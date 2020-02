Football Talk. Daar is Verschaeren: Anderlecht-talent doet matchritme op bij beloften - Amat riskeert speeldag schorsing Voetbalredactie

24 februari 2020

Daar is Verschaeren: Anderlecht-talent doet matchritme op bij beloften

Yari Verschaeren doet vanavond matchritme op bij de beloften. Het Anderlecht-talent stond meer dan twee maanden aan de kant, nadat hij op 15 december zijn enkelligamenten scheurde. De U21 van Anderlecht nemen het op tegen de jonkies van Racing Genk.

U21 Cup 🏆 Quarter-final | KRC Genk - #RSCA ⚽ Kick-off @ 19:40! 💪 Come on you Mauves! #COYM #GNKAND pic.twitter.com/9X3WxzXgxR RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Maandag 2 maart is enige mogelijke datum om Virton-Beerschot te herspelen

Kalendermanager Nils Van Brantegem heeft toelichting gegeven bij de keuze voor maandag 2 maart als datum om de nietig verklaarde match tussen Virton en Beerschot te herspelen. De optie om de slotspeeldag in 1B te verplaatsen, werd bestudeerd. “Maar tijdens de Krokusvakantie kan dat niet.”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verklaarde het bewuste competitieduel vorige vrijdag nietig. Aanleiding was de controversiële winning goal, die als een inbreuk op de spelregels werd beoordeeld. De Pro League liet daarop weten dat de replay op maandag 2 maart zal plaatsvinden. Vlak na de slotspeeldag van de reguliere competitie in 1B dus, tot ergernis van onder meer Westerlo. Beerschot kan die replay immers aanvatten met voorkennis van de resultaten van de 28e speeldag.

Kalendermanager Van Brantegem laat maandag weten dat de gekozen datum de enige optie was. Aangezien alle wedstrijden van de slotspeeldag op vrijdag 28 februari plaatsvinden, kon een midweekmatch tijdens de Krokusvakantie niet. “Er moeten namelijk twee volledige rustdagen tussen de wedstrijden zitten. Beerschot speelde op zondag, dus was het niet mogelijk om Virton-Beerschot af te werken voor de 28e speeldag”, aldus Van Brantegem.

Er werd ook bekeken of de slotspeeldag uitgesteld kon worden. “Maar gelet op de Krokusvakantie en in overleg met de federale politie was dat niet mogelijk”, zegt de kalendermanager. En dus was de eerste vrije datum maandag 2 maart. “Daarvoor werd een akkoord bekomen met de politiezone Gaume. Daardoor kunnen de finalewedstrijden behouden worden op 8 en 14 maart, zodat de clubs en ordediensten voldoende tijd hebben om deze voor te bereiden.”

Of de replay ook nog effectief op 2 maart zal worden afgewerkt, moet nog blijken. Zowel Virton als Westerlo beloofden de nietigverklaring aan te vechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Die beroepsprocedure werkt opschortend.

Amat (Eupen) riskeert een speeldag schorsing na rood in Anderlecht

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete gevorderd tegen de Eupense verdediger Jordi Amat.

De centrale verdediger trok in het Astridpark van Anderlecht op het kwartier aan de noodrem om te verhinderen dat aanvaller Joveljic alleen op doelman De Wolf kon afstormen. Ref Boucaut duwde Amat de rode kaart onder de neus en gaf ook een strafschop. Het luidde een doelpuntenkermis in, want RSCA haalde met 6-1 als vanouds uit tegen de Oostkantonners.

Indien Eupen het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Amat de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Moeskroen. Als de Panda’s weigeren, verschijnen club en speler dinsdag voor de Geschillencommissie.

Contract Imbula bij Stoke ontbonden

De Engelse tweedeklasser Stoke City heeft het contract met de in België geboren Congolese middenvelder Giannelli Imbula in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club bekend.

Eerder werd de huurovereenkomst van de 27-jarige middenvelder bij de Italiaanse eersteklasser Lecce al beëindigd. Een gedwongen terugkeer naar Engeland leek zo in de maak, maar ook daar hoeft Imbula zich dus niet meer te melden, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2021. Engelse media maken al langer gewag van gedragsproblemen, op en naast het veld. Als mogelijke nieuwe bestemming worden Rusland en China naar voren geschoven.

Imbula kon bij het in degradatiegevaar verkerende Stoke City nochtans op heel wat krediet rekenen, want hij is nog steeds de recordaankoop bij The Potters. In 2016 werd hij door de toenmalige eersteklasser weggeplukt bij FC Porto voor ruim 24 miljoen euro. Voor Stoke kwam hij echter niet verder dan twee doelpunten in 28 wedstrijden. Zijn laatste match voor de club dateert al van 8 maart 2017. In het seizoen 2017-18 speelde hij op uitleenbasis voor het Franse Toulouse. Vorig seizoen werd Imbula gehuurd door het Spaanse Rayo Vallecano. In de Serie A kwam hij dit seizoen in drie wedstrijden in het seizoensbegin niet verder dan 129 minuten.

Ito en Onuachu vallen uit op training bij Genk

Racing Genk is deze ochtend begonnen aan de voorbereiding op het belangrijke duel tegen Club Brugge van komend weekend. Er viel goed en slecht nieuws te rapen op het trainingsveld achter de Luminus Arena. Eerst het goede: Mats Möller Daehli en Danny Vukovic vierden hun rentree. Vukovic stond maanden langs de kant met een afgescheurde achillespees, winteraankoop Daehli viel een paar weken geleden uit met een hamstringblessure.

Junya Ito en Paul Onuachu moesten dan weer geblesseerd de training staken. Onuachu kwetste zich aan de knie na een poging tot volley, hij verliet wel op eigen kracht het veld. Ook Junya Ito moest vroegtijdig de training staken nadat hij zich verstapte. Kopzorgen dus voor Hannes Wolf, al is het nog afwachten hoe ernstig de blessures bij Ito en Onuachu zijn. (KDZ)