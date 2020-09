Football Talk. Denayer en Lyon komen niet tot scoren in Bordeaux - Bateau niet in selectie KV Mechelen Redactie

11 september 2020

22u54 0

Denayer en Lyon komen niet tot scoren in Bordeaux

Olympique Lyon is tijdens de openingswedstrijd van de derde speeldag in de Ligue 1 niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel bij Girondins Bordeaux. Rode Duivel Jason Denayer speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, die hun eerste puntenverlies van het seizoen lijden. Lyon heeft wel nog een wedstrijd te goed. Bordeaux, met Samuel Kalu (ex-Gent) aan de aftrap, telt 5/9.

In de Championship, de Engelse tweede klasse, speelden degradant Watford en Middlesbrough de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De Hornets, met Christian Kabasele negentig minuten tussen de lijnen, wonnen met 1-0 dankzij een kopbaldoelpunt van Craig Cathcart (ex-Antwerp).

Geen Shved in selectie KV Mechelen, Bateau “kijkt uit naar iets anders”

KV Mechelen doet het morgen tegen KV Oostende zonder Marian Shved (23). De Oekraïense winger trainde de voorbije dagen niet mee. Begin deze week reisde hij met toestemming van de club af naar zijn thuisland, maar de terugreis verliep niet zoals gehoopt. “Zijn vlucht was volgeboekt en dus moest hij de auto naar België nemen. Hij arriveerde pas gisteravond”, aldus coach Wouter Vrancken.Ook Sheldon Bateau ontbreekt weer in de ruime selectie. Hij moet in de pikorde centraal achterin titularissen Bushiri en Peyre en bankzitters Vanlerberghe en Voet voor zich dulden. “Ik denk wel dat hij uitkijkt naar iets anders”, vertelt Vrancken. Aanwinst Victor Wernersson is wél van de partij. “Toen hij hier vorige week arriveerde had hij wat last aan de hamstrings, maar dat is wel verbeterd. Hij is speelklaar.”