Football Talk. Davy Roef is vader geworden - Dat belooft: Lamkel Zé start gewoon tegen Club De voetbalredactie

01 februari 2020

13u11 0

Davy Roef vader geworden

Heuglijk nieuws voor Davy Roef en zijn wederhelft Mirthe. De doelman van Anderlecht is vader geworden van een zoontje Loïc.

Proficiat @DavyRoef & Mirthe met de geboorte van jullie zoontje Loïc! Heel veel geluk samen! #SportPlus pic.twitter.com/hICtgVZgGv SportPlus(@ SportPlusFM) link

Lamkel Zé start morgen gewoon

Dat belooft. Als we mogen afgaan op de training gisteren, staat Didier Lamkel Zé zondag gewoon aan de aftrap bij Antwerp. Ondanks z’n fratsen, ondanks het Instagram-incident waarbij hij Club Brugge - “wankers” - schoffeerde. Bölöni probeerde op training zowel Lamkel Zé als Mirallas uit op de flank, maar het lijkt dat die eerste de voorkeur krijgt. In de heenmatch - die Antwerp won - maakte Lamkel Zé nog mee het verschil. (MVS)

Komt Hollerbach nog wel terug naar Moeskroen?

Coach Bernd Hollerbach is nu al sinds eind vorig jaar niet meer te zien in Moeskroen. Op tweede kerst zat hij ingeduffeld in de tribune, meteen daarna vertrok hij naar huis in Duitsland waar hij werd behandeld voor een longontsteking. Hij miste de stage in Spanje en is intussen nog altijd niet terug. De club wil er niet over communiceren maar het gerucht gaat dat hij mogelijk niet meer terugkeert.

Het team wordt geleid door sportief directeur Rudi Vata, een vroegere Albanese voetballer die medio december aankwam. (ESK)