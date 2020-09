Football Talk. Dejaegere onderhandelt met Toulouse - Adzic, Paintsil én Bolingi naar Ankaragücü De voetbalredactie

11 september 2020

Adzic, Paintsil én Bolingi naar Ankaragücü

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Luka Adzic (21). De Servische winger, die niet in de plannen paste op Neerpede, wordt dit seizoen verhuurd aan de Turkse eersteklasser Ankaragücü. Het tweede deel van vorig seizoen werd de Serviër al uitgeleend aan FC Emmen. Ook uit Nederland (ADO Den Haag) was er interesse om Adzic op huurbasis over te nemen, maar het dossier bleek financieel niet haalbaar voor de Hagenezen. Voor Ankaragücü dus wel.

De Turkse club bevestigde overigens ook de komst van Joseph Paintsil (KRC Genk, huur) en Jonathan Bolingi (Antwerp, huur) en een resem andere spelers. Toeval is die timing niet. Ankaragücü zag z’n transferverbod opgeheven worden. (TLB)

Dejaegere onderhandelt met Toulouse

Brecht Dejaegere mag rekenen op stevige interesse van het Franse Toulouse. De 29-jarige middenvelder heeft bij AA Gent nog een contract tot 2022, maar hij zit bij de Buffalo’s op een zijspoor en traint sinds deze week bij de beloften. De onderhandelingen tussen de speler en de twee clubs zijn volop aan de gang, maar een akkoord is er nog niet. Toulouse bengelt na twee speeldagen helemaal onderaan de Ligue 2, na een 0 op 6. (RN)

Toma vandaag van Genk

Bij Racing Genk hopen ze vandaag de komst van de creatieve middenvelder Bastien Toma (21) af te ronden. Als alles goed gaat sluit de Zwitser meteen aan bij de groep, mogelijk behoort hij komende maandag al tot de wedstrijdselectie voor de wedstrijd op Beerschot. De Noor Kristian Thorstvedt is helemaal hersteld van zijn voetblessure, Bryan Heynen heeft last van overbelasting, zijn comeback is met een paar weken uitgesteld. (KDZ)