent Depoitre, die sukkelt met een blessure aan de voetzool. Depoitre miste eerder ook al de wedstrijden tegen KV Mechelen en Anderlecht. De spits kwam donderdag terug op het trainingsveld, maar hij moest die oefensessie na 40 minuten staken. Nieuw onderzoek wees uit dat het een kwestie van tijd wordt. AA Gent hoopt Depoitre volgende week te recupereren voor de wedstrijd op AS Roma. (RN)

OFFICIEEL: Ajax en Chelsea bevestigen transfer Ziyech

Wat de afgelopen dagen in de lucht hing, is nu werkelijkheid geworden. Hakim Ziyech gaat deze zomer Chelsea inruilen voor Ajax. De twee clubs zijn nu een transfersom van 40 miljoen euro overeengekomen, die dankzij variabelen kan oplopen tot 44 miljoen. Dat Ziyech zal gemist worden in Amsterdam is duidelijk: de Marokkaanse spelverdeler was in 160 wedstrijden goed voor 48 doelpunten en 82 assists.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen. 🔮



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Anderlecht slijt overbodige Saief aan Lechia Gdansk in Polen

Kenny Saief zet zijn voetbalcarrière verder in Polen. Lechia Gdansk leent de 26-jarige middenvelder/flankspeler voor de rest van het seizoen van Anderlecht. Dat bevestigde de nummer zeven in de Poolse Ekstraklasa .

Saief werd in januari 2018 door paars-wit op huurbasis overgenomen van AA Gent. Enkele maanden later volgde in de zomer een definitieve transfer naar het Astridpark. De Israëlisch-Amerikaanse flankspeler kreeg echter weinig speeltijd bij paars-wit. Vorig seizoen moest Saief het vooral stellen met invalbeurten.

In maart 2019 volgde een uitleenbeurt naar FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS voor vier maanden. De club beschikte ook over een aankoopoptie, maar lichtte die niet. Afgelopen zomer keerde Saief terug naar Anderlecht, maar de flankspeler maakte geen deel uit van de plannen van Kompany en Vercauteren. Hij zat zelfs geen enkele keer op de bank. Zijn laatste match voor RSCA dateert al van eind januari 2019.

Saief, die nog tot medio 2021 vastligt in het Lotto Park, gaat nu zijn geluk beproeven bij Lechia Gdansk. De viervoudige Amerikaanse international komt er terecht bij de zevende in de Poolse eerste klasse. Er is geen aankoopoptie in de huurovereenkomst opgenomen.

Elke Van Gorp, eerste Red Flame ooit die scoorde, stopt

Elke Van Gorp zet een punt achter haar interlandcarrière. Dat staat te lezen op de Twitterpagina van de Red Flames. Van Gorp, een 24-jarige aanvalster, speelde 30 keer voor de nationale ploeg. Ze maakte daarin zeven doelpunten. De spits van Anderlecht gaat de geschiedenisboeken in als de eerste Red Flame die kon scoren op een groot toernooi. Tijdens het EK van 2017 in Nederland opende ze de score in de groepsmatch tegen Noorwegen. België won die wedstrijd met 2-0 maar werd toch in de poulefase uitgeschakeld na nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Nederland (1-2).

Lyon van Denayer schakelt Marseille uit in Franse beker

Olympique Lyon heeft Marseille uitgeschakeld in de kwartfinales van de Coupe de France. Het werd 1-0 voor de ploeg van Jason Denayer, die in de basis stond. Lyon leek na 70 minuten dé kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken te laten liggen toen Moussa Dembélé zijn strafschop miste. Maar Houssem Aouar schonk de thuisploeg een kleine tien minuten voor affluiten dan toch de verlossende treffer. Denayer maakte de wedstrijd vol en mag zich opmaken voor de halve finales. Eerder al plaatsten PSG en Rennes zich voor de halve eindstrijd. Het laatste kaartje gaat naar Saint-Etienne of vierdeklasser Epinal, die het vandaag tegen elkaar opnemen.

Athletic Bilbao zet stapje richting finale

Athletic Bilbao heeft gisteren in de eerste halve finale van de Copa del Rey gewonnen van Granada. Dankzij een doelpunt van aanvoerder Iker Muniain, kort voor rust, werd het 1-0. De return is over drie weken. Real Sociedad en Mirandés treffen vandaag donderdag in de andere halve eindstrijd. Een eerste Baskische bekerfinale ooit, tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad, is nog steeds een reële mogelijkheid. Real Madrid en FC Barcelona strandden vorige week in de kwartfinales. Athletic Bilbao was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Barcelona (1-0). Real Madrid sneuvelde tegen Real Sociedad (3-4).

Ajax verslaat Vitesse en bereikt de halve finales

Ajax heeft gisteravond met een gehavend elftal de halve finales van de KNVB Beker bereikt. Het elftal van coach Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Vitesse met 0-3. Ryan Babel opende in de 32ste minuut de score. Ryan Gravenberch tekende in de 76ste minuut voor de 0-2 en Dusan Tadic benutte in de 85ste minuut een strafschop. Ajax stuit begin volgende maand in de halve finale op FC Utrecht of tweedeklasser Go Ahead Eagles. Deze ploegen treffen elkaar vandaag in Deventer.

Ajax speelde tegen Vitesse zonder de geblesseerden Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman, Perr Schuurs en Zakaria Labyad. Daley Blind en Hakim Ziyech vierden na de 0-2 van Gravenberch als invallers hun rentree. Blind is hersteld van een ontstoken hartspier. Ziyech, die volgens diverse Nederlandse media een contract voor volgend seizoen zou hebben getekend bij Chelsea, heeft geen last meer van een kuitblessure. Vitesse eindigde het duel met tien man, na een tweede gele kaart voor Tim Matavz in de slotfase.

Kouassi ontsnapt aan zware knieblessure

Racing Genk en Eboue Kouassi halen opgelucht adem. Na een ongelukkig contact met Théo Bongonda, die op training op de knie van Kouassi neerkwam, werd voor een zware blessure gevreesd. Onderzoek wees uit dat de schade voor de 22-jarige Ivoriaan, die tot het einde van het seizoen van Celtic wordt gehuurd, meevalt. De kruisbanden zijn niet afgescheurd, maar hij zal wel een paar weken langs de kant staan. Een opluchting voor Kouassi, die eerder al maanden out was met een knieblessure. Ook tweede doelman Gaëtan Coucke is er vanavond op Antwerp niet bij, hij sukkelt met de lies. De 17-jarige Tobe Leysen is tweede keeper, na Thomas Didillon. (KDZ)

Hoedt niet fit voor wedstrijd tegen Genk

Verdediger Wesley Hoedt raakt niet fit voor de wedstrijd van vanavond tegen Genk. De Nederlander ondervindt nog te veel hinder van de blessure die hij in de bekermatch tegen Kortrijk opliep. Met ook die andere centrale verdediger, Arslanagic, er niet bij - wegens schorsing - is het centraal achterin puzzelen voor Bölöni. Eén mogelijkheid is dat hij De Laet naar het centrum verschuift en Juklerød op linksback posteert, al is een centraal duo Seck-Hongla ook een optie. Coopman en Baby vielen af, Miyoshi is fit en zit er wel weer bij. (MVS)