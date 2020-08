Football Talk. De Bruyne in CL-team van seizoen - 1.600 abonnees mogen binnen bij STVV-Antwerp De voetbalredactie

28 augustus 2020

Kevin De Bruyne krijgt plaats in CL-selectie van seizoen, Bayern is hofleverancier

De UEFA heeft Kevin De Bruyne (Manchester City) als enige Belg een plaats gegeven in de 23-koppige selectie van de Champions League van het voorbije seizoen. Bayern München is met maar liefst negen spelers hofleverancier.

De Bruyne sneuvelde met Manchester City in de kwartfinales tegen Olympique Lyon, maar dat weerhield de waarnemers van de UEFA niet om de Rode Duivel in de selectie op te nemen. De Bruyne heeft het gezelschap van ploegmaats Raheem Sterling en Angeliño, die in 2020 wel in de Champions League speelde voor Leipzig.

Winnaar Bayern München levert maar liefst negen spelers: keeper Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, David Alaba, Thiago, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry en Robert Lewandowski.

Van verliezend finalist Paris Saint-Germain kregen Marquinhos, Kylian Mbappé en Neymar een selectie. Ook Lionel Messi is van de partij, ondanks de historische 8-2 nederlaag met Barcelona tegen Bayern in de kwartfinales.

De UEFA deed beroep op enkele ‘waarnemers’ om de selectie samen te stellen. Onder meer bondscoach Roberto Martinez gaf zijn mening.

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌



➡️ Who would be the first name on your teamsheet? UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Interim-bondscoach Lodeweges wil met Nederland lijn van Koeman doortrekken

Mohamed Ihattaren (PSV), Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) zijn door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opgenomen in de selectie voor het Nederlands voetbalelftal voor de duels in de Nations League met Polen en Italië. Voor de drie spelers is het de eerste keer dat ze erbij zijn. Lodeweges liet verder weten met Oranje de lijn van voor de coronacrisis door te willen trekken.

De bondscoach ad interim maakte vrijdag voor de eerste keer zijn selectie bekend. “Heel jammer dat Ronald Koeman weg is”, zei Lodeweges hierbij over zijn voorganger. Koeman is inmiddels vertrokken naar Barcelona. Lodeweges: “Met hem hebben we ruim 2 jaar geleden een nieuw traject ingezet. Dat liep heel goed. Ronald speelde daar natuurlijk een voorname rol in. We willen op deze voet verder. En we willen plezier maken. Het is fijn dat we maandag eindelijk weer samen komen.”

Lodeweges stond even stil bij Daley Blind, de Ajacied die deze week in een oefenduel mogelijk opnieuw last kreeg van hartproblemen. “Ik ben enorm geschrokken toen Daley weer naar de grond ging”, aldus Lodeweges. “Uiteraard hebben we hem niet opgeroepen. Laten we hem alle tijd geven om te herstellen.”

Nederland speelt vrijdag 4 september tegen Polen. Drie dagen later, maandag 7 september, is Italië de tweede tegenstander. Beide duels worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Feyenoord-middenvelder Leroy Fer maakt ook weer deel uit van de groep. Zijn laatste speelminuten in het Nederlands elftal dateren van bijna zes jaar geleden.

Boyata traint bij Hertha weer met de groep na achillespeesblessure

Rode Duivel Dedryck Boyata heeft vanmiddag bij Bundesliga-club Hertha de groepstraining hervat nadat hij even aan de kant was gebleven met een kwetsuur aan de achillespees, zo maakte de club vrijdag bekend. Zo was onze 29-jarige landgenoot er dinsdag in een oefenduel tegen Ajax (0-1) niet bij.

Met nu al groepstrainingen in de benen, lijkt Boyata net op tijd klaar te geraken voor de start van de voorbereiding van de Rode Duivels op de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland. Maandag blaast bondscoach Roberto Martinez verzamelen, voor het eerst sinds november vorig jaar. Na het afhaken van Vincent Kompany en de vraagtekens omtrent Thomas Vermaelen, is Boyata de belangrijkste kandidaat om de voormalige aanvoerder centraal achterin te vervangen.

Engvall (KVM) voor het eerst in 7 maanden in wedstrijdkern

Goed nieuws voor Gustav Engvall (24). De Zweedse aanvaller, die begin vorig seizoen furore maakte bij Malinwa, maakt voor het eerst sinds 1 februari terug deel uit van de (ruime) Mechelse wedstrijdkern. Hij is fysiek én mentaal weer fit na zijn knieblessure (mediale band). Ook zijn landgenoot en nieuwkomer Kerim Mrabti (26) is geselecteerd voor het duel tegen AA Gent van komende zondag. “Maar ze zijn allebei nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Een invalbeurt behoort wel tot de mogelijkheden”, aldus Wouter Vrancken. (ABD)

1.600 abonnees mogen binnen bij STVV-Antwerp

Op 13 september speelt STVV het eerst met publiek. Tegen Antwerp mogen 1.600 toeschouwers binnen. Allemaal abonnees die hun abonnementen kochten voor 27/8. Wie zijn abonnement later kocht, moet wachten tot de coronamaatregelen worden versoepeld.

Op zondag 13 september om 16.00 uur ontvangen de Kanaries R Antwerp FC op Stayen. In samenspraak met de lokale overheidsdiensten werd er beslist om 400 supporters per tribune toe te laten op Stayen tijdens deze wedstrijd. Tribune OOST wordt opgedeeld in twee delen waardoor de capaciteit hier hoger mag zijn. Ook tribune ZUID wordt opengesteld voor enkele fans uit tribune OOST.

Elke supporter die een abonnement kocht vóór 27/08/2020 wordt toegelaten in het stadion. Deze supporters worden spoedig op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op wedstrijddag. De club maakte een calculatie van alle verkochte abonnementen tot en met 26/08. Alle abonnementen die na deze datum werden aangekocht, vallen uit de berekening die reeds goedgekeurd werd door de lokale overheidsdiensten. Er zal ook geen ticketverkoop zijn op de dag van de wedstrijd.

Bijgevolg worden de abonnees die na 26/08 hun abonnement aankochten pas uitgenodigd vanaf het weekend van 2-4 oktober voor de wedstrijd van STVV- KV Kortrijk. Let op: dit geldt enkel wanneer de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen opnieuw versoepeld. Indien dit niet het geval is, blijven dezelfde regels geldig als voor de thuiswedstrijd in september.

Er wordt aan iedere aanwezige abonneehouder gevraagd om de maatregelen strikt op te volgen. Iedere abonneehouder wordt tijdig op de hoogte gesteld van de regels op Stayen. Dit houdt onder andere in: éénrichtingsverkeer, 1,5 meter afstand houden, verplicht mondmasker te dragen vanaf de perimeter rond het stadion, rechtstreeks plaatsnemen op het toegewezen zitje en enkel opstaan om naar de wc te gaan of wanneer u drank haalt aan de togen (slecht 1 persoon per bubbel met een maximum van vier drankjes) e.d.. (FKS)