Football Talk. De Camargo verlengt contract bij Malinwa - Spaanse bekerfinale tussen twee Baskische teams - Feyenoord haalt zwaar uit De voetbalredactie

05 maart 2020

23u29 1

Feyenoord slaat bekerdroom van NAC aan diggelen

Arno Verschueren en Othman Boussaid zijn er met NAC Breda niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Nederlandse KNVB Beker. In de halve finale in de Rotterdamse Kuip moest de tweedeklasser zijn meerdere erkennen in Feyenoord. Het werd 7-1.

Feyenoord was op zijn hoede voor NAC, want de Bredanaren schakelden onderweg naar de halve eindstrijd PSV en AZ Alkmaar uit. De thuisploeg zette de stuntploeg vrij snel met de voetjes op de grond. Senesi (15.), Berghuis (20., strafschop), Bozenik (23.), Haps (31.) en opnieuw Berghuis (45.) zetten nog voor de rust de forfaitcijfers op het scorebord. Na de pauze ging de doelpuntenkermis nog eventjes voort. Van Hecke (47.) kopte de eerredder binnen voor NAC, waarna Berghuis (52.) vanaf de penaltystip zijn hattrick voltooide. Ook Narsingh (89.) mocht nog een strafschop nemen en benutte die om de 7-1 eindstand vast te leggen. Bij NAC maakte Verschueren de partij vol, Boussaid verdween halverwege de tweede helft uit de ploeg.

Feyenoord kruist in de finale, die op 19 april in de Kuip wordt gespeeld, de degens met het Utrecht van kersvers Nigeriaans international Cyriel Dessers.

Saint-Étienne gunt Rennes geen tweede bekerfinale op rij

Saint-Étienne heeft bekerhouder Stade Rennes uitgeschakeld in de halve finales van de Coupe de France. ‘Les Verts’ haalden het voor eigen publiek met 2-1. In de finale wacht Paris Saint-Germain. Stade Rennes brak via een strafschop van Niang (33.) de ban, maar zag de thuisploeg op slag van rust op gelijke hoogte klimmen dankzij een achterwaartse kopbal van Kolodziejczak (43.). Na de pauze leek de partij op verlengingen af te stevenen, tot invaller Boudebouz (90.+4) het stadion deed ontploffen in de blessuretijd.

Saint-Étienne zakt daardoor op 25 april af naar het Stade de France in Parijs, waar het in het hol van de leeuw PSG bekampt. De Parijzenaars legden woensdag Lyon over de knie met 5-1. Vorig jaar viel de Coupe de France ten prooi aan Rennes. De Bretoenen trokken toen na strafschoppen verrassend aan het langste eind.

Athletic Bilbao schenkt zichzelf bekerfinale tegen Real Sociedad

Athletic Bilbao heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey, de Spaanse bekercompetitie. De Basken gingen in de return van de halve finales met 2-1 de boot in bij Granada, nadat ze de heenmatch tegen de Andalusiërs met 1-0 hadden gewonnen. In de finale neemt Bilbao het op tegen Adnan Januzaj en Real Sociedad.

Na de pauze dachten Fernandez (48.) en Sanchez (76.) de thuisploeg naar de finale te schieten, maar Berchiche (81.) scoorde voor Bilbao een levensbelangrijke treffer op verplaatsing. Die volstond na de 1-0 overwinning in de heenmatch om de Basken naar de finale te loodsen.

Athletic mocht de Copa del Rey al 24 keer in de prijzenkast zetten, maar de laatste bekerwinst dateert wel al van 1984. Op 18 april krijgt Bilbao in Sevilla een uitgelezen kans om opnieuw een trofee te pakken. De tegenstander wordt Real Sociedad, dat de maat nam van Mirandes. De ploeg van Januzaj won de Spaanse bekercompetitie twee keer (1909 en 1987). Voor het eerst wordt de finale beslecht tussen twee Baskische ploegen.

Igor de Camargo verlengt contract bij KV Mechelen

Igor de Camargo (36) en KV Mechelen hebben een akkoord bereikt. De Braziliaanse Belg zette zijn handtekening onder een nieuw contract van één jaar. Naar verluidt verliepen de onderhandelingen zeer vlot - beide partijen wilden graag verder met mekaar. De spits is dit seizoen gedeeld topschutter van Malinwa met negen goals en heeft een groot aandeel in het Mechelse succes.

“Ik voel mij hier heel goed”, vertelt De Camargo op de clubwebsite. “KV Mechelen is een club met heel veel ambitie en een enorm groeipotentieel. Doe daar die fantastische fans nog bij. Dan is de keuze om bij te tekenen snel gemaakt natuurlijk.”

De onderhandelingen met andere spelers met een aflopend contract - onder anderen Castro, Swinkels, Tainmont en Corryn - zullen hoogstwaarschijnlijk pas na de reguliere competitie in een stroomversnelling komen. (ABD)

🖋 Igor De Camargo heeft vandaag zijn contract verlengd 😍

I-GOR DE CA-MAR-GO!



MEER NIEUWS: https://t.co/6C4mnk3GlM pic.twitter.com/GtVaRtOiod KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Pelé ondergaat in ziekenhuis routineonderzoek

Voetballegende Pelé heeft in een Braziliaans ziekenhuis een routineonderzoek ondergaan. “Godzijdank gaat het goed met me”, liet de 79-jarige Braziliaan, die de laatste tijd sukkelt met de gezondheid, nadien weten. Pelé verblijft na de onderzoeken nog in het ziekenhuis, maar hoopt spoedig terug naar huis te keren en zijn kinesitherapie verder te zetten.

De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) is al een poos op de sukkel met zijn gezondheid. Pelés zoon Edinho zei vorige maand nog in een interview dat zijn vader met lichamelijke en psychische problemen kampte en liet daarbij optekenen dat Pelé “depressief” zou zijn. Na een heupoperatie is het voetbalicoon immers een stuk minder mobiel en dat zou zwaar op hem wegen.

Pelé zelf stelde toen zijn fans gerust in een schriftelijke verklaring. “Het gaat goed met mij. Ik zal dit jaar mijn 80ste verjaardag vieren. Ik heb goede dagen en andere waarop het niet zo goed gaat. Maar dat is normaal voor mensen van mijn leeftijd.”

Gelson Martins krijgt half jaar schorsing voor duwen van scheidsrechter

Monaco kan dit seizoen geen beroep meer doen op zijn Portugese middenvelder Gelson Martins. De disciplinaire commissie van de Franse voetballiga besliste hem voor zes maanden te schorsen nadat hij de scheidsrechter op 1 februari in de wedstrijd tegen Nîmes had geduwd.

“Na het bestuderen van het dossier en een hoorzitting met de speler, heeft de commissie beslist Gelson Martins zes maanden te schorsen. Deze beslissing gaat in vanaf 6 februari 2020", maakte de Liga bekend. De speler was al sinds 6 februari voorlopig geschorst.

Gelson Martins ging over de schreef nadat zijn ploegmaat Tiémoué Bakayoko voor een overtreding een rode kaart had gekregen van ref Mickaël Lesage. Daarop verkocht de Portugees de spelleider in het gedrang een duw. Toen Lesage vervolgens ook Martins uitsloot, gaf die laatste de scheidsrechter nog een tweede duw.

De 24-jarige Martins verontschuldigde zich achteraf via de sociale media maar dat mocht niet baten. Gelson Martins werd vorige zomer door Monaco definitief overgenomen van Atletico Madrid, dat hem eerst zes maanden had uitgeleend aan de club uit het prinsdom.

Verkeersongeval eist zware tol bij Guinese voetbalclub

Een ongeval met een minibus heeft aan zeker acht leden van Etoile de Guinée het leven gekost. Onder de slachtoffers zijn vier spelers van de Guinese tweedeklasser, die eigendom is van ex-international Pascal Feindouno.

Het ongeluk gebeurde toen de minibus van de weg raakte en tegen een boom knalde. De spelers en staf waren op weg naar Kankan om er zaterdag een competitiewedstrijd af te werken. Nabij de stad Mamou, centraal in Guinee, liep het mis.

“Er zijn acht doden en heel wat gewonden. Minstens vier voetballers waren op slag dood en andere slachtoffers werden naar het ziekenhuis van Mamou gebracht”, stelde een medische bron, die eraan toevoegde dat de balans nog hoger kan oplopen.

#Conakry: A bus crash has killed 8 players from #Guinea second division side Etoile de Guinee.



17 others were injured just outside the city of Mamou. pic.twitter.com/KMCgg15BKE Rogers Atukunda(@ rarrigz) link

Cenk Tosun moet een kruis maken over EK met zware knieblessure

Turkije zal op Euro 2020 niet kunnen rekenen op haar vaste centrumspits Cenk Tosun. De 28-jarige Turk, die in de terugronde van dit seizoen door Everton werd uitgeleend aan Crystal Palace, liep eerder deze week op training een zware knieblessure op. Diverse media melden dat hij de voorste kruisbanden in zijn knie afscheurde. Hij zal snel geopereerd worden. Tosun keert terug naar Everton om daar aan zijn herstel te werken.

Tosun kwam de voorbije twee maanden vijf keer in actie bij Palace, waar hij voorin een concurrent was van Rode Duivel Christian Benteke. Hij scoorde één keer. Bij Everton kwam hij sinds zijn komst in januari 2018 tot 51 officiële duels en tien goals. De Turk heeft bij de Toffees nog een contract tot medio 2022.

De blessure van Tosun is ook een aderlating voor de Turkse nationale ploeg, die op 12 juni in Rome de openingswedstrijd van het EK speelt tegen Italië. Tosun speelde met vijf goals een belangrijke rol in de kwalificaties. Hij telt in totaal 42 interlands, waarin hij zestien keer scoorde.

Tim Howard trekt handschoenen weer aan bij Memphis

Doelman Tim Howard (40) komt uit zijn pensioen terug en staat komend seizoen tussen de palen bij Memphis 901 FC. Dat heeft het Amerikaanse team, dat uitkomt in het USL Championship, het tweede niveau onder de Major League Soccer (MLS), laten weten.

Howard was de voorbije seizoenen aan de slag bij Colorado Rapids, maar hing daar afgelopen herfst, na het einde van het MLS-seizoen, zijn handschoenen aan de haak. Nu kiest hij toch weer voor een nieuw avontuur bij Memphis, waar hij ook sportdirecteur en aandeelhouder is.

“Sinds mijn pensioen in oktober groeide mijn obsessie voor voetbal alleen maar”, reageert de keeper. “Het verlangen om te winnen blijft me stimuleren, ik doe niets liever dan voetballen en bikkelen. Nu krijg ik de kans beiden opnieuw te doen.”

Howard kwam in 2016 bij Colorado in de MLS terecht, na tien jaar in de Premier League bij Everton. Tussen 2003 en 2006 kwam hij in Engeland uit voor Manchester United. Howard startte zijn carrière in Amerika bij de New York/New Jersey Metrostars, het huidige New York Red Bulls. In 2002 werd hij uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in de MLS, waarop Manchester United hem naar Europa haalde.

Bij de Amerikaanse nationale ploeg verzamelde hij meer dan honderd caps. De doelman gooide hoge ogen op het WK voetbal van Brazilië in 2014, waar hij het de Rode Duivels in de achtste finales met enkele geweldige reddingen knap lastig maakte. België plaatste zich ondanks de zestien saves van Howard na verlengingen (2-1) voor de kwartfinales.

Woedeuitbarsting kost Everton-coach Ancelotti alleen boete

Trainer Carlo Ancelotti van Everton hoeft de competitiewedstrijd zondag tegen zijn ex-club Chelsea in Londen niet vanuit de tribune te volgen. De Italiaanse trainer komt er na zijn woedeuitbarsting in de slotfase en na afloop van het duel tegen Manchester United (1-1) vanaf met een boete. Hij moet een bedrag van ruim 9000 euro betalen wegens wangedrag. De Engelse voetbalbond (FA) vond een schorsing niet nodig.

Ancelotti wond zich vreselijk op over een tussenkomst van de VAR in de eindfase van het duel. De videoscheidsrechter keurde een beslissend doelpunt van Everton-speler Dominic Calvert-Lewin af, omdat een van zijn ploeggenoten buitenspel stond. Volgens de VAR zou de ploegmaat in kwestie het spel hebben beïnvloed. Na afloop ging Ancelotti opnieuw verhaal halen bij scheidsrechter Chris Kavanagh, die de boze coach vervolgens wegstuurde.

Deense ex-international Kahlenberg test positief op corona

De Deense ex-international Thomas Kahlenberg is tijdens een reis naar Amsterdam besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft Bröndby IF, de voetbalclub waar de 36-jarige voormalige middenvelder lang actief was, zonet gemeld. Kahlenberg bevindt zich momenteel in quarantaine, maar stelt het gezien de omstandigheden goed.

Kahlenberg woonde afgelopen zondag nog de wedstrijd tussen Bröndby en Lyngby BK bij. Alle personen die hem de hand schudden of langer dan vijftien minuten met hem contact hadden, moeten zich telefonisch bij de club melden. Verschillende medewerkers van Bröndby zitten om die reden voorlopig in quarantaine, net als verdediger Joel Kabongo en hulptrainer Martin Retov.

Bij de nationale ploeg van Denemarken telt Kahlenberg 46 caps (5 doelpunten). Hij brak door bij Bröndby en sloot daar in 2017 ook zijn loopbaan af. Tussendoor voetbalde hij in Frankrijk voor AJ Auxerre en Evian en het Duitse VfL Wolfsburg.

FIFA vraagt om uitstel Aziatische kwalificatiewedstrijden voor WK 2022

De FIFA wil, na de uitbraak van het coronavirus, de komende wedstrijden in de kwalificaties van de Aziatische zone voor het WK van 2022 in Qatar laten uitstellen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond bekendgemaakt.

De FIFA, die om de materie samen zat met de Aziatische voetbalbond AFC, zal zijn verzoek tot uitstel overmaken aan de lokale federaties. Eind maart staat de volgende kwalificatiespeeldag op de planning.

Eerder werden wegens de uitbraak van het coronavirus al duels in de AFC Cup en Aziatische Champions League uitgesteld.

Arsenal moet Torreira lange tijd missen met enkelbreuk

Arsenal moet het waarschijnlijk de rest van het seizoen doen zonder Lucas Torreira. De Uruguayaanse middenvelder heeft zijn rechterenkel gebroken. Dat gebeurde maandag tijdens de gewonnen bekerwedstrijd bij Portsmouth (0-2). Torreira moest zich al na een kwartier laten vervangen na een zware tackle van verdediger James Bolton.

De 24-jarige Torreira, doorgaans een vaste waarde bij Arsenal, werd per brancard afgevoerd en verliet later op de avond het stadion op krukken. Het is nog niet bekend of Torreira een operatie moet ondergaan en hoe lang hij is uitgeschakeld. Volgens Arsenal wordt in overleg met specialisten een revalidatieplan gemaakt.

Torreira is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Gunners. Hij kwam er sindsdien tot 83 officiële duels waarin hij vier keer scoorde en zes assists gaf. Eerder speelde hij in Italië voor Pescara en Sampdoria. Bij die laatste ploeg vormde hij op het middenveld een tandem met Rode Duivel Dennis Praet.

RSC Anderlecht moet 2.500 euro boete betalen voor bommetje in Mechelen

RSC Anderlecht moet een boete van 2.500 euro betalen, omdat een supporter van paars-wit een voetzoeker op het veld van KV Mechelen gooide. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

RSCA ging op de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 onderuit in het AFAS-stadion van Malinwa. Aster Vranckx legde in de 72ste minuut in twee tijden de eindstand vast. De bezoekers konden zijn doelpunt - dat een serieuze knauw gaf aan de Brusselse hoop om Play-off 1 nog te bereiken - maar weinig appreciëren. Vanuit het bezoekersvak werd een bommetje op het veld gegooid. Het Bondsparket vervolgde paars-wit en eiste een boete van 2.500 euro.

“De verdediging wijst op diverse inspanningen die Anderlecht ter zake levert. De Geschillencommissie onderschrijft een nultolerantie ten aanzien van pyro in de stadions. Er kunnen immers gewonden vallen”, zo luidt het vonnis. “Het opleggen van een strenge straf is noodzakelijk. De ploeg wordt aangespoord om de boetes te verhalen op de daders. Dat kan een afschrikkend effect hebben. Gelet op het disciplinaire verleden van RSCA, dat zich al herhaaldelijke keren diende te verantwoorden voor gelijkaardige feiten, is de Geschillencommissie van oordeel dat een boete van 2.500 euro passend is.”

Het is de tweede keer op korte tijd dat RSCA bestraft wordt voor het werpen van voetzoekers. Het gebeurde in januari ook in de thuismatch tegen Club Brugge (1-2). Toen belandde een bommetje vlak naast doelman Simon Mignolet. Anderlecht bekocht het incident met een boete van 5.000 euro en een gedeeltelijke sluiting van zijn tribunes in de volgende thuismatch tegen Zulte Waregem (7 maart).

Anderlecht liet al weten beide supporters opgespoord te hebben en de club zal strafrechtelijke en burgerrechtelijke stappen tegen hen ondernemen.

Nieuw schandaal in Griekenland: PAOK Saloniki krijgt zeven strafpunten

De Griekse topclub PAOK Saloniki is door de disciplinaire commissie van de Griekse profliga veroordeeld tot een aftrek van zeven punten voor gedeeld aandeelhouderschap bij een andere Griekse eersteklasser, Xanthi. Dat raakt twaalf punten kwijt. Beide clubs kunnen nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

In december beschuldigde Olympiacos Ivan Savvidis, de eigenaar van PAOK, ervan via een familielid heimelijk aandelen te bezitten bij Xanthi. Voor die illegale praktijk staat in het bondsreglement degradatie als straf.

PAOK hekelde de beschuldiging van zijn grote rivaal en de zaak belandde op de tafel van de Griekse regering. Die oordeelde dat degradatie een te zware straf was en paste het bondsreglement aan.

Sportief is de puntenaftrek van PAOK een geschenk voor Olympiacos. De topclub uit Piraeus was al leider in Griekenland met 66 punten. PAOK was de eerste achtervolger met 59 punten, maar zou door de beslissing van de Griekse profliga terugvallen tot 52 punten.

Sporting Lissabon legt tien miljoen euro op tafel voor nieuwe coach

De Portugese voormalige international Ruben Amorim is de nieuwe coach van de Portugese topclub Sporting. De club uit de hoofdstad Lissabon betaalde tien miljoen euro aan Sporting Braga om er de opstapclausule van de 35-jarige Amorim te activeren, zo maakten beide clubs vandaag bekend.

Daarmee is Amorim meteen de duurste Portugese trainer aller tijden geworden. Bij Braga was hij nog maar sinds eind december aan de slag, hij volgde er toen voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto op als hoofdtrainer. Sindsdien liet hij er een stevige indruk na en al snel kwam Sporting bij hem uit, na het vertrek van Silas.

Het is voor Sporting-voorzitter Frederico Varandas zijn zesde coach, sinds zijn verkiezing anderhalf jaar geleden. Sporting staat momenteel vierde in de Portugese Primeira Liga, vier punten achter nummer drie Braga en met liefst twintig punten achterstand op koploper Porto.

Sporting telt met Yannick Bolasie en Idrissa Doumbia twee oud-spelers van Anderlecht in zijn selectie.

Platini vangt bot bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de schorsing van vier jaar die voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini in 2015 kreeg voor zijn rol in het FIFA-schandaal, gerechtvaardigd is, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Platini was in eerste instantie acht jaar geschorst door de FIFA voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De schorsing werd eerst naar zes en ondertussen naar vier jaar teruggebracht. Ze liep af in oktober 2019.

Om zijn schorsing aan te vechten trok Platini eerst naar het Internationaal Sporttribunaal TAS en dus later ook naar Straatsburg. Daar werd geoordeeld dat de schorsing rechtvaardig was. “Gezien de omvang van de feiten, stellen wij dat de sanctie zeker niet buitensporig was”, klinkt het in een mededeling.

Gano lang out

Brute pech voor Zinho Gano. De Antwerpspits liep vorige week tijdens een training een ligamentaire scheur op in de knie. De medische staf rekent op een inactiviteit van minstens acht weken, waardoor de bekerfinale en een groot deel van play-off 1 de mist in gaan. Domper ook voor The Great Old zelf, die zo z’n enige back-up voor Dieumerci Mbokani ziet uitvallen.

Gano was dit seizoen in elf wedstrijden goed voor twee goals.