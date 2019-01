Football Talk. De Witte wil Louwagie langer aan boord houden - Anderlecht legt 100.000 euro neer voor werken aan veld - Ribéry out door spierscheur



10 januari 2019

Ribéry out bij Bayern door spierscheur

Bayern München hervat de tweede seizoenshelft volgende week zonder Franck Ribéry. De Franse vleugelspeler liep op het trainingskamp in Doha een spierscheur op in zijn bovenbeen. Hoe lang Ribéry nodig heeft om te herstellen, wilde de medische staf van Bayern niet kwijt. De Duitse kampioen hield het bij de mededeling dat Ribéry “voorlopig afwezig” is. Bayern trapt de tweede seizoenshelft volgende week vrijdag af met een uitwedstrijd bij Hoffenheim. Halfweg de competitie staat de ‘Rekordmeister’ zes punten achter op Borussia Dortmund.

De Witte wil Louwagie langer aan boord

Michel Louwagie leeft onder hoogspanning tijdens de transferperiodes. De voorbije dagen liet de algemeen directeur van AA Gent meermaals horen dat hij er over twee jaar mee stopt. Louwagie is 63 en bereikt over twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat is zonder Ivan De Witte gerekend. De voorzitter van AA Gent wil nog een aantal jaren doorgaan in de tandem die hij vormt met Louwagie. In een interview met onze krant laat De Witte duidelijk verstaan dat hij Louwagie langer aan boord wil houden: “Het belang van de club staat boven alles, ik denk dat Michel dat ook wel zal inzien.” (RN)

Anderlecht start met werken aan veld. Kostprijs: 100.000 euro

Vernieuwing: da’s het modewoord op Anderlecht. Na de coach (Fred Rutten) en technisch directeur (Frank Arnesen) komt er nu ook een nieuw veld in het stadion. Gisteren werden de oude graszoden verwijderd, nadien komen er nieuwe matten, een operatie die ongeveer 100.000 euro kost. Anderlecht speelt op 17 januari thuis tegen Charleroi, dan moet het terrein er opnieuw perfect bijliggen. De laatste speeldagen was dat allerminst het geval, tot irritatie van de spelers (“Hierop kun je niet voetballen”, klonk het vaak) en ex-trainer Hein Vanhaezebrouck. (PJC)