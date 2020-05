Football Talk. De FIFA hoopt deze maand bewijs te verkrijgen van Russische dopingzaken - Bouw van nieuwe tribune Bosuil schiet goed op Redactie

De FIFA hoopt deze maand bewijs te verkrijgen van Russische dopingzaken

De Wereldvoetbalbond FIFA laat weten dat het deze maand hoopt om via de gegevens uit het laboratorium in Moskou bewijs te verkrijgen met het oog op het al dan niet gebruik van doping door voetballers in Rusland, zo meldt AP News.

Het Wereldantidopingagentschap (Wada) is de organisatie die de verkregen gegevens uit Moskou deelt. Het gaat om atleten die getest werden tussen 2015 en 2019. Wada liet vorige week weten dat het onderzoek van 298 atleten aan 27 internationale federaties en één evenementenorganisator werd bezorgd. Om hoeveel onderzochte voetballers het gaat, is nog niet geweten.

“FIFA nam op 30 april deel aan de virtuele bijeenkomst van Wada en kreeg te horen dat het eind mei al de nodige informatie zal ontvangen”, laat de Wereldvoetbalbond zelf weten.

FIFA en Wada beweerden twee jaar geleden voor de aanvang van het WK 2018 in Rusland, dat geen enkele speler uit het gastland bij het dopingsschandaal - dat al jarenlang de kop opsteekt in Rusland - betrokken zou zijn. “FIFA werkt nauw samen met Wada om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden”, klonk het toen.

Zulte Waregem haalt Lokeren-speler

Vers bloed bij Zulte Waregem. Max De Ruyver komt over van het failliet gegane Lokeren. De 19-jarige centrale verdediger werd opgeleid bij de club uit het Waasland.

Max De Ruyver maakt de overstap van Lokeren naar Zulte Waregem.

Real Madrid-spelers getest op corona

Vandaag en morgen worden alle spelers van Real Madrid getest op het coronavirus. Dat melden verschillende Spaanse kranten. Ze kunnen de training hervatten 48 uur na het verkrijgen van een negatief resultaat.

La Liga mikt op een herneming van de competitie in juni. Dat heeft de organisatie achter het profvoetbal in Spanje gisteren laten weten. Na groen licht van de gezondheids- en sportautoriteiten in het land hebben La Liga, de Spaanse bond (RFEF) en medische experts samen een protocol uitgewerkt voor het hervatten van de trainingen. Het doel is daarbij om maximaal de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen, zo luidt het.

Medische expert hebben evenwel ethische en praktische bezwaren bij het testen van voetballers in Spanje. Die test werden privé aangekocht, maar voor de resultaten zijn ze nog afhankelijk van gespecialiseerde labs, die momenteel gerund worden door het ministerie van Volksgezondheid. “In Spanje kunnen we dagelijks 50.000 mensen testen. En er kunnen per dag ook makkelijk 50.000 mensen met symptomen zijn die de test echt nodig hebben. Is het dan ethisch verantwoord om gezonde voetballers te gaan testen?”, vertelde Fernando Rodriguez Artalejo, directeur Volksgezondheid en Preventieve Geneeskunde van de Autonome Universiteit van Madrid, in een interview met de Spaanse krant El Pais.

En er stelt zich ook een praktisch probleem. “De clubs willen om de drie dagen gaan voetballen. Maar een coronatest is pas sluitend als de geteste persoon al een week besmet is”, verduidelijkt Luis Cereijo, sportwetenschapper en hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Alcala de Henaress: “Als een speler positief test, is het dus best mogelijk dat al zijn teammaats negatief testen, terwijl ze toch besmet zijn. Je kan dat pas na een week met zekerheid vaststellen.”

Anderlecht en Waasland-Beveren bereiken akkoord over opleidingsvergoeding Rik Vercauteren

De 18-jarige doelman Rik Vercauteren heeft zijn contract bij RSC Anderlecht tot 2022 verlengd. Paars-wit en de jonge keeper hadden al een tijdje een akkoord gevonden, maar de Belgische recordkampioen moest nog een deal vinden met Waasland-Beveren over de opleidingsvergoeding. Dat is intussen gebeurd. Vercauteren maakte dit seizoen als derde doelman al deel uit van de A-kern en hij was de vaste keeper van het belofte-elftal.

Le gardien Rik Vercauteren (8/6/2001) vient de prolonger de deux saisons son séjour au RSCA



Doelman Rik Vercauteren (8/6/2001) heeft zopas zijn verblijf bij RSCA met 2 seizoenen verlengd



👉 https://t.co/uLYD9tliPB #COYM pic.twitter.com/wjPEEdJlMI RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Antwerp werkt voort aan tribune 4

Ondertussen op de Bosuil. De werken aan de imposante nieuwe tribune 4 schieten goed op, zo toont de ‘Great Old' met een reeks foto’s op Twitter:

Bouwwerken Tribune 4 in beeld