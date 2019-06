Football Talk. David weer trefzeker, maar Canada sneuvelt in kwartfinale Gold Cup tegen Haïti - Mexico naar halve finale AB

David weer trefzeker, maar Canada sneuvelt in kwartfinale Gold Cup

Ondanks een doelpunt van AA Gent-aanvaller Jonathan David (19) heeft Canada zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale in de Gold Cup. Haïti versloeg de Noord-Amerikanen met 3-2. Canada kwam in de eerste helft met 0-2 voor, maar Haïti wist de wedstrijd in de tweede helft volledig om te draaien.

De Canadezen hadden de eerste helft meer balbezit en kregen de meeste kansen. In de 18de minuut schoot Jonathan David de 0-1 binnen na een slim genomen vrije trap - zijn zesde goal op het toernooi. Tien minuten later scoorde Lucas Cavallini de 0-2. Wedstrijd gespeeld, zou je denken. Maar na die goal kwam Haïti vaker aan de bal. Dat resulteerde kort na rust in de aansluitingstreffer van Duckens Nazon na geklungel van de Canadese keeper Milan Borjan bij een terugspeelbal. In de 70ste minuut was de terugkeer compleet toen Hervé Bazile een penalty binnenschoot. Zes minuten later schoot Wilde Donald Guerrier de winnende binnen voor Haïti. Haïti neemt het in de halve finale op tegen de winnaar Mexico, dat Costa Rica versloeg na penalty’s.

Mexico wint na strafschoppen van Costa Rica

Mexico heeft de halve finales van de Gold Cup bereikt na strafschoppen. De wedstrijd tegen Costa Rica eindigde in 1-1 en in de verlenging werd niet meer gescoord. Mexico nam de penalty’s uiteindelijk beter en won de strafschoppenserie met 5-4.

Raúl Jiménez scoorde een minuut voor rust de openingstreffer en bracht Mexico zo op voorsprong. Zeven minuten na rust was het echter alweer gelijk. Oud-speler van AA Gent Bryan Ruiz schoot namelijk een penalty binnen namens Costa Rica. In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen nog meerdere kansen om te scoren. De laatste verlenging leken beide ploegen te vermoeid om nog iets te forceren. Jiménez miste direct de eerste strafschop namens Mexico. Randall Leal (ex-KV Mechelen) schoot de derde penalty van Costa Rica ver naast, waardoor het weer gelijk werd. De zesde penalty van Costa Rica werd uiteindelijk gestopt door Guillermo Ochoa (Standard), waardoor Mexico won.