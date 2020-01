Football Talk. De Camargo scoorde goal van het decennium voor Mönchengladbach - Cercle gaat met stichting Me to You strijd tegen leukemie aan De voetbalredactie

23 januari 2020

18u45 1

Igor De Camargo scoorde doelpunt van het decennium voor Mönchengladbach

De supporters van Mönchengladbach hebben een treffer van oudgediende Igor De Camargo uit 2011 verkozen tot het ‘doelpunt van het decennium’ van de Borussen. Dat maakte het team uit de Duitse Bundesliga donderdag bekend.

De Camargo voetbalde tussen 2010 en 2013 2,5 seizoenen voor Gladbach. Zijn hoogtepunt bij de Borussen beleefde de Braziliaanse Belg in mei 2011. ‘Die Fohlen’ waren verwikkeld in een degradatiestrijd en moesten barrages afwerken tegen Bochum om in de Bundesliga te blijven. In de heenwedstrijd deed De Camargo het Borussiapark ontploffen door in de 93e minuut de winnende 1-0 met de wreef binnen te volleyen. De terugmatch in Bochum eindigde op 1-1, waardoor het doelpunt van de huidige spits van KV Mechelen doorslaggevend was om in de hoogste afdeling te blijven.

“Ik hou goede herinneringen over aan deze wondermooie avond. Het was niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière, maar wel mijn belangrijkste. De ontlading was enorm”, blikte De Camargo, in vlekkeloos Duits, in een videoboodschap terug op zijn ‘doelpunt van het decennium’.

Supporters van Borussia Mönchengladbach konden kiezen tussen tien doelpunten, eentje uit elk jaar. Ook Thorgan Hazard, die afgelopen zomer Gladbach ruilde voor Dortmund, stond op de shortlist. Zijn Champions League-goal tegen FC Barcelona in september 2016 haalde het niet. De Duitsers verloren die groepsmatch voor eigen publiek toen met 1-2.

Cercle gaat met stichting Me to You strijd tegen leukemie aan

Rode lantaarn Cercle Brugge gaat een partnership aan met de stichting Me to You om de bewustwording en het onderzoek naar leukemie of bloedkanker meer onder de aandacht te brengen, zo maakte de Vereniging bekend.

De in mei 2014 opgerichte stichting Me to You steunt leukemieonderzoek en heeft als eerste doel de verdere opmars van de ziekte tegen te gaan. Cercle werd zelf al geconfronteerd met de ziekte: bij doelman Miguel Van Damme werd medio 2016 bloedkanker vastgesteld. Na een strijd van twee jaar en vijf maanden tegen de ziekte werd hij begin vorig jaar officieel genezen verklaard, enkele maanden later werd er bij een controle echter opnieuw kanker vastgesteld.

In tussentijd bleef de Vereniging hem altijd steunen: in de zomer van 2017 mocht hij een contractverlenging ondertekenen in het Jan Breydelstadion en vorig jaar tekende hij nog bij tot medio 2020, met optie op een bijkomend seizoen. “We zien de kracht waarmee Miguel met zijn ziekte omgaat en een immense steun en solidariteit ervaren bij onze supporters. Daarom geloof ik dat wij met de Cercle-familie en de stichting ‘Me to You’ een hoopvol verhaal kunnen schrijven”, liet Cercle-bestuurslid Thomas Tousseyn weten. Hij is zelf professor en onderzoeker in het domein van bloedkankers.

Om symbolisch alle leukemiestrijders een aanmoedigend steuntje in de rug te geven, roept Cercle op om zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Anderlecht in de zestiende minuut - bij Cercle draagt Van Damme rugnummer zestien - één minuut applaus te geven.

🎗 1600 mannen en vrouwen kregen de voorbije twee jaar de diagnose van leukemie. Om symbolisch alle leukemiestrijders een aanmoedigend schouderklopje te geven, roepen we op tot 1 minuut applaus tijdens de 16e minuut van #CerAnd.https://t.co/5Iyz3Nterd pic.twitter.com/Q2Id0BCwfg Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Waasland-Beveren praat met buitenlandse investeerders

Waasland-Beveren, de club met het kleinste budget in de Jupiler Pro League, heeft gesprekken aangeknoopt met mogelijke buitenlandse investeerders. Overleven wordt jaar na jaar moeilijker en zowel binnen de club als op politiek niveau groeit het besef dat een kapitaalsinjectie op de Freethiel welkom is. Daarover werd al met diverse geïnteresseerden gepraat. De meest recente piste is die van een Duitse investeerder, die via een herverdeling van de aandelen tot die kapitaalsinjectie zou willen overgaan. Volgens onze informatie is voorzitter Dirk Huyck evenwel niet overtuigd en is een overeenkomst nog niet voor direct. (MVS/LUVM)

Volledige medische staf Lokeren stapt op

Nieuw onheilspellend nieuws vanop Daknam. Daar heeft de volledige medische staf ontslag genomen. Dokters en kinesisten pikken het niet langer dat ze niet betaald worden en zijn ondertussen aan hun opzeg bezig. Uit respect voor de spelers doen ze het seizoen uit. De anonieme weldoener die achter de "zeer waardevolle sponsordeal van vier jaar" zit, laat ondertussen nog steeds op zich wachten. "Vandaag en morgen worden de laatste punten en komma's aangebracht", klonk het maandag bij Lokeren. 't Is ondertussen donderdag. (MVS)