Football Talk. Denayer morst punten - City trapt seizoen af zonder Agüero en Laporte - Ngadeu slechts 2 speeldagen geschorst

Football Talk.

18 september 2020

23u23 1

Denayer geraakt met Lyon tegen Nîmes niet verder dan 0-0

In de eerste wedstrijd van de vierde speeldag in de Ligue 1 is Olympique Lyon niet verder gekomen dan een scoreloos gelijkspel tegen Olympique Nîmes (0-0). Jason Denayer hield met de thuisploeg de nul. Denayer speelde de hele wedstrijd met Marcelo centraal in de verdediging van Lyon. In de stand blijft de halvefinalist van de Champions League hangen in de middenmoot met vijf punten.

Nîmes pakt een belangrijk puntje in de strijd om het behoud en telt vier punten.

City trapt seizoen af zonder Agüero en Laporte

Manchester City kan maandag bij de eerste wedstrijd van het seizoen in de Premier League nog niet beschikken over Sergio Agüero en Aymeric Laporte. Agüero, de topschutter uit Argentinië, is nog niet helemaal hersteld van een operatie aan de knie die hij eind vorig seizoen onderging. Bij Laporte werd eerder het coronavirus geconstateerd.

Riyad Mahrez, die ook positief testte op het virus, is wel weer beschikbaar. De nummer 2 van het afgelopen seizoen speelt uit bij Wolverhampton Wanderers. City, de ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne, kwam in het eerste speelweekend van de Premier League nog niet in actie.

“Agüero heeft nog niet met de groep getraind”, zei coach Pep Guardiola. “Dat betekent automatisch dat de wedstrijd nog te vroeg komt voor hem. Aymeric is weliswaar hersteld van corona, maar was vandaag pas voor de eerste keer weer bij ons.”

Ngadeu slechts 2 speeldagen geschorst

Het beroepscomité van de voetbalbond heeft de schorsing van Michael Ngadeu behoorlijk ingekort. Naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Eupen, werd de centrale verdediger van AA Gent aanvankelijk geschorst voor 5 speeldagen, waarvan 4 effectief. AA Gent kon zich niet vinden in die sanctie en tekende beroep aan. Het beroepscomité reduceerde de straf van Ngadeu tot 2 speeldagen effectief. (RN)

Hamburg-speler drie matchen geschorst voor opstoot met supporter

De Duitse voetbalbond heeft Hamburg-verdediger Toni Leistner een schorsing van vijf wedstrijden (waarvan twee voorwaardelijk) en 8.000 euro boete gegeven.

De speler krijgt de straf omdat hij maandag na een bekerwedstrijd op het veld van Dynamo Dresden een supporter te lijf ging in de tribune. Volgens Leistner, die een tv-interview onderbrak om de man op te zoeken, had die laatste zijn familie beledigd.

Supporters filmden hoe Leistner de man vastgreep en tegen de grond duwde. Daarop kwamen stewards en anderen tussen en verliet de speler opnieuw de tribune.

Vanaf zondag mogen duizend fans Italiaanse stadions binnen

Vanaf zondag mogen er in Italië bij sportevenementen in open lucht duizend toeschouwers aanwezig zijn, zo maakte de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora bekend.

In eerste instantie wordt er dan gekeken naar de ATP- en WTA-toernooien van Rome. “In de halve finales en finale mogen er dan duizend fans in de tribunes plaatsnemen, op voorwaarde dat de sanitaire maatregelen worden nageleefd”, aldus Spadafora.

Wat de rest van de Italiaanse sportwereld betreft, is er nog geen duidelijkheid, maar mogelijk zouden er dit weekend ook bij de herstart van de Serie A weer fans in de tribunes mogen. De toeschouwers zouden dan op op voorhand gereserveerde plaatsen moeten zitten, mondmaskers dragen en social distancing garanderen.

“De beslissing zal in de loop van vrijdagnamiddag geofficialiseerd worden. Het is een eerste stap, maar wel een belangrijke, in de terugkeer naar een normale sportbeleving.”

De organisatoren van het Masters 1.000-toernooi van Rome, waar Rafael Nadal zijn rentree viert na een onderbreking van zes maanden, hadden eerder al hun ongenoegen laten blijken over de lege tribunes in de tennisstadions. Volgens hen is het onrechtvaardig dat Roland Garros over een tiental dagen 5.000 fans mag toelaten. Ook de voetbalclubs waren vragende partij voor een terugkeer van de fans. Het vorige seizoen in de Serie A werd na een wekenlange onderbreking achter gesloten deuren afgewerkt, maar door de economische gevolgen daarvan staat heel wat clubs het water aan de lippen.

Meteen afgelasting in Portugal door corona

De wedstrijd van de eerste speeldag in de Portugese hoogste klasse tussen Sporting Portugal en Gil Vicente van morgen is uitgesteld omdat in beide teams een rist coronabesmettingen is vastgesteld. Dat maakten beide clubs bekend. Bij Gil Vicente testten liefst negentien mensen positief, bij wie elf spelers en acht leden uit de omkadering. Sporting stelde tien besmettingen vast, van wie acht spelers.

Namen zijn niet bekend maar volgens Portugese media zijn beide coaches, Ruben Amorim (Sporting) en Rui Almeida (Gil Vicente), besmet. Er is nog geen nieuwe datum voor de match vastgelegd.

De Primeira Liga start vanavond achter gesloten deuren met twee duels, waaronder een verplaatsing van vicekampioen Benfica naar FC Famalicao. Kampioen FC Porto speelt morgen bij Sporting Braga.

Blessure Chakvetadze valt mee

AA Gent zal Giorgi Chakvetadze twee tot drie weken moeten missen. De spelmaker van AA Gent blesseerde zich dinsdag in het Champions Leagueduel tegen Rapid Wien, bij een overtreding van Greiml die tot een strafschop leidde. Een scan heeft nu uitgewezen dat er sprake is van botoedeem en een klein scheurtje ter hoogte van de patellapees. Chakvetadze mist sowieso de twee wedstrijden tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League. Zijn landgenoot Giorgi Kvilitaia wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta. (RN)

Westerlo mag 1.800 fans ontvangen tegen Deinze

Westerlo heeft groen licht gekregen om opnieuw supporters te ontvangen in ‘t Kuipje. De club uit 1B bevestigt vrijdag dat er in de thuiswedstrijd tegen Deinze maximaal 1.800 fans binnen worden gelaten.

“Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), besliste dat de wedstrijd van KVC Westerlo - KMSK Deinze kan plaatsvinden met publiek. Wij zijn tevreden dat we opnieuw samen met onze supporters kunnen genieten van het voetbal. Wij roepen iedereen op om de maatregelen die gelden strikt te respecteren. Meer informatie over de richtlijnen zal nog meegedeeld worden”, luidt het. Het duel tussen Westerlo en Deinze wordt zondagavond gespeeld.