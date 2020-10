Football Talk. Cyriel Dessers maakt debuut voor Nigeria - Vranjes blijft in quarantaine- Thes Sport haalt oude bekende van Essevee Redactie

13 oktober 2020

23u18 2

Cyriel Dessers maakt debuut voor Nigeria met gelijkspel tegen Tunesië

Racing Genk-aanvaller Cyriel Dessers heeft dinsdagavond zijn interlanddebuut voor Nigeria gemaakt. In een vriendschappelijk duel in het Oostenrijkse Klagenfurt tegen Tunesië speelden de Super Eagles 1-1 gelijk. Dessers mocht een kwartier voor tijd invallen.

Beide doelpunten vielen al voor rust. Iheanacho (21.) bracht Nigeria voor, Drager (44.) scoorde tegen voor Tunesië. Vorige week vrijdag verloor Nigeria vriendschappelijk met 0-1 van Algerije. Toen bleef Dessers nog negentig minuten op de bank.

Thes Sport haalt met Bokila nieuwe spits in huis

Thes Sport heeft zich stevig versterkt. Jeremy Bokila (31) tekende een contract bij de club uit eerste nationale. De Congolese spits, hij verzamelde in het verleden 20 caps voor zijn land, trainde de voorbije weken mee bij Thes en hij liet een goede indruk na. De club legde Bokila na onderhandelingen met de speler en zijn management (C_lifesports) vervolgens vast voor één seizoen plus optie. Hij komt transfervrij over nadat zijn contract bij de Turkse tweedeklasser Keciörengücü niet werd verlengd. Eerder was hij tussen 2010 en 2013 in verschillende periodes ook actief bij Zulte Waregem. Bokila speelde ook onder meer voor AGOVV, Sparta, Terek Grozny, Dinamo Boekarest en CFR Cluj. Met de laatstgenoemde club werd hij twee jaar geleden nog kampioen van Roemenië.

Laszlo Bölöni trainer van Panathinaikos?

Volgens de Griekse pers wordt Laszlo Bölöni (67) coach van Panathinaikos. De Roemeen trainde eerder dit kalenderjaar Antwerp en AA Gent, bij de Buffalo’s hield hij het nog geen maand uit. Volgens lokale media heeft Bölöni, die in Griekenland eerder voor PAOK werkte, een mondeling akkoord bereikt. Hijzelf was niet bereikbaar voor commentaar. Gisteren gaf de Grieke club haar Spaanse trainer Dani Poyatos de bons. (PJC)

Vranjes blijft in quarantaine

Ognjen Vranjes blijft twijfelachtig voor de competitiehervatting na de interlandbreak. De verdediger blijft in quarantaine en dat betekent dat Vincent Kompany zondag tegen OHL mogelijk naar een oplossing moet zoeken in het hart van zijn verdediging. Gisteren was er ook een positieve coronatest bij een lid uit de sportieve staf. Verder blijft het oefencomplex in Neerpede gesloten, behalve voor de spelers en staf van de A-kern en de U21.