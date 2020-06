Football Talk. Dennis Praet weer wedstrijdfit - Geen positieve Covid 19-tests bij Eupen - Bundesliga-clubs krijgen minder tv-geld Redactie

22 juni 2020

Bundesliga-clubs krijgen komende seizoenen minder tv-geld

De clubs uit de eerste en tweede Bundesliga in Duitsland krijgen in de vier seizoenen vanaf 2021 (tot en met 2025) iets minder inkomsten uit televisierechten: 1,1 miljard euro per seizoen in plaats van 1,16 miljard euro nu. Dat heeft Christian Seifert, voorzitter van de Duitse Voetballiga (DFL), maandag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst sinds de toewijzing van de tv-rechten in 2002 dat er minder geld in het laatje komt. In tegenstelling tot wat door sommigen werd verwacht, werd er geen onlinegigant zoals Amazon weerhouden. De belangrijkste loten gingen naar Sky en streamingdienst DAZN, die ook nu al de wedstrijden live uitzenden.

Ondanks de lichte achteruitgang was DFL-voorzitter Seifert tevreden, zeker gezien de gevolgen van de coronapandemie. “Dit is een heel goed resultaat, het geeft de liga zekerheid qua planning”, stelt Seifert, die hoopt dat er bij het begin van het nieuwe seizoen opnieuw toeschouwers bij de wedstrijden mogen aanwezig zijn. Momenteel lopen daarover gesprekken met alle betrokken instanties. Grote bijeenkomsten waarbij de hygiëneregels moeilijk gerespecteerd kunnen worden, blijven in principe verboden tot minstens eind oktober in Duitsland. Maar voor voetbalwedstrijden zouden uitzonderingen blijkbaar toch mogelijk zijn.

De Bundesliga was de eerste grote Europese competitie die medio mei achter gesloten deuren hervat werd na de onderbreking vanwege de coronapandemie. De DFL liet toen verstaan dat de herneming noodzakelijk was voor het voortbestaan van vele clubs, die zo alsnog de belangrijke tv-inkomsten kregen.

Komend weekend staat de laatste speeldag van het huidige Bundesliga-seizoen op het programma, Seifert gaat er van uit dat het nieuwe seizoen in september aanvangt. “Maar zekerheid daarover is er nog niet”, aldus de DFL-voorzitter.

Geen positieve Covid 19-tests bij AS Eupen

In samenwerking het plaatselijke St-Nikolaus Hospital heeft Eupen na de eerste trainingsweek zijn technische staf, spelers en wie tot de directe omkadering van de groep behoort, onderworpen aan een eerste reeks Covid 19-tests. Alle resultaten zijn negatief. Zoals vereist zullen de tests wekelijks worden herhaald.

Sportief directeur Jordi Condom hoopt zowel Prevljak als Musona ‘Am Kehrweg’ te houden. Louter financieel blijkt de Zimbabwaan van Anderlecht haalbaarder dan de Bosnische centrumspits van RB Salzburg. Volgens Afrikaanse bronnen zou Musona evenwel een terugkeer naar Zuid-Afrika overwegen. Hij was daar actief van 2009 tot 2011 bij Kaizer Chiefs. De onderhandelingen met betrekking tot de contractverlenging van aanvoerder Blondelle zijn nog altijd gaande. (AR)

Dennis Praet is weer fit

Dennis Praet is weer inzetbaar bij Leicester City. Dat liet de club vandaag zelf weten op de clubwebsite. Praet miste de vorige wedstrijd van ‘The Foxes’ door last aan de kuit. De 26-jarige Rode Duivel kan opgenomen worden in de selectie voor de volgende wedstrijd van Leicester, morgenavond tegen Brighton & Hove Albion.

Manager Brendan Rodgers reageerde opgetogen op de wekelijkse persbabbel. “Dat Dennis fit is, is heel goed nieuws voor ons. Hij heeft met de groep kunnen trainen en is volledig fit”, klonk het bij Rodgers. Leicester vecht nog volop voor de Europese plaatsen in de Premier League. De kampioen van 2016 staat voorlopig derde, met een bonus van drie punten op eerste achtervolger Chelsea.

Stekelenburg keert terug naar Ajax

Doelman Maarten Stekelenburg keert terug naar Ajax. Hij komt transfervrij over van Everton en ondertekent een contract voor één seizoen in Amsterdam. De 37-jarige Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde 282 duels voor het eerste elftal tussen 2002 en 2011.

De 58-voudig Nederlands international werd met Ajax drie keer landskampioen (2002, 2004, 2011), won drie keer de KNVB-beker (2006, 2007 en 2010) en vier keer de Johan Cruijff Schaal (2002, 2005, 2006 en 2007). Stekelenburg kwam gedurende zijn loopbaan verder uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton. De laatste vier seizoenen (2016-2020) stond de keeper onder contract bij de Engelse club Everton, waar hij geen basisplaats had.

“Uiteraard ben ik heel erg blij dat ik kan terugkeren bij Ajax, de club waar het voor mij allemaal begonnen is”, zegt Stekelenburg op de website van Ajax. “Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club. Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij daarom snel duidelijk. Ik heb er veel zin in en kijk er dan ook erg naar uit. Bij Everton maak ik het seizoen in Engeland af, daarvoor heb ik recent mijn aflopende contract met een paar weken verlengd. Daarna keer ik zo spoedig mogelijk terug naar Amsterdam zodat ik bij Ajax in augustus kan starten.”

Toulouse, dat degradatie aanvecht, stelt met Patrice Garande nieuwe coach aan

Patrice Garande (59) is de nieuwe trainer van Toulouse FC, de club van Aaron Leya Iseka. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen en vervangt Denis Zanko. Of Garande volgend seizoen trainer is in de Ligue 1 of Ligue 2, is nog afwachten. Samen met Amiens vecht de club de degradatie aan omdat het seizoen in Frankrijk vroegtijdig werd stopgezet door de coronacrisis. Morgen vergadert de Franse profliga over het onderwerp. Toulouse is overigens ook nog in volle overnamegesprekken met het Amerikaanse fonds RedBird Capital Partners.

Spaanse fiscus heeft Carlo Ancelotti in het vizier

Het Spaanse parket heeft een juridische procedure opgestart tegen Carlo Ancelotti. Als trainer van Real Madrid zou hij voor ongeveer een miljoen euro belastingen hebben ontdoken, onder meer via zijn portretrechten.

Volgens het parket gaat het om feiten uit 2014 en 2015. De Italiaanse coach zou toen “voor een totaal van 1,062 miljoen euro” belastingen hebben ontdoken. Een rechter moet zich nu over het dossier buigen en kan eventueel beslissen Ancelotti op te roepen.

De 61-jarige Italiaan coachte Real tussen juni 2013 en mei 2015. Hij had ook onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG en Bayern München onder zijn hoede en is vandaag trainer van Everton. Ancelotti is lang niet de eerste grote naam uit het voetbal die problemen krijgt met de Spaanse fiscus. Zelfs supersterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo betaalden al miljoenenboetes om hun schulden te vereffenen.

