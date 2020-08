Football Talk. David scoort bij debuut voor Lille - Dembélé pakt eerste zege van seizoen Voetbalredactie

16 augustus 2020

17u42 0

Dembélé pakt met Guangzhou R&F eerste zege van seizoen

Guangzhou R&F heeft na vijf speeldagen in de Chinese Super League zijn eerste zege van het seizoen beet. Met Mousa Dembélé de hele partij tussen de lijnen won het team met 0-1 tegen Dalian Pro.

Zahavi (30.) scoorde op het halfuur de enige treffer van de partij op strafschop. Het is voor Dembélé en co, die vier punten tellen, nog maar de eerste zege dit seizoen. Guangzhou R&F verloor voordien drie keer en speelde eenmaal gelijk.

Het seizoen in China, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, ging uiteindelijk eind juli van start. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

De voormalige Rode Duivel zit met zijn ploeg in groep A, met Dalian als vaste speelstad. De duels uit poule B, met daarin ook acht clubs, worden in Suzhou gespeeld. Alle spelers, de staf en officials zijn ondergebracht in een hotel in de betreffende stad en mogen hun familie twee maanden niet zien. Ze zullen wekelijks worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus.

David scoort bij debuut voor Lille

Eerste wedstrijd, eerste doelpunt voor Jonathan David. De Canadees trok vorige week voor een recordbedrag van 32 miljoen (+ bonussen) naar het Franse Lille. Dan wordt er uiteraard heel wat van je verwacht.

In zijn eerste wedstrijd voor Lille trof David na 35 minuten meteen raak. De openingstreffer van andere eersteklasser Brest werd zo uitgewist. Niet veel later gaf hij meteen een assist op Ikoné, maar die werd afgevlagd voor buitenspel. Van een sterk debuut gesproken.