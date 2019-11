Football Talk. Denayer en Lyon winnen ondanks vroege rode kaart - Lommel en Union scoren niet Redactie

23 november 2019

Jason Denayer en Lyon kloppen Nice ondanks uur met man minder

Olympique Lyon heeft zaterdag op de veertiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 gewonnen van Nice. Jason Denayer speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij l’OL, dat al na 34 minuten met tien man viel. De tweede helft begon met een kwartier vertraging omdat de supporters voor een dichte rookwolk hadden gezorgd.

Jeff Reine-Adelaide en Moussa Dembélé hadden de thuisploeg een vroege en comfortabele voorsprong bezorgd, maar van dat comfortabele gevoel bleef niet veel over toen Fernando Marcal iets na het halfuur rood pakte. Kasper Dolberg kwam in de tweede helft met de aansluitingstreffer voor Nice, maar Lyon hield toch stand. In het slot werd bij de bezoekers ook iemand uitgesloten, rechtsachter Patrick Burner.

Achter leider PSG zit alles op een zakdoek in Frankrijk. Lyon schuift op naar de vijfde plaats met negentien punten, Nice zakt naar de veertiende plaats hoewel het maar twee puntjes minder telt dan Lyon.

Lommel en Union houden elkaar in evenwicht

SK Lommel en Union zijn er zaterdag niet in geslaagd te scoren tijdens hun onderlinge ontmoeting aan de Gestelsedijk op de tweede speeldag van de tweede periode in de Proximus League. Door het 0-0 gelijkspel komen beide teams voorlopig samen aan kop in 1B met 4 op 6. Beerschot kan later op de avond wel nog alleen aan de leiding komen, bij winst tegen Lokeren en ex-coach Stijn Vreven.

Vrijdag opende OH Leuven, winnaar van de eerste periode, de tweede speeldag met een 1-2 zege bij Westerlo. De Leuvenaars gingen op de openingsspeeldag nog met de billen bloot, thuis tegen Beerschot (0-3). Zondag sluiten Virton en Roeselare de speelronde af.

Carrasco helpt Dalian Yifang met doelpunt en assist aan gelijkspel

Dalian Yifang heeft op de 28ste speeldag in de Chinese Super League thuis 3-3 gelijkgespeeld tegen Hebei. Yannick Carrasco was goed voor een doelpunt en een assist.

Carrasco, die in de 42ste minuut een gele kaart pakte, krulde vlak voor rust een vrije trap tot bij Wang Yaopeng, die het leer kon binnen duwen en zo de openingstreffer van Hebei ongedaan maakte. Vier minuten na de pauze zorgde Carrasco voor de 2-1 vanaf de strafschopstip, zijn 16de doelpunt in 23 competitiewedstrijden dit seizoen. Ook Salomon Rondon zette nog een penalty om voor Dalian Yifang, maar in het laatste kwartier wisten de bezoekers nog tweemaal te scoren en een gelijkspel uit de brand te slepen. Dalian Yifang staat met 35 punten op de tiende plaats. Hebei is twaalfde met 30 punten.

Een derde Maldini in eerste ploeg AC Milan

De 18-jarige Daniel Maldini, zoon van Paolo en kleinzoon van Cesare, is geselecteerd door AC Milan-coach Stefano Pioli voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Napoli. De Maldini-dynastie wordt zo voortgezet bij de club uit Lombardije.

Daniel Maldini is een aanvallende middenvelder. Hij was er al bij op de voorbije zomertournee met AC Milan, nu is hij voor het eerst opgeroepen voor een Serie A-wedstrijd. Daniel Maldini verlengde recent zijn contract tot 2024.

Zijn grootvader en vader hebben alle twee een groot aandeel gehad in de successen van AC Milan. De in 2016 overleden Cesare Maldini droeg 12 seizoenen het AC Milan-shirt. Daarin kroonde hij zich vier keer tot landskampioen en won hij één keer de Europacup I. Hij coachte de Rossoneri tweemaal, in 1973-74 en in 2001. Zijn zoon Paolo, beschouwd als één van de beste verdedigers aller tijden, heeft het record van gespeelde Serie A-matchen (647) op zijn naam, allemaal voor AC Milan. Hij won zeven keer het Italiaans kampioenschap en vijf keer de Champions League.