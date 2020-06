Football Talk. Dennis Praet weer wedstrijdfit - Jongste testronde Premier League brengt één besmetting aan het licht Redactie

22 juni 2020

Jongste testronde Premier League brengt één besmetting aan het licht

De jongste testronde bij de spelers en staf van de Premier League-clubs heeft één besmetting aan het licht gebracht. Dat deelde de Premier League mee. De persoon in kwestie gaat een week in quarantaine. Er werden 1.829 mensen getest. Vorige week werd er bij de negende ronde op 1.541 tests eveneens één besmetting vastgesteld. Sinds de twintig Engelse eersteklassers de trainingen op 19 mei hervatten, werd er verdeeld over tien testrondes 12.057 tests afgenomen. Achttien tests bleken positief.

Bundesliga-clubs krijgen komende seizoenen minder tv-geld

De clubs uit de eerste en tweede Bundesliga in Duitsland krijgen in de vier seizoenen vanaf 2021 (tot en met 2025) iets minder inkomsten uit televisierechten: 1,1 miljard euro per seizoen in plaats van 1,16 miljard euro nu. Dat heeft Christian Seifert, voorzitter van de Duitse Voetballiga (DFL), maandag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst sinds de toewijzing van de tv-rechten in 2002 dat er minder geld in het laatje komt. In tegenstelling tot wat door sommigen werd verwacht, werd er geen onlinegigant zoals Amazon weerhouden. De belangrijkste loten gingen naar Sky en streamingdienst DAZN, die ook nu al de wedstrijden live uitzenden.

Ondanks de lichte achteruitgang was DFL-voorzitter Seifert tevreden, zeker gezien de gevolgen van de coronapandemie. “Dit is een heel goed resultaat, het geeft de liga zekerheid qua planning”, stelt Seifert, die hoopt dat er bij het begin van het nieuwe seizoen opnieuw toeschouwers bij de wedstrijden mogen aanwezig zijn. Momenteel lopen daarover gesprekken met alle betrokken instanties. Grote bijeenkomsten waarbij de hygiëneregels moeilijk gerespecteerd kunnen worden, blijven in principe verboden tot minstens eind oktober in Duitsland. Maar voor voetbalwedstrijden zouden uitzonderingen blijkbaar toch mogelijk zijn.

De Bundesliga was de eerste grote Europese competitie die medio mei achter gesloten deuren hervat werd na de onderbreking vanwege de coronapandemie. De DFL liet toen verstaan dat de herneming noodzakelijk was voor het voortbestaan van vele clubs, die zo alsnog de belangrijke tv-inkomsten kregen.

Komend weekend staat de laatste speeldag van het huidige Bundesliga-seizoen op het programma, Seifert gaat ervan uit dat het nieuwe seizoen in september aanvangt. “Maar zekerheid daarover is er nog niet”, aldus de DFL-voorzitter.

La Liga maakt zich op om fans te ontvangen

De Spaanse voetbalteams hebben de competitie op 11 juni weer hernomen en maken zich nu ook langzaam op om opnieuw fans te gaan ontvangen. Twee weken geleden verklaarde ligavoorzitter Javier Tebas al dat hij voor het einde van het seizoen weer supporters in de stadions wil zien. Maandag kreeg radiozender Cadena Ser inzage in een veiligheidsprotocol dat La Liga daarvoor onder zijn clubs verdeelde.

Het is niet de bedoeling dat de stadions volledig gevuld worden. “Tien tot vijftien procent van de capaciteit zou al mooi zijn”, verklaarde Tebas. Wanneer toeschouwers weer welkom zijn, zullen ze in vier of vijf groepen tot het stadion toegelaten worden, de eerste groep anderhalf uur voor de wedstrijd, de laatste een kwartier voor de aftrap. Alle fans moeten zich registreren en buiten het stadion wordt hun temperatuur genomen. Is die hoger dan 37,5 graden, dan worden ze naar huis gestuurd.

In het stadion zullen de toeschouwers een mondmasker moeten dragen en moeten ze op hun plaats blijven zitten. Er is geen mogelijkheid om iets te kopen in het stadion. Bij het binnenkomen krijgen de fans een flesje water mee.

Geen positieve Covid 19-tests bij AS Eupen

In samenwerking het plaatselijke St-Nikolaus Hospital heeft Eupen na de eerste trainingsweek zijn technische staf, spelers en wie tot de directe omkadering van de groep behoort, onderworpen aan een eerste reeks Covid 19-tests. Alle resultaten zijn negatief. Zoals vereist zullen de tests wekelijks worden herhaald.

Sportief directeur Jordi Condom hoopt zowel Prevljak als Musona ‘Am Kehrweg’ te houden. Louter financieel blijkt de Zimbabwaan van Anderlecht haalbaarder dan de Bosnische centrumspits van RB Salzburg. Volgens Afrikaanse bronnen zou Musona evenwel een terugkeer naar Zuid-Afrika overwegen. Hij was daar actief van 2009 tot 2011 bij Kaizer Chiefs. De onderhandelingen met betrekking tot de contractverlenging van aanvoerder Blondelle zijn nog altijd gaande. (AR)

Dennis Praet is weer fit

Dennis Praet is weer inzetbaar bij Leicester City. Dat liet de club maandag zelf weten op de clubwebsite. Praet miste de vorige wedstrijd van ‘The Foxes’ door last aan de kuit. De 26-jarige Rode Duivel kan opgenomen worden in de selectie voor de volgende wedstrijd van Leicester, dinsdagavond tegen Brighton & Hove Albion.

Manager Brendan Rodgers reageerde opgetogen op de wekelijkse persbabbel. “Dat Dennis fit is, is heel goed nieuws voor ons. Hij heeft met de groep kunnen trainen en is volledig fit”, zei hij. Leicester vecht nog volop voor de Europese plaatsen in de Premier League. De kampioen van 2016 staat voorlopig derde, met een bonus van drie punten op eerste achtervolger Chelsea.

Toulouse, dat degradatie aanvecht, stelt met Patrice Garande nieuwe coach aan

Patrice Garande (59) is de nieuwe trainer van Toulouse FC, de club van Aaron Leya Iseka. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen en vervangt Denis Zanko. Of Garande volgend seizoen trainer is in de Ligue 1 of Ligue 2, is nog afwachten. Samen met Amiens vecht de club de degradatie aan, omdat het seizoen in Frankrijk vroegtijdig werd stopgezet door de coronacrisis. Morgen vergadert de Franse profliga over het onderwerp. Toulouse is overigens ook nog in volle overnamegesprekken met het Amerikaanse fonds RedBird Capital Partners.

Atalanta neemt Pasalic definitief over van Chelsea

Atalanta neemt de Kroatische international Mario Pasalic definitief over van Chelsea. De 25-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2018 op huurbasis voor de Serie A-club.

“Deze twee seizoenen hielp Mario ons bij het bereiken van belangrijke doelen, zoals onze eerste kwalificatie voor de Champions League en het bereiken van de kwartfinales in de huidige CL-campagne”, zo klinkt het bij de club uit Bergamo.

Naar verluidt zou Atalanta 15 miljoen euro betalen voor Pasalic, die voor de Italiaanse club tot dusver 15 doelpunten maakte in 75 wedstrijden. De Kroaat speelde nooit voor Chelsea, dat hem in januari 2014 overnam van Hajduk Split. Pasalic werd door de Blues ook uitgeleend aan Elche, AS Monaco, AC Milan en Spartak Moskou.

Spaanse fiscus heeft Carlo Ancelotti in het vizier

Het Spaanse parket heeft een juridische procedure opgestart tegen Carlo Ancelotti. Als trainer van Real Madrid zou hij voor ongeveer een miljoen euro belastingen hebben ontdoken, onder meer via zijn portretrechten.

Volgens het parket gaat het om feiten uit 2014 en 2015. De Italiaanse coach zou toen “voor een totaal van 1,062 miljoen euro” belastingen hebben ontdoken. Een rechter moet zich nu over het dossier buigen en kan eventueel beslissen Ancelotti op te roepen.

De 61-jarige Italiaan coachte Real tussen juni 2013 en mei 2015. Hij had ook onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG en Bayern München onder zijn hoede en is vandaag trainer van Everton. Ancelotti is lang niet de eerste grote naam uit het voetbal die problemen krijgt met de Spaanse fiscus. Zelfs supersterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo betaalden al miljoenenboetes om hun schulden te vereffenen.