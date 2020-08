Football Talk. David speelt gelijk met Lille - Ljungberg weg bij Arsenal Voetbalredactie

23 augustus 2020

David speelt eerste match met Lille gelijk

Lille, de nummer vier van vorig jaar in Frankrijk, is zaterdagavond op de openingsspeeldag van de Ligue 1 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Rennes. Jonathan David, die in het tussenseizoen voor zo’n 32 miljoen euro de overstap van AA Gent maakte, stond in de basis maar werd even voorbij het uur gewisseld. Tien minuten later tekende Rennes de gelijkmaker aan.

De Noord-Fransen waren vijf minuten voor rust op voorsprong gekomen dankzij een rake knal van Jonathan Bamba, die op een blauwe maandag nog even de kleuren van STVV verdedigde. Rennes, dat vorig seizoen derde werd in de Ligue 1, stond op dat moment al met een man minder op het veld na een aanslag van Boey op Mandava. Het slachtoffer pakte vlak voor rust zelf ook rood na een forse tackle. Met tien tegen tien na rust kwam Rennes alsnog langszij. Da Silva verlengde een kwartier voor tijd aan de tweede paal een hoekschop tegen de netten.

Ljungberg niet langer assistent van Arteta

Fredrik Ljungberg is niet langer assistent-trainer bij Arsenal. De voormalige middenvelder van de Gunners wil zich gaan richten op nieuwe uitdagingen, zo maakte hij bekend op de website van de Engelse club. De 43-jarige Zweed was assistent van Mikel Arteta. Vorige winter was hij na het ontslag van Unaï Emery en voor de komst van Mikel Arteta ook even hoofdcoach.

“Ik ben sinds 1998 bij deze club betrokken en ben dankbaar voor alle kansen die ze me hebben gegeven, zowel als speler als coach”, aldus Ljungberg. “Ik wens Mikel en het hele team veel succes voor het komende seizoen. Dank ook aan de fans voor hun constante steun en dat ze altijd aan mijn zijde hebben gestaan.”

Ljungberg werd in 2004, als lid van de ‘Invincibles’, met Arsenal landskampioen. Dat team verloor dat seizoen geen enkele wedstrijd. Hij speelde tussen 1998 en 2007 in totaal zeven seizoenen voor de Londense club.

Afgelopen seizoen werd Arsenal achtste.