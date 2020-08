Football Talk. De Ridder wordt aanvoerder bij STVV - KV Oostende wil stadion vullen met kartonnen fans Redactie

02 augustus 2020

De Ridder aanvoerder bij STVV

Belangrijk signaal van STVV-trainer Kevin Muscat. Hij bombardeert Steve De Ridder een beetje tegen de verwachtingen in tot kapitein van de Kanaries. Dat betekent meteen dat hij voor de Gentenaar en ex-speler van Lokeren een belangrijke rol ziet weggelegd in het team dat het nieuwe seizoen zondag opent tegen AA Gent. De Ridder is blij met zijn nieuwe rol. “Het is een hele eer om deze rol te mogen opnemen. Zeker omdat dit nog maar mijn tweede seizoen is bij deze club. Ik kijk er naar uit!”, zegt hij. (FKS)

Beierse premier ziet volgende maand liever geen fans bij seizoensstart

De premier van de Duitse deelstaat Beieren, Markus Söder, is geen voorstander van het plan om bij de start van het nieuwe seizoen in de Bundesliga supporters toe te laten in de stadions. Hij verwijst naar het aantal besmettingen met het coronavirus dat opnieuw toeneemt.

“Ik betwijfel of we in augustus kunnen beslissen om versoepelingen toe te staan. Hoewel ik een voetbalfan ben, sta ik zeer sceptisch tegenover de start van de Bundesliga”, zegt hij in Bild am Sonntag. “Spookwedstrijden ja, maar ik kan mij heel moeilijk een stadion met 25.000 toeschouwers voorstellen.”

Het nieuwe seizoen in de Bundesliga begint op 18 september. De Duitse voetballiga (DFL) heeft een plan ontwikkeld waardoor clubs een beperkt aantal supporters kunnen ontvangen, in samenspraak met lokale gezondheidsdiensten. Komende dinsdag komt de DFL samen om een aantal afspraken definitief vast te leggen, zoals een verbod op bezoekende fans, alcohol en staanplaatsen.

“We moeten er klaar voor zijn dat corona op volle kracht zal terugkeren”, waarschuwt Söder. “Als we niet voorzichtig zijn, dan krijgen we een situatie zoals in maart. Het virus blijft een opdracht waarmee we opgezadeld zitten.”

KV Oostende wil stadion vullen met kartonnen fans

KV Oostende werkt zijn eerste thuiswedstrijden zonder publiek af. Toch willen de Kustboys enigszins de tribunes opvullen. En dat met kartonnen fans. “Bestel nu jouw eigen kartonnen bord (€19,5) om in het stadion te plaatsen voor de eerste thuiswedstrijd tegen Beerschot”, klinkt het in een tweet. Trainer Alexander Blessin gaf alvast het goede voorbeeld. “Daarnaast roepen we op om persoonlijke zaken te komen afgeven waar we het stadion mee kunnen vullen: denk aan banners en spandoeken, maar ook aan knuffelberen of poppen. Op die manier ben je toch een beetje aanwezig in het stadion”, zegt COO (‘chief operating officer’) Thorsten Theys.

Bestel nu jouw eigen kartonnen bord (€19,5) om in het stadion te plaatsen voor de eerste thuiswedstrijd tegen Beerschot !

Onze trainer plaatste alvast zijn bestelling bij Triakon via deze link 👉 https://t.co/KY5sOkiw0G 💚❤️💛

Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) schenkt Porto de dubbel

FC Porto heeft met tien man de Portugese beker veroverd. De landskampioen speelde in de finale tegen Benfica ruim de helft van de wedstrijd in ondertal. Dankzij twee doelpunten aan het begin van de tweede helft van de Congolese verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) haalde Porto toch de dubbel binnen.

De Colombiaanse vleugelspits Luis Diaz moest in de 38ste minuut met zijn tweede gele kaart van het veld, voor een onbesuisde overtreding. Trainer Sergio Conceiçao was zo boos op de arbitrage, dat de ex-speler van Standard even later ook met rood werd weggestuurd. Vanaf de lege tribunes in het stadion van Coimbra zag de trainer van Porto hoe het na rust toch allemaal goed kwam voor zijn ploeg.

Mbemba kopte in de 47ste en 57ste minuut twee keer raak, twee keer uit een vrije trap. De finale werd nog spannend nadat Carlos Vinicius uit een strafschop de aansluitingstreffer maakte. Porto ontsnapte aan de gelijkmaker toen invaller Joao Jota met een volley de paal raakte. De tien spelers van de kampioen hielden stand en veroverden voor de zeventiende keer de Portugese beker. Daarmee kwam het op gelijke hoogte van Sporting Lissabon. Benfica doet met 26 bekerzeges nog ruim beter.

Voor Sergio Conceiçao is het de derde hoofdprijs als trainer. De 45-jarige ex-speler van Standard, in 2005 winnaar van de Gouden Schoen, staat sinds 2017 aan het roer bij Porto en leidde de club in zijn eerste seizoen ook naar de titel. Als speler hielp Conceiçao Porto al aan drie landstitels (1997, 1998 en 2004) en één beker (1998).

Vermaelen behaalt uitzege met Vissel Kobe

In de Japanse voetbalcompetitie heeft Thomas Vermaelen met zijn team Vissel Kobe een 2-3-overwinning behaald op het veld van Consadole Sapporo. De Rode Duivel speelde centraal achterin de volledige wedstrijd. Hotaru Yamaguchi was met twee doelpunten de man van de match bij de bezoekers. In het klassement prijken Vissel Kobe en Consadole Sapporo naast elkaar op de achtste plaats met 12 op 24.

Chelsea moet stunt tegen Bayern afdwingen zonder kapitein Azpilicueta en Pulisic

Chelsea komt gehavend uit de verloren FA Cup-finale tegen Arsenal. Na afloop van de wedstrijd bevestigde coach Frank Lampard zaterdagavond dat zijn aanvoerder César Azpilicueta en Christian Pulisic allebei hamstringblessures hebben opgelopen.

Zowel de Spaanse verdediger als de Amerikaanse winger moeten nog onder de scanner maar raken niet fit voor volgend weekend. Chelsea trekt komende zaterdag (8 augustus) naar Bayern München voor de return van de achtste finales in de Champions League. De Engelsen staan voor een loodzware opdracht, want ze verloren de heenwedstrijd (eind februari) met 0-3.

Azpilicueta moest tegen Arsenal al na 35 minuten worden gewisseld. Kort na de pauze ging ook Pulisic van het veld. Hij had na vijf minuten de score geopend. Arsenal won alsnog na twee goals van Aubameyang.

Achter de naam van Pedro staat dan weer een groot vraagteken. De Spanjaard kwam voor Pulisic in het veld, maar moest in het slot worden gewisseld met een schouderblessure. Volgens Lampard gaat het mogelijk om een ontwrichting. De 33-jarige Pedro is einde contract bij Chelsea en heeft dus misschien zijn laatste match voor de Blues gespeeld.

Sandro Wagner (32) bergt voetbalschoenen op

Voormalig Duits international Sandro Wagner zet op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn spelerscarrière. “Ik ben heel dankbaar dat ik door het voetbal een wonderlijk leven heb mogen leiden. Ik heb al mijn doelen bereikt en mijn dromen verwezenlijkt”, zegt de boomlange aanvaller (1m94) in Bild.

Wagner was dertien jaar profvoetballer. Hij speelde bijna zijn volledige carrière in eigen land bij onder meer Bayern München, waar hij zijn opleiding genoot, Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha en Hoffenheim. In 2019 waagde hij zijn kans in China bij Tianjin TEDA. Daar liet hij zijn contract vorige maand ontbinden vanwege de coronapandemie.

De aanvaller speelde in 2017 en 2018 acht keer voor de nationale ploeg en maakte daarin vijf goals.

Wagner is overigens niet van plan het voetbal vaarwel te zeggen. Hij mikt immers op een nieuwe carrière als trainer. “In september start ik een opleiding bij de DFB (Duitse voetbalbond, red). Mijn plan is volgende zomer in het vak te stappen. Nu ga ik een jaar pauze inlassen en van mijn tijd met de familie genieten.”