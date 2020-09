Football Talk. De Bruyne genomineerd voor meest prestigieuze Engelse individuele trofee - Hattrick van Heymans in oefenmatch

04 september 2020

Hattrick van Heymans (W.-Beveren) tegen Lierse Kempenzonen: 4-0

Waasland-Beveren won gisteren met sprekend gemak de oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Lierse Kempenzonen uit 1B. Bij de Waaslanders stond de pas teruggekeerde doelman Nordin Jackers voor de pauze tussen de palen. Daan Heymans, met drie goals in competitie de verrassende Gouden Stier, tekende voor een hattrick in nauwelijks tien minuten. Nadat hijzelf Efford op weg had gezet naar de openingstreffer, kon Heymans tweemaal een voorzet van Verreth met het hoofd in doel verlengen. Uiteindelijk legde hij op aangeven van Vukotic de eindstand nog voor de pauze vast. Tijdens de tweede helft kwam Koita dichtst bij de forfaitscore, maar hij mikte op de paal. (LUVM)

Waasland-Beveren; Jackers (46' Gabriel) - Wuytens, Vukotic (62' Schryvers), Pejcic (62' Knollenburg) - Mertens (46' Van Der Wiel), Jubitana (62' Reyners), Verreth, Kobayashi, Khammas - Heymans (46' Koita), Efford (46' Albanese).

Doelpunten: 23' Efford (1-0, 27' Heymans (2-0), 33' Heymans (3-0), 37' Heymans (4-0).

Kevin De Bruyne in select gezelschap

Een tweestrijd tussen Liverpool en City, dat wordt de verkiezing van de Speler van het Jaar voor de ‘PFA’, de Professional Footballers’ Association. De meest prestigieuze individuele trofee die de Premier League rijk is. Verkozen door de collega’s - daar hebben de voetballers een zwak voor. De Bruyne en Sterling nemen het op tegen een stevig blok van kampioen Liverpool: Van Dijk, Alexander-Arnold, Henderson en Mané.

De Bruyne werd onlangs al wel uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Die winnaar werd verkozen door de aanvoerders van de 20 Premier League-clubs en een expertenpanel. Daarnaast konden ook supporters hun stem uitbrengen.

The nominees for the PFA Players' Player of the Year!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson

🇸🇳 Sadio Mané

Professional Footballers' Association

Terugkeer van fans in weekend 11/9 nakend

De Pro League hield vandaag een infovergadering voor haar 26 clubs naar aanleiding van de naderende terugkeer van publiek in de stadions bij de wedstrijden van de Jupiler Pro League en de 1B Pro League. Indien de verschillende Ministers van Sport komende dagen het licht op groen zetten voor de individuele dossiers, luiden de wedstrijden van het weekend van 11-14 september de langverwachte terugkeer van fans in de stadions in.

Na de uitwerking van de nationale protocollen door de Pro League en partners en de definitieve bekrachtiging op 25 augustus door de verschillende regionale en federale diensten, zijn de clubs aan het werk gegaan om het algemene protocol om te zetten naar de plaatselijke realiteit van hun stadions, in samenspraak met de lokale overheden.

De Pro League zette vandaag de clubs samen om een laatste stand van zaken te geven van de verschillende procedures die gevolgd moeten worden en om een antwoord te geven op de verschillende vragen die deze nieuwe context met zich meebrengt. Samen met technische partner TicketMaster werd ook de organisatie van de ticketverkoop, met plaatsing van bubbels in de tribunes en organisatie van de tijdslots nog eens in detail bekeken.

De Pro League diende de voorbije dagen de verschillende dossiers in bij de relevante overheden en volgt dankzij dagelijks en constructief overleg met de regionale kabinetten van Sport de verwerking nauwgezet op, opdat vanaf 11 september fans opnieuw #dichterbijvoetbal zullen zijn.

Abonnees opnieuw welkom bij Zulte Waregem

Vanaf zondag 13 september zijn alle abonnees opnieuw welkom in het Regenboogstadion van Zulte Waregem. Het protocol werd in samenspraak met de stad Waregem en de supportersfederatie opgesteld en wordt nu voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan het kabinet van minister Ben Weyts. “In afwachting van deze goedkeuring kunnen onze abonnees, die lid zijn van een supportersclub, vanaf vrijdag 4 september hun plaats en die voor hun sociale bubbel reserveren voor de wedstrijden tegen Sporting Charleroi en Club Brugge”, klinkt het op de clubsite.

We zijn heel blij dat we al onze abonnees binnenkort terug kunnen verwelkomen in het Regenboogstadion!

Adama Traoré sluit aan bij Spanje na negatieve coronatest

Aanvaller Adama Traoré sluit in de aanloop naar de tweede wedstrijd van Spanje in de Nations League weer aan bij de selectie van bondscoach Luis Enrique. De 24-jarige vleugelspits van Wolverhampton ontbrak de afgelopen dagen, omdat een eerste coronatest geen duidelijke uitslag opleverde. Uit voorzorg werd hij daarom buiten de groep gelaten. De tweede test was negatief, wat betekent dat Traoré nu bij de selectie mag komen.

Spanje begon de Nations League donderdagavond in en tegen Duitsland. Diep in de blessuretijd voorkwam verdediger José Luis Gaya een nederlaag door de 1-1 binnen te werken.

De Spaanse ploeg gaat zich nu in eigen land voorbereiden op het duel met Oekraïne, zondag in Madrid. Traoré kan dan debuteren in het shirt van de nationale ploeg. De aanvaller twijfelde lang of hij voor Spanje wilde uitkomen of voor Mali, het land waar zijn ouders vandaan komen. Traoré werd vorig jaar al eens opgeroepen voor twee EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje, maar hij meldde zich toen af, officieel wegens een blessure.

Rode Duivels veilen shirts, opbrengst gaat naar renovatie voetbalterreintjes

Fans van de Rode Duivels kunnen vanaf de aftrap van de interlands in de Nations League tegen Denemarken (zaterdag om 20u45) en IJsland (dinsdag om 20u45) bieden op de shirts die de spelers droegen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB vrijdag gemeld.

De opbrengst gaat naar de renovatie van veertig voetbalterreintjes, de zogenaamde ‘Belgian Red Courts’. De KBVB bouwde de pleintjes vijftien jaar geleden met steun van de UEFA en zal ze de komende vier jaar een opfrisbeurt geven. “Die Belgian Red Courts moeten uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor jong en oud”, klinkt het in een mededeling. “Het is meteen een van de belangrijkste sociale projecten van de KBVB voor de komende jaren.”

Op bezoek in Denemarken zullen de Belgen voor het eerst spelen in hun nieuwe uitshirts van Adidas. Het truitje voor de thuismatch tegen IJsland is uniek dankzij een speciaal logo voor de 125e verjaardag van de KBVB.

Vanaf de aftrap van beide duels kunnen fans bieden op de (ongewassen) shirts van de elf basisspelers. Bij een wissel zal ook het shirt van die Duivel meteen tijdens de match beschikbaar zijn op de veilingsite matchwornshirt.com, meldt de KBVB. Na afloop van de wedstrijd komen de shirts van alle 23 Rode Duivels op het wedstrijdblad telkens op de veilingsite. Biedingen starten voor alle shirts aan 89 euro, de prijs van een officieel shirtje.

De KBVB preciseert tot slot dat er, met de veiling van ongewassen shirts in deze coronatijden, geen gevaar dreigt voor de volksgezondheid. “Elk shirt krijgt een UV-C-behandeling om sporen van virussen, bacteriën en zelfs het DNA van onze spelers uit de truitjes te verwijderen. Pas daarna versturen we de shirts naar de winnaars van de veiling.”