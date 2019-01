Football Talk. De Bruyne heeft met splijtende pass stevig aandeel in zege City tegen Burton Albion - Neymar, die blessure oploopt, pakt uit met heerlijke actie De voetbalredactie

23 januari 2019

Neymar, die geblesseerd uitvalt, pakt uit met heerlijke dribbel

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Coupe de France, ten koste van Strasbourg. PSG-coach Tuchel stuurde een sterk elftal de wei in, mét Neymar en Cavani, maar zonder Thomas Meunier - de Rode Duivel bleef de hele match op de bank. En Neymar had er duidelijk zin in, zo bleek uit een heerlijke actie waarmee de Braziliaan uitpakte (zie video onder). De handen gingen op elkaar, maar het einde van de match haalde de dribbelkont niet. Net voorbij het uur verzwikte Neymar zijn rechterenkel en de superster van PSG verliet het veld in tranen. Over de ernst van de blessure is nog niets geweten. PSG haalde het uiteindelijk met 2-0, na goals van Cavani en Di Maria. Matz Sels stond tussen de palen bij de bezoekers en de ex-doelman van onder meer AA Gent en Anderlecht keepte een sterke partij.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB Tancredi Palmeri(@ tancredipalmeri) link

City, met De Bruyne, spaart Burton na 9-0 in de heenmatch en wint zuinig in League Cup

Manchester City heeft zich geplaatst voor de finale van de Engelse League Cup. Het won, met Kevin De Bruyne in de basis, met 0-1 bij derdeklasser Burton. De heenwedstrijd in Manchester was op een 9-0 monsterscore geëindigd.

Ondanks de ruime marge stelde coach Pep Guardiola van Manchester City toch enkele van zijn sterren op. Kevin De Bruyne was er daar één van, al ging hij wel al na 63 minuten naar de kant. Het enige doelpunt kwam op naam van Sergio Agüero (26.), met een assist van Ryad Mahrez. Vincent Kompany ontbreekt bij City met een spierblessure.

In de andere halve finale verdedigt Tottenham morgen een 1-0-voorsprong tegen zijn Londense stadsgenoot Chelsea.

GOOAAL | De Bruyne ➡️ Mahrez ➡️ Aguero ➡️ Knappe goal! ✅



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 #bafcvcity 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Bs8pZMozG5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Relschoppers krijgen stadionverbod op Stayen

Voetbalclub Sint-Truiden distantieert zich volledig van de incidenten na afloop van de Limburgse derby van vorige vrijdagavond tegen KRC Genk. Zowel de club als de politie wil dat de relschoppers de nodige sancties krijgen. De verantwoordelijken krijgen van STVV een stadionverbod opgelegd.

Na de Limburgse derby werd een vijftal bussen met Genk-supporters met straatstenen bekogeld. De bussen liepen schade op en enkele supporters geraakten gewond. “Na analyse en grondig overleg met burgemeester Veerle Heeren en de lokale politie van Sint-Truiden zullen alle instanties de nodige maatregelen treffen. Niet enkel de geverbaliseerde personen, maar ook zij die de verantwoordelijkheid dragen voor de incidenten, zullen door de club worden gesanctioneerd”, klinkt het in een persmededeling.

De verantwoordelijken zijn niet meer welkom op Stayen. “Op basis van vaststellingen van de politie zijn er namen doorgekomen van mensen die betrokken geweest zijn. Die mensen zijn voor onbepaalde tijd niet meer welkom bij ons in het stadion. Daar gaan we heel streng op zijn en niet te veel medelijden mee hebben”, zegt voorzitter David Meekers. “Het is niet aan ons om mensen te veroordelen, maar als club kunnen we preventief proberen om de verantwoordelijken duidelijk te maken dat we dit niet tolereren.”

Sint-Truiden zal ook met de betrokken overheden samenwerken om het grensoverschrijdende hooliganisme te bestrijden. Tussen de stenengooiers zaten supporters van de Nederlandse eerste divisieclub MVV Maastricht. “De meerderheid had de Nederlandse nationaliteit, en blijkbaar gaan er ook supporters van STVV naar Nederlandse wedstrijden kijken. Dat hooliganisme moeten we proberen weg te werken. Die wortel moet eruit”, stelt Meekers.

De politie voert een onderzoek naar de criminele feiten van vrijdagavond. “We gaan de nodige processen-verbaal opstellen, zowel op het vlak van voetbalwetgeving als op strafrechtelijk vlak”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “De schadeaangiften komen momenteel nog binnen, want die zijn verspreid over de hele provincie.”

Terrein Malinwa speelklaar voor bekerduel

Goed nieuws: de halve finale in de Croky Cup tussen KV Mechelen en Union vindt vanavond gewoon plaats. Een afgevaardigde van de Belgische voetbalbond controleerde de Mechelse grasmat gisteren al goed, en nu oordeelde ook scheidsrechter Bram Van Driessche dat het terrein speelklaar is. Gisteren was er even paniek, want door problemen met de veldverwarming moest Malinwa op zoek naar een oplossing om de grasmat speelklaar te krijgen. Tot men de technologie weer aan de praat kreeg, legde men dan maar een zwart dekzeil waarin warme lucht werd geblazen op de grasmat. Een vondst die niet zo slecht bleek.

Nieuwe positieve veldkeuring net achter de rug. #kvmusg kan dus plaatsvinden. 👊#CrokyCup pic.twitter.com/2rg0fm3IVi KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Vranjes alweer niet op training

‘Waar is Wally?’ wordt stilaan ‘Waar is Ogi?’. Voor de tweede dag op rij was Ognjen Vranjes (29) niet aanwezig op de training met de A-kern. Het voedt de geruchten dat de Bosniër niet langer welkom is onder Fred Rutten, maar Anderlecht wil enkel kwijt dat “Vranjes niet verwacht werd”. Voor u een opsporingsbericht wil uitsturen: op Instagram postte Vranjes een foto vanuit het Brusselse stadscentrum. Ver kan hij dus niet zijn. (PJC)

Gouden Schoen huppelt door Disneyland

De Gouden Schoen werd maandag in Disneyland gespot. Hans Vanaken en zijn vrouwtje Lauren trokken met ploegmaat Jelle Vossen en diens wederhelft Audrey naar Parijs voor een dagje Disneyland. Maar gisteren was het opnieuw bittere ernst op Jan Breydel. Club Brugge trainde door de hevige sneeuw op één van de kunstgrasvelden. De revaliderende spelers, die individueel trainen, ontbraken. Rezaei, Vlietinck, Danjuma, Vossen en Mitrovic trainden binnen. Fadiga (3 à 4 weken out) heeft geen spierblessure zoals eerder gemeld, maar een enkelprobleem. (TTV)

Genk tijdje zonder Berge

Racing Genk zal het een tijdje zonder Sander Berge moeten doen. De Noorse middenvelder Genk liep in de wedstrijd tegen STVV een blessure op en ging gisteren voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Tongeren. Daarbij zat zijn linkeronderbeen in een brace (foto) en intussen heeft Genk gemeld dat het om een blessure aan de kuit gaat. Opvallend: Berge speelde de hele wedstrijd tegen STVV.

“De thuiswedstrijd zaterdag tegen Moeskroen komt zeker te vroeg voor Sander. Vanaf vandaag start hij een individueel trainingsprogramma met het oog op een spoedig herstel”, klinkt het in een persbericht van zijn club. Tegen Moeskroen mist Genk ook Pozuelo, hij is geschorst. (KDZ)

Dimata toch niet naar Duitsland

De knie van Nany Dimata blijft beroeren. Normaal gezien zou de aanvaller gisteren naar Duitsland reizen voor bijkomende onderzoeken, maar die gingen niet door - de meerwaarde zou te beperkt geweest zijn. Na overleg met de speler meent Anderlecht dat het zelf voldoende knowhow bezit om het letsel te behandelen. RSCA maakt zich sterk dat Dimata, over wie nauwelijks gecommuniceerd wordt “om de privacy te beschermen”, de match tegen Eupen kan halen. (PJC)

Moeskroen niet langer te koop

Moeskroen blijft in Thaise handen. Eigenaar Pairoj Piempongsant ziet af van zijn plannen om de club te verkopen.

De onderhandelingen gingen de goeie richting uit. Zuid-Amerikaanse investeerders waren erg geïnteresseerd om minstens de helft van de aandelen van Pairoj Piempongsant - hij bezit negentig procent van Moeskroen - over te nemen. Toen plots het Belgische voetbal in opspraak kwam via Operatie Propere Handen - ook op Le Canonnier vielen speurders binnen - nam de belangstelling evenwel af. Voor de Thaise zakenman Piempongsant was die ontwikkeling een tegenvaller. Hij wilde snel cash om het Griekse Panathinaikos te kopen. Nu blijkt echter dat hij zich gelukkig mag prijzen dat de overgang niet doorgegaan is. Niet alleen zou hij in Moeskroen verlies geboekt hebben, ook blijkt na een grondige doorlichting dat de financiële basis in Panathinakos te onstabiel is - dan blijf je daar beter weg. Die twee evoluties samen hebben als gevolg dat Piempongsant zich opnieuw wil focussen op zijn project in Henegouwen. Hij heeft de lokale bestuurders beloofd dat Moeskroen de komende maanden op zijn engagement kan rekenen. Wellicht tegen het einde van de week zal Moeskroen de toekomstplannen verder toelichten op een persconferentie. (PJC)