Football Talk. Defour aan beterhand - Reist Clinton Mata mee naar de Bosuil? Voetbalredactie

09 november 2019

08u58 0

Defour aan de beterhand

De hamstringblessure van Steven Defour evolueert gunstig. De ex-Rode Duivel onderging donderdag een controle en die zette het licht op groen om de trainingsarbeid op te drijven. Vanaf volgende week gaat hij iets meer doorgedreven trainen. Tijdens de interlandbreak moet hij langzaam bij de groep kunnen aansluiten. De inhaalwedstrijd tegen Gent van 21 november is niet onhaalbaar. Op Borges en Quirynen is het nog eventjes wachten, maar ook zij zetten stappen. Opare hoopt de club in de winterstop te recupereren. Voor Pius ligt die streefdatum later, richting de start van de play-offs. (SJH)

Reist Clinton Mata mee naar de Bosuil?

Als hij vandaag de training goed doorstaat, dan reist Clinton Mata morgen mogelijk mee naar de Bosuil. De rechtsachter is verlost van zijn blessure, al trainde hij gisteren nog slechts gedeeltelijk met de groep. Het is aannemelijk dat Club Brugge Mata nog spaart voor de belangrijke wedstrijden na de winterstop, al is een selectie zeker niet uitgesloten. Met de terugkeer van de vleugelspeler is de ziekenboeg op doelman Shinton na opnieuw helemaal leeg. (TTV)

Anderlecht wellicht op stage in Pinatar

Geef hen eens ongelijk. Van 5 tot en met 12 januari zoekt Anderlecht de zon op voor de jaarlijkse winterstage. Wellicht is de bestemming San Pedro del Pinatar in de regio Murcia - ‘t is nog niet helemaal zeker, maar die locatie zou bij de staf de voorkeur genieten. Ook vorig seizoen onder Fred Rutten trainde RSCA in de Pinatar Arena. Het moet wel gezegd dat het effect daarvan achteraf nauwelijks merkbaar was. (PJC)

Eerste overwinning voor Malinwa in 28 jaar?

Luik is niet de favoriete verplaatsing voor KV Mechelen. Toch niet als we kijken naar de statistieken. Het is intussen al meer dan 28 jaar geleden dat Malinwa nog eens kon winnen op Sclessin. Op 28 januari 1991 scoorde ex-bondscoach Marc Wilmots - toen speler van Kavé - het enige doelpunt van de partij. Sindsdien werd er vooral verloren door de Mechelaars. Standard was zestien keer te sterk, vijf keer werd er gelijkgespeeld.

Het laatste gelijkspel dateert intussen van drie jaar geleden (2-2). Beide Mechelse doelpunten werden toen gemaakt door Mats Rits. Van de laatste tien confrontaties met KV Mechelen in Luik - play-offs meegeteld - won Standard er maar liefst negen. Fort Sclessin. Benieuwd of ze die statistiek kracht kunnen bijzetten morgenavond. Maar elke reeks wordt ooit doorbroken, zeker? (FDZ)