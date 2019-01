Football Talk. Denayer matchwinnaar voor Lyon - Crystal Palace knikkert Spurs uit FA Cup - Goal van Castagne leidt comeback Atalanta in tegen AS Roma De voetbalredactie

27 januari 2019

19u42 1

Crystal Palace knikkert knoeiend Tottenham uit FA Cup, Denayer matchwinnaar voor Lyon

De vierde ronde van de FA Cup had deze namiddag een derby tussen Crystal Palace en Tottenham in petto. De Spurs startten met Jan Vertonghen in de basis, Christian Benteke mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Crystal. Tottenham vertikte om de vele open kansen af te werken, en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van: met 2-0 stuurden de Eagles Vertonghen en co weer over de Theems huiswaarts. In Frankrijk scoorde Jason Denayer de winnende treffer voor Lyon op het veld van Amiens.

Drie dagen na de uitschakeling in de League Cup tegen Chelsea zinden de troepen van Mauricio Pochettino op revanche in de FA Cup. Dat plan kreeg al na tien minuten een flinke knauw, toen Connor Wickham de score opende voor de thuisploeg na een knappe actie van Jeffrey Schlupp. Crystal Palace plooide vervolgens terug en liet Tottenham komen, maar de Spurs konden het blok niet ontwrichten. Op het half uur wees de ref naar de stip na handspel van Kyle Walker-Peters, Andros Townsend toonde geen genade voor zijn ex-club: 2-0. Seconden later kon Townsend al de doodsteek toedienen, maar hij trapte de wenkende kans van dichtbij op doelman Paulo Gazzaniga. In de 42e minuut greep Georges-Kevin Nkoudou zich naar de haren na een royale misser: zijn schot van dichtbij werd gered door de 39-jarige doelman Julian Speroni, en ook zijn rebound strandde op de doelwachter. Vlak voor de pauze kreeg Tottenham op zijn beurt een strafschop toen Patrick van Aanholt op het been van Juan Foyth trapte. Kieran Trippier faalde oog in oog met Speroni.

Na de rust gooide coach Pochettino Erik Lamela in de strijd, Jan Vertonghen was het kind van de rekening. Crystal doorstond zonder kleerscheuren aanvalsgolf na aanvalsgolf van de Spurs, met onder anderen Fernando Llorente aan het kanon en Crystal-doelman Speroni in een glansrol. In de 71e minuut kreeg Christian Benteke zijn kans en hij leverde nog bijna de assist af voor de 3-0, maar dat was buiten doelman Paulo Gazzaniga gerekend. Het vuur was toen al gedoofd bij Tottenham.

Op de 22e speeldag in de Franse Ligue 1 moest Lyon, met Jason Denayer in de basis, winnen van kelderploeg Amiens om zicht te behouden op de tweede plaats. Het was echter Amiens dat een eerste keer de neus aan het venster stak met een afstandsschot van Thomas Monconduit, doelman Anthony Lopes moest de bal uit doel ranselen. Lyon monopoliseerde de bal in de eerste helft, maar tot doelpunten leidde dat niet. Tot minuut 51 althans, toen Denayer het hoogst klom op een voorzet en de 0-1 binnenknikte, zijn tweede voor Lyon. Op het uur onderscheidde doelman Regis Gurtner zich met een fraaie save op een knal van Memphis Depay. De bezoekers hielden de krappe voorsprong vast en houden de kloof met de tweede in de stand, Rijsel, zo op drie punten.

Thomas Doll is nieuwe coach Hannover

Hannover 96 heeft vanavond Thomas Doll (52) aangetrokken als nieuwe T1. Eerder op de dag zette de voorlaatste in de Bundesliga coach André Breitenreiter op de keien.

Doll moet Die Roten behoeden voor de dreigende degradatie. Daarvoor heeft de voormalige Duitse international nog vijftien speeldagen met een team dat de voorbije acht speeldagen geen enkele keer wist te winnen. Hannover staat met negentien matchen op de teller samen met Nürnberg onderaan de Bundesliga met elf punten. Gisteren verloor Hannover nog kansloos met 5-1 bij leider Dortmund.

Sinds hij op 21 augustus 2018 na vijf jaar opstapte bij het Hongaarse Ferencvaros zat Doll zonder club. Eerder stond hij aan het roer bij Hamburg (2004-07), Borussia Dortmund (2007-08), het Turkse Gençlerbirligi (2009-10) en Al-Hilal uit Saudi-Arabië (2011-12).

💬 "Thomas #Doll ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie benötigt, um die Wende zu schaffen.“ #H96 #NiemalsAllein https://t.co/W61K0xfjLz Hannover 96(@ Hannover96) link

OHL proeft opnieuw van zege tegen Lommel

Oud-Heverlee Leuven heeft vandaag met 2-3 gewonnen bij Lommel SK in de slotwedstrijd van de 23e speeldag in de Proximus League. Voor OHL is het de eerste zege in zes competitiematchen.

Brebels bracht Lommel in de 23e minuut op voorsprong. Maar het duurde niet lang vooraleer de bezoekers langszij kwamen via Moore (32.). Dequevy (68.) zorgde voor de 1-2. In een dolle slotfase hing Heymans (87.) de bordjes in evenwicht, Persoons (89.) maakte dat OHL het Soevereinstadion toch nog met een driepunter kon verlaten.

Na negen speeldagen in de tweede periode tellen OHL en Lommel zeven punten, de Leuvenaars laten de rode lantaarn aan hun opponent dankzij een beter doelsaldo. In de algemene stand is Lommel vijfde met 29 punten, OH Leuven staat met 22 punten op de zevende plaats. Roeselare, dat vrijdag met 0-1 verloor van Tubeke, is achtste en laatste met hetzelfde puntenaantal.

Goal van Castagne leidt comeback Atalanta in tegen AS Roma

Op de 21ste speeldag in de Italiaanse Serie A ging AS Roma, dat in de winning mood zat na drie zeges op rij, zondag op bezoek bij het Atalanta van Timothy Castagne. Diens goal bracht een heuse comeback op gang: Atalanta boog de 0-3 achterstand uiteindelijk nog om in een 3-3-gelijkspel. Zo sterk de Romeinen waren voor de pauze, zo onmondig waren ze na de rust.

Al na drie minuten opende Edin Dzeko de score. De thuisploeg leek van slag, want nogmaals Dzeko en Stephan El Shaarawy brachten de score nog voor de rust op 0-3. Toch liet Atalanta zich niet onbetuigd en kon het meermaals tegenprikken via onder meer Timothy Castagne. Op slag van rust liet Castagne de hoop weer opflakkeren met een kopbalgoal in de kleine rechthoek. AS Roma zakte als een kaartenhuisje in elkaar en bakte er niets van na de pauze. Op het uur was het geloof van Atalanta helemaal terug toen Alejandro Gomez de 2-3 staalhard tegen de netten knikte. Twintig minuten voor tijd kreeg Atalanta een penalty toegewezen, Duvan Zapata kreeg de toorn van het thuispubliek over zich heen nadat hij de elfmeter wild over trapte. Een minuutje later maakte de Colombiaan zijn misser al goed door drie verdedigers te verschalken en de gelijkmaker binnen te prikken. In de stand bracht het Atalanta een plaatsje winst op, het is voorlopig zevende.

Op de 19e speeldag in de Nederlandse Eredivisie ging Utrecht, zesde in de stand, in eigen huis de boot in tegen Willem II. Bij de thuisploeg mocht invaller Othman Boussaid een half uurtje meespelen, maar de 18-jarige Belgische middenvelder kon het tij niet keren. Een goal van Willem II op slag van rust beslechtte de wedstrijd.

In de Turkse Super Lig verdedigde Ruud Boffin op de 19e speeldag het doel van Antalyaspor op het veld van Konyaspor. Na tien minuten moest Boffin zich een eerste keer omdraaien toen een schot afweek op het been van een verdediger. Na rust ging een laag schot vanuit een scherpe hoek via de paal in doel. 2-0 was de eindstand. Antalyaspor blijft achtste in de stand.

Kelderploeg Hannover zet coach André Breitenreiter op straat

André Breitenreiter is niet langer de trainer van Hannover. Dat maakte het Duitse team, dat helemaal in de kelder van de Bundesliga staat, vandaag bekend.

De 45-jarige Duitser stond sinds maart 2017 aan het hoofd van het team, dat toen in de tweede klasse uitkwam. Onder zijn bewind steeg Hannover weer naar de Bundesliga. Dit seizoen loopt het echter heel wat minder. Hannover staat met negentien matchen op de teller samen met Nürnberg onderaan de Bundesliga met elf punten.

Gisteren verloor Hannover nog kansloos bij leider Dortmund met 5-1. Axel Witsel nam bij Borussia de vijfde treffer voor zijn rekening.

Gerkens geraakt niet fit voor Eupen: Verschaeren in basis

Pieter Gerkens geraakt niet fit voor de thuismatch van vanavond (18u) tegen Eupen. De middenvelder moest vorige week zondag in Gent naar de kant na een kniestoot. Daardoor staat Yari Verschaeren in de basis van Anderlecht-coach Fred Rutten.