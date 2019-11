Football Talk. Dennis en Deli in selectie PSG - Pas volgende week beslissing in OHL-Union Redactie

04 november 2019

Dennis en Deli in selectie voor match tegen PSG

Domper voor Club in de slotfase van de wedstrijd zaterdag. Sterkhouder Simon Deli stapte op aangeven van Clement met een ongemak van het veld, waardoor blauw-zwart nog even met tien verder moest. Op het eerste gezicht lijkt de blessure van de Ivoriaan niet al te erg, wél moet blijken of hij woensdag kan spelen in Parijs. De Ivoriaan zit alleszins in de 23-koppige selectie voor de verplaatsing naar Parijs. Hetzelfde geldt voor Dennis, die eveneens met een ongemak uiteindelijk aan de kant bleef tegen KV Kortrijk. Club stoomt het duo klaar voor de Champions Leaguewedstrijd. Ook onder anderen Jelle Vossen, Thibault Vlietinck en Dion Cools maken deel uit van de selectie. (TTV)

Kobayashi (Waasland-Beveren) loopt spierscheur op

Pech voor Waasland-Beveren en Yuki Kobayashi. De 27-jarige Japanse middenvelder liep afgelopen weekend tegen Zulte Waregem een spierscheur in de hamstrings op en is meerdere weken out. De blessure van Kobayashi, die al na 16 minuten naar de kant moest tegen Essevee, komt ongelegen voor de Waaslanders, die het binnenkort opnemen tegen KV Kortrijk en Cercle Brugge. (MVS)

Schotse ref Madden leidt PSG-Club Brugge

De Schotse scheidsrechter Bobby Madden is door de Europese voetbalbond (UEFA) aangeduid als spelleider voor de Champions Leaguewedstrijd van woensdagavond tussen PSG en Club Brugge.

De 41-jarige Madden floot al meedere wedstrijden met Belgische clubs maar nog geen van blauw-zwart. Vorig seizoen leidde hij Genk-Slavia Praag (1-4) in de zestiende finales van de Europa League. In een verder verleden was de Schot referee tijdens Sevilla-Standard (3-1) in de groepsfase van de Europa League 2014-2015, en Genk-Thun (2-1) in de poules van de Europa League 2013-2014.

Club Brugge trekt naar het Parc des Princes op speeldag vier in groep A. De Parijzenaars wonnen het eerste duel tegen de troepen van Clement op 22 oktober met 0-5 na een hattrick van invaller Mbappé.

Met een 9 op 9 op zak kan PSG zich woensdag (21u) al verzekeren van een ticket voor de volgende ronde. Club Brugge volgt als derde met 2 punten, twee minder dan Real Madrid. De Koninklijke, met Eden Hazard en Thibaut Courtois, speelt woensdag gastheer voor Galatasaray (vierde met 1 punt).

Stilgelegde 1B-match OHL – Union pas volgende week voor Geschillencommissie

Het staat nu vast dat de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal zich pas tijdens haar zitting van dinsdag 12 november zal buigen over de lichtperikelen tijdens de wedstrijd OHL - Union van vorige week vrijdag. Dus na de laatste speeldag van de eerste periode in 1B, die nu vrijdag 8 november wordt afgewerkt. Dan staat Virton - OHL op het programma, het duel tegen de enige twee overgebleven kanshebbers op de periodetitel. Wie wint, wordt periodekampioen, ongeacht de uitspraak van de Geschillencommissie. Alleen als Virton - OHL op een gelijkspel eindigt, is het verdict van de commissie nog belangrijk. Als die beslist dat OHL - Union op 0-5-forfaitcijfers eindigt, is Virton periodekampioen. Beslist de Geschillencommissie dat OHL - Union herspeeld moet worden, kan OHL de periodetitel nog pakken, maar alleen als het die wedstrijd wint.

OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken en is ervan overtuigd dat die gelinkt is aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt. Als er overmacht in het spel is, kan de match herspeeld worden op een later moment.

“Afgelopen vrijdag is niet verlopen zoals we gehoopt hadden. We gaan ons nu als club met een sterk dossier verdedigen voor de bondsinstanties, om een forfaitnederlaag te voorkomen. Onze sportieve situatie blijft nog steeds hetzelfde”, reageerde CEO Peter Willems van Oud-Heverlee Leuven. “We hebben ons sportief lot nog steeds in eigen handen en zijn bij winst vrijdag op Virton de winnaar van de eerste periode. We roepen iedereen op die de club een warm hart toedraagt om de ploeg mee naar de overwinning te stuwen in Virton.”

Rode lantaarn Leganes legt lot in handen van Mexicaanse coach

De Mexicaan Javier Aguirre is aangesteld als nieuwe trainer van CD Leganes, de hekkensluiter in de Spaanse hoogste klasse. Aguirre is de opvolger van de Argentijn Mauricio Pellegrino. Die werd twee weken geleden ontslagen na de mislukte competitiestart van het team.

De 60-jarige Aguirre is een voormalige middenvelder die vooral in Mexico voetbalde en 59 keer voor zijn land uitkwam. Als trainer was hij nadien twee keer bondscoach van zijn land en zat hij ook op de bank bij onder meer Osasuna (2002-2006), Atletico Madrid (2006-2009), Zaragoza (2010-2011) en Espanyol (2012-2014). De Mexicaan had daarnaast de nationale ploegen van Japan (2014-2015) en Egypte (2018-2019) onder zijn hoede. Na twaalf speeldagen bengelt Leganes als twintigste met 5 punten helemaal onderin de Primera Division.

David Silva (Manchester City) mist duels tegen Atalanta en Liverpool

Manchester City zal het in de Champions League tegen Atalanta en zondag in de topper tegen Liverpool zonder aanvoerder David Silva moeten doen. De 33-jarige Spanjaard moest afgelopen weekend tegen Southampton (2-1) tijdens de rust in de kleedkamer blijven.

Op de website van de Engelse kampioen bevestigt Pep Guardiola dat zijn kapitein met een spierblessure sukkelt. “Ik verwacht dat hij tien tot twaalf dagen buiten strijd is”, aldus de coach van de Citizens.

City trekt woensdag naar Italië op speeldag vier in de Champions League. Kevin De Bruyne en co namen met 9 op 9 een perfecte start op het kampioenenbal. Een nieuwe overwinning tegen de ploeg van Timothy Castagne verzekert de Engelsen van kwalificatie voor de volgende ronde. Vier dagen later speelt City de topper in de Engelse competitie in en tegen Liverpool. De Reds hebben na een indrukwekkende 31 op 33 al zes punten voorsprong op het elftal van Guardiola.

Moeskroen legt Dione langer vast en geeft youngster Ippolito contract

Moeskroen heeft het contract van Babacar Dione verlengd tot 2022. Tegelijk mocht Alexandre Ippolito, een andere speler uit het opleidingscentrum, zijn eerste profverbintenis ondertekenen. Dione, een 22-jarige winger, speelde vorig seizoen tien wedstrijden in play-off 2 en scoorde daarin een keer. Door een knieblessure kwam de Belg met Senegalese roots dit seizoen nog niet in actie. Ippolito is een 20-jarige spits. Hij mocht vorig seizoen een keer invallen in play-off 2 en was dit seizoen basisspeler in de bekermatch tegen Dessel Sport. De aanvaller met Italiaanse roots zette zijn krabbel onder een contract tot 2021 (met een jaar optie).

Veld Anderlecht nu al probleem: “Het ligt echt héél slecht”

De stadionnaam is veranderd, maar de grasmat hetzelfde gebleven. Ook dit jaar lijkt de staat van het terrein een probleem te worden voor Anderlecht. Gisteren ging de ene na de andere speler onderuit op de zompige ondergrond van het Lotto Park. En zeker in de kleine baklijn ploeterden de keepers in één grote modderpoel. “Ik moet eerlijk zeggen dat het veld er echt héél slecht bijligt”, jammerde verdediger Derrick Luckassen. “We kunnen er bijna niet goed op voetballen. Het heeft een invloed op onze passing en iedereen glijdt voortdurend weg. Is het een terugkerend fenomeen? (lachje) Da’s niet best...” Ook Kemar Roofe haalde de grasmat aan als een reden waarom “sommige spelers zware benen hebben in het slot.” Trainer Frank Vercauteren wuifde de hele kwestie evenwel weg: “Het veld mag geen excuus zijn.”

Verdict lichtpanne OH Leuven kan lang duren

De laatste speeldag van de eerste periode in 1B gaat vrijdag gewoon door, maar als de topper Virton-OHL op een gelijkspel eindigt, staat de periodekampioen wellicht pas later officieel vast. Alles hangt af van wat de Geschillencommissie over de lichtpanne tijdens OHL-Union van vorige vrijdag beslist, een uitspraak die nog weken kan duren. Het duel was bij 0-0 stilgelegd na een vierde uitval van de verlichting. Als de schuld van de panne bij OHL ligt, volgt een 0-5-forfait. Zonder schuld van OHL laat de bond de match deels of volledig herspelen. Als Virton vrijdag wint, mag het wel hoe dan ook de periodetitel vieren, hetzelfde geldt voor voor OHL als het wint. (HML)

Gomes (Everton) wordt vandaag al geopereerd aan rechterenkel

André Gomes zal vandaag een operatie ondergaan aan zijn gebroken rechterenkel. De Portugese international liep gisteren in de competitiewedstrijd tegen Tottenham (1-1) een zware enkelblessure op na een tackle van Spurs-spits Son. Toen duidelijk werd hoe ernstig de breuk was, barstte de Zuid-Koreaan, die rood kreeg, in tranen uit. Ook de andere spelers op het veld reageerden met afschuw toen ze de verplaatste enkelbreuk zagen.

“Gomes werd meteen naar het Aintree Hospital overgebracht en werd daarbij begeleid door leden van de medische staf van Everton. Onderzoek wees uit dat het om een verplaatste breuk van de rechterenkel gaat. Meer info volgt op het gepaste moment”, aldus de club.

Dewaele haalt wellicht Essevee

De eerste diagnose doet het beste verhopen. Sieben Dewaele moest gisteren nog in de eerste helft naar de kant na een stevige tik op het scheenbeen. Toch is de verwachting dat de West-Vlaming fit geraakt voor vrijdag. Dan gaat Anderlecht op bezoek bij Dewaeles ex-club Zulte Waregem - hij speelde er bij de jeugd. “Het zag er spectaculair uit, Sieben had pijn, maar het valt waarschijnlijk wel mee”, aldus Frank Vercauteren over zijn linksachter. Francis Amuzu en Jérémy Doku vielen af na de opwarming en zaten in de tribune. (PJC)

Brescia ontslaat coach Corini

Serie A-club Brescia heeft enkele uren na de 2-1 nederlaag tegen Hellas Verona, haar trainer Eugenio Corini aan de deur gezet. De wedstrijd in Verona werd ontsierd door racistische spreekkoren aan het adres van Brescia-aanvaller Mario Balotelli, die ermee dreigde het veld te verlaten.

De 49-jarige Corini was coach van Brescia sinds september 2018. Hij leidde de club vorig seizoen naar promotie naar de Serie A. Momenteel staat Brescia achttiende, op een degradatieplek, in de Serie A, met zeven punten na tien wedstrijden. Het team won voor het laatst op 21 september bij Udinese (0-1). Balotelli en co tellen één punt achterstand op Genoa, dat als zeventiende op een veilige plaats staat, maar hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Celta Vigo zet coach Fran Escriba op straat

Fran Escriba (54) is geen trainer meer van Celta Vigo. De Spanjaard werd de laan uitgestuurd na het 0-1 verlies tegen Getafe. Na vier nederlagen op rij is de club uit Galicië naar de achttiende plaats in de Primera Division weggezakt. Escriba was sinds maart in functie bij Celta Vigo. Hij kon de club toen redden van de degradatie. Volgens Spaanse media is Santiago Solari, ex-speler en coach van Real Madrid, in beeld om Escriba op te volgen. De volgende wedstrijd van Celta is zaterdag op het veld van kampioen FC Barcelona.