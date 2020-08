Football Talk. Deli minstens een week out - “Geen fans in Duitse stadions tot oktober” - Jean-Louis Gasset nieuwe trainer Bordeaux Voetbalredactie

10 augustus 2020

Deli minstens één week out

Simon Deli liep tijdens de wedstrijd tegen Charleroi een blessure op aan de linkerquadriceps. Deze week werkt de centrale verdediger een individueel programma af. “Daarna volgt een evaluatie om te zien of hij begin volgende week weer progressief kan aansluiten bij de groepstraining”, klinkt het op de website van Club Brugge. De Ivoriaan mist dus al zeker de wedstrijd van komend weekend tegen Eupen.

Working hard to get back on the pitch as soon as possible! 👊🏼 @DELISIMON19 #ComeBackStronger pic.twitter.com/4X3TP4bseX Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

“Geen fans in Duitse stadions tot oktober”

De fans keren voorlopig nog niet terug naar de Duitse voetbalstadions. Volgens de gezondheidsministers van de deelstaten in het land heeft dat in de coronacrisis geen prioriteit. De competitie in de Bundesliga werd de afgelopen maanden ook al uitgespeeld achter gesloten deuren. Persbureau Reuters meldt zelfs dat er tot oktober geen fans in Duitse stadions aanwezig zullen zijn.

De politici waren in het overleg van maandag echter niet negatief over het concept dat de organiserende Duitse voetballiga DFL had ingediend. Dat ging onder meer over een beperkt aantal toeschouwers, geen alcoholverkoop en geen fans van de uitspelende club. Op dit moment vinden de ministers het echter een verkeerd signaal om de maatregelen rond het voetbal verder te versoepelen. De vrees is onder meer dat mensen voor en na wedstrijden massaal in cafés en restaurants gaan samenkomen.

“In theorie zien de plannen van de Bundesliga er goed uit. Maar theorie is wat anders dan praktijk”, verklaarde Jens Spahn, minister van Gezondheid van de landelijke regering. “Op dit moment achten wij de tijd er nog niet rijp voor. De situatie rond het virus is zo dat we risico’s die we kunnen vermijden nog moeten vermijden. Iedereen in Duitsland moet nog heel waakzaam zijn. Voor duizenden mensen in een stadion is het gewoon nog te vroeg.”

Bordeaux vervangt trainer Paulo Sousa door Jean-Louis Gasset

De Portugees Paulo Sousa is niet langer coach van Bordeaux. De club uit de Ligue 1 bevestigde maandag dat Jean-Louis Gasset hem vervangt. Die laatste is een bekend gezicht bij de Girondins. Hij was er al drie jaar T2 onder Laurent Blanc (tussen 2007 en 2010).

Sousa had in Bordeaux nog een contract tot 2022, maar dat werd in onderling overleg ontbonden. In het afgelopen (stopgezette) seizoen eindigde de ploeg op de twaalfde plaats. Sousa (49) coachte het team sinds maart 2019. De 66-jarige Gasset ondertekende een contract voor twee seizoenen. Met Alain Roche werd overigens ook een nieuwe sportief directeur aangesteld.