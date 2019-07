Football Talk. Defour blijft op de sukkel, competitiestart in gevaar Redactie

24 juli 2019

De weg terug duurt langer dan verwacht. Steven Defour (31) staat bij Burnley nog niet op het veld. De voormalige Rode Duivel moest tot nu toe alle voorbereidingsmatchen laten schieten, ook die gisteren tegen Fleetwood. Defour ging in maart onder het mes na aanhoudende kuitproblemen. Wellicht mist hij ook de start van de Premier League, begin augustus. Coach Sean Dyche: “Hij is nog geen 100 procent. We nemen geen enkel risico met hem. Ik weet niet of hij klaar raakt voor de competitie. Er ligt geen druk op hem. Hij komt terug na een zware blessure en het is belangrijk dat hij zijn tijd neemt.”

Het is de tweede zomer op rij dat Defour moet revalideren en een achterstand ophalen. Vorig seizoen was hij op de sukkel na een zware knieoperatie, die hem ook het WK in Rusland kostte. In anderhalf jaar speelde hij bij Burnley amper 950 minuten. Hij ligt er nog een jaar onder contract. (KTH)