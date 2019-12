Football Talk. Deli klaargestoomd voor Real, Duitse ref moet match leiden - Kovac geen kandidaat bij Arsenal De voetbalredactie

09 december 2019

14u07 0

Kovac toont geen interesse om Emery op te volgen bij Arsenal

Berichten dat Niko Kovac de nieuwe coach van Arsenal wordt, zijn “klinkklare onzin”. Dat heeft de entourage van de 48-jarige Kroaat, die begin november na een reeks tegenvallende resultaten moest vertrekken bij Bayern München, aan het Duitse persbureau DPA laten weten.

Arsenal zette eind vorige maand zijn trainer Unai Emery op straat. De Gunners konden op dat moment geen enkele van hun laatste zeven wedstrijden winnen en zetten daarmee de slechtste reeks neer sinds 1992. Emery was sinds de zomer van 2018 in dienst bij Arsenal als opvolger van de legendarische Fransman Arsène Wenger, die 22 jaar de plak zwaaide bij de rood-witten.

Nadat Kovac afgelopen weekend in Engeland verbleef en de Manchester Derby tussen United en City bijwoonde, schreven sommige media dat de Kroaat topkandidaat zou zijn om Emery op te volgen. Er zou zelfs al contact geweest zijn tussen beide partijen. “Maar dat is pure onzin”, liet een bron dicht bij Kovac aan DPA weten. “Niko toont op dit moment geen enkele interesse om te coachen. Hij wil even afstand nemen van de job.”

De naam van Kovac werd de voorbije weken ook nadrukkelijk in verband gebracht met Hertha Berlijn, waar Ante Covic op de wip zat. Ook toen bedankte de Kroaat voor de taak, en zei hij nergens meer te willen starten als hoofdcoach na zijn ontslag bij Bayern. Jürgen Klinsmann nam finaal bij Hertha tot het einde van het seizoen over.

Cypriotische recordkampioen Apoel zet coach Thomas Doll op straat

Na amper vier maanden is de Duitser Thomas Doll ontslagen als hoofdcoach bij de Cypriotische recordkampioen Apoel Nicosia, zo maakte de club bekend. In de Cypriotische eerste klasse staat Apoel pas op de vierde plaats, met negen punten minder dan leider Anorthosis. Het team uit Famagusta heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld en dus is de kloof zeker niet onoverbrugbaar.

Afgelopen weekend werd er wel met 2-0 verloren van stadsgenoot Olympiakos Nicosia, de eerste competitienederlaag van het seizoen. In de Europa League zijn ze echter al zeker van de volgende ronde en onder Doll wonnen ze ook voor het eerst sinds 2013 nog eens de Supercup in Cyprus.

Vorig seizoen was Doll coach van Hannover van januari tot juni maar hij kon de degradatie niet ontlopen. De gewezen middenvelder heeft ook een trainersverleden bij Hamburg, Borussia Dortmund, Genclerbirligi, Al-Hilal en Ferencvaros. Bij die laatste club zat hij tussen 2013 en 2018 op de bank.

Duitser Stieler leidt clash tussen Club Brugge en Real Madrid

De Duitser Tobias Stieler fluit woensdag de wedstrijd tussen Club Brugge en Real Madrid, op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep A. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA maandag laten weten.

De 38-jarige Stieler leidde eerder al twee duels met Belgische clubs. Vorig seizoen was hij de ref in het duel tussen KRC Genk en Besiktas (1-1) in de poules van de Europa League. Hij floot in de zomer van 2018 ook de CL-voorrondepartij tussen Standard en Ajax (2-2). Daarnaast arbitreerde Stieler nog de oefeninterland tussen de Rode Duivels en Noorwegen (3-2) in Brussel vlak voor de start van het EK 2016.

Paris Saint-Germain (13 ptn) is in groep A al zeker van groepswinst en een ticket voor de knock-outfase, ook runner-up Real (8 ptn) stoot al zeker door. Club (3 ptn) houdt in de race om de derde stek, die recht geeft op overwintering in de Europa League, momenteel nipt Galatasaray (2 ptn) af.

Engeland en Italië starten EK-voorbereidingen met oefeninterland in maart

Engeland start zijn EK-voorbereidingen op 27 maart met een oefeninterland op Wembley tegen Italië, zo bevestigde de Engelse voetbalbond FA maandag.

Het duel met Italië wordt de eerste van vier tests voor het jonge team van bondscoach Gareth Southgate. Vier dagen later wordt er geoefend tegen Denemarken, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. In de laatste rechte lijn richting het toernooi is eerst Oostenrijk de tegenstander in Wenen op 2 juni. Vijf dagen later is Roemenië de laatste sparringpartner voor de Engelsen. Het is nog niet bekend waar dat laatste duel gespeeld zal worden.

Op het EK nemen de Engelsen het in de groepsfase op tegen vicewereldkampioen Kroatië, Tsjechië en een winnaar uit de play-offs. Londen is een gaststad op het EK en als de Engelsen tot in de finale geraken, spelen ze vijf van hun zeven wedstrijden in de Britse hoofdstad. Na hun vierde plaats op het WK in Rusland zijn de Engelsen komende zomer een van de favorieten voor de eindwinst. In Sint-Petersburg verloren ze de wedstrijd om de derde plaats anderhalf jaar geleden van de Rode Duivels.

Italië is als gastland in groep A ingedeeld met Turkije, Zwitserland en Wales. De Italianen zijn viervoudig wereldkampioen, maar konden het EK al niet meer winnen sinds 1968.

Roque Santa Cruz schenkt zijn club Olimpia de landstitel in Paraguay

Met twee doelpunten in het beslissende duel tegen Guarani (2-2) op de voorlaatste speeldag heeft Roque Santa Cruz zijn club Olimpia de vierde landstitel op rij bezorgd in Paraguay.

De 38-jarige voormalige aanvaller van onder Bayern München trof op het uur een eerste keer raak om vervolgens in de 93e minuut met zijn tweede van de avond zijn team alsnog een 2-2 gelijkspel te bezorgen, wat voldoende was voor de vierde titel op rij, de 44e reeds in de clubgeschiedenis. Daarmee is Olimpia de recordkampioen in Paraguay. Komend seizoen komen ze uit in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

De 112-voudige international verliet in juni 2016 het Mexicaanse Cruz Azul om terug te keren naar zijn land. In Europa beleefde hij zijn beste periode bij Bayern (1999-2007), waarmee hij vijf landstitels (2000, 2001, 2003, 2005 en 2006) en één keer de Champions League won. Bij Blackburn, Manchester City, Betis en Malaga kende hij minder succes. In 2015 verliet hij het oude continent voor Mexico.

Haalt Simon Deli Real Madrid?

Geen Simon Deli op Stayen. De linksbenige verdediger kwam niet ongeschonden uit de zware bekermatch in Oostende en stond zijn plaats af aan Fede Ricca. Afwachten of de Ivoriaan woensdag wél kan spelen tegen Real Madrid. Club Brugge hoopt Deli klaar te stomen voor de laatste Champions League-wedstrijd in de poule, waarvoor Mata en Diatta na hun dubbele gele kaart in Istanbul alvast geschorst zijn. (TTV)

Preud’homme moet flink schuiven

Bij Standard houden ze hun hart vast. Zo moest Gojko Cimirot afhaken tijdens de opwarming. De Bosnische middenvelder sukkelt met de achillespees. "Hij trainde zaterdag niet mee", aldus Preud'homme. "En Cimi voelde meteen een pijnscheut toen hij het veld opstapte.” Ook Maxime Lestienne greep in de slotfase naar de lies - hij had duidelijk pijn. Eerder vorige week sukkelde hij met de hamstrings. "Ik had Max liever negentig minuten op de bank gelaten vandaag (gisteren, red.), hij voelde zich nog geen honderd procent. Het is echter gebleken dat we hem nodig hadden.”

Omdat Mehdi Carcela en Polo Mpoku wellicht een schorsing wacht, zal Preud'homme moeten schuiven volgende week tegen Anderlecht. "We zullen oplossingen zoeken.” Ter herinnering: ook Dussenne, Bokadi en Limbombe zijn al lange tijd out. Oulare haakte vorige week af. Tel daar dan nog de geschorsten Carcela en Mpoku bij... In Luik hopen ze met andere woorden dat Cimirot en Lestienne alsnog fit geraken. (FDZ)

Fan van AC Milan neergestoken bij rellen in Bologna

Een fan van AC Milan is zondagavond na afloop van de met 2-3 gewonnen competitiewedstrijd in Bologna neergestoken, zo melden meerdere bronnen.

Omtrent de exacte omstandigheden van de steekpartij is er nog onduidelijkheid. Volgens Gazzetta dello Sport kwam het tot een onenigheid tussen twee fans van Milan omtrent een spelersshort die na de wedstrijd in de tribunes was gegooid om de 2-3-zege te vieren. Beide fans zouden de short geclaimd hebben, waarbij de ene fan een mes zou gegrepen hebben om de andere in de buik te steken. Het slachtoffer werd vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens nieuwsagentschap ANSA zou het echter tot rellen gekomen zijn tussen supporters van beide teams, bij het verlaten van het Renato Dall’Ara-stadion. Bij die rellen zou er volgens ANSA een Milan-fan neergestoken zijn. Het nieuwsagentschap bevestigt ook dat er een onderzoek is opgestart door de politie.

Mascherano gaat weer in Argentinië voetballen

Javier Mascherano (35) verruilt de Chinese club Hebei China Fortune voor Estudiantes de la Plata. Die ploeg van trainer Gabriel Milito en technisch directeur Juan Sebastián Verón, twee oud-teamgenoten van Mascherano, staat op de twaalfde plaats in de Superliga.

Mascherano brak in eigen land door bij River Plate. Via de Braziliaanse club Corinthians kwam hij in 2006 naar Europa, waar de verdedigende middenvelder voor West Ham United, Liverpool en FC Barcelona speelde. Met de Spaanse club veroverde Mascherano niet alleen vijf landstitels, maar won hij ook twee keer de Champions League en het WK voor clubs. Begin 2018 koos de Argentijn voor een lucratief avontuur bij Hebei China Fortune.

Mascherano speelde 147 interlands. Hij haalde met Argentinië in 2014 de finale van het WK, waarin Duitsland na verlenging te sterk was. Mascherano was ook van de partij op de WK’s van 2006, 2010 (als aanvoerder) en 2018. Na de nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales van het laatste WK (3-4) stopte hij als international.

Australische aanvoerder Milligan kondigt internationale afscheid aan

De Australische aanvoerder Mark Milligan heeft zijn afscheid van de nationale ploeg aangekondigd, zo maakte de Australische voetbalbond gisteren bekend. De 34-jarige verdediger kwam tot tachtig interlands voor de Socceroos. Zijn eerste interland speelde hij in juni 2006, een oefeninterland tegen Liechtenstein in aanloop naar het WK in Duitsland. In oktober droeg hij voor het laatst het nationale shirt, in een met 5-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nepal.

Milligan was erbij op de WK’s van 2006, 2010, 2014 en 2018. Het duurde wel tot 2014 vooraleer hij zijn eerste speelminuten kreeg op het WK. Vier jaar later in Rusland was hij een vaste waarde, sinds vorig jaar was hij de vaste aanvoerder. Milligan en de eerder al gestopte Tim Cahill zijn de enige Australiërs die voor vier mondiale eindrondes werden geselecteerd.

Milligan blijft wel voetballen bij zijn Engelse club Southend United, de nummer 22 in de League One.