Football Talk. Cuypers moet Standard 1,5 miljoen kosten - Volgend seizoen 23-jarige ref in 1B

02 juni 2020

21u18 1

23-jarige ref maakt volgend seizoen debuut in 1B

Brent Staessens (23) zal volgend seizoen (2020-21) zijn debuut maken als scheidsrechter in de Proximus League. Hij komt over van het amateurvoetbal, waar hij en andere kandidaten van dichtbij zijn opgevolgd in TOP B CORE.

TOP B CORE (Belgian Centre of Refereeing Excellence) is een project waar beloftevolle jonge scheidsrechters en assistenten uit het amateurvoetbal worden opgeleid en opgevolgd om de volgende grote stap te nemen, namelijk de stap naar het betaald voetbal.

Samen met Brent Staessens zullen ook Lennert Jans (29) en Nico Claes (30), 2 assistent scheidsrechters, de sprong naar het betaald voetbal maken. Ze zullen midden juli hun fysieke testen en theoretisch examen afleggen in Tubeke samen met de andere scheidsrechters en assistent scheidsrechters van het betaald voetbal.

Premier League-clubs mogen oefenwedstrijden spelen voor herstart

De clubs uit de Premier League hebben toestemming gekregen om in aanloop naar de hervatting van de competitie oefenduels af te werken. De clubs moeten wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Dat berichtte The Telegraph.

Een van de voorwaarden is dat de spelers in hun eigen auto naar de speellocatie komen en waar mogelijk zelfs al in hun voetbalkleding. Daarbij mag er niet langer dan anderhalf uur worden gereisd. Voor spelers van Newcastle United wordt een uitzondering gemaakt. Die zijn veelal langer onderweg naar Newcastle, dat in het noorden van Engeland ligt. De spelers moeten recent ook negatief getest hebben op een coronatest.

De wedstrijden mogen zowel op trainingslocaties als in de stadions gespeeld worden. Het is niet de bedoeling dat officiële scheidsrechters de wedstrijden fluiten, maar mensen uit de begeleidingsstaf. Het is de bedoeling dat de Premier League op 17 juni wordt hervat. Het gaat om een midweeks programma met twee inhaalwedstrijden; Aston Villa-Sheffield United en Manchester City-Arsenal.

Contractverlenging Kotsopoulos (KV Mechelen) bijna rond

Op enkele punten en komma’s na is de contractverlenging tot 2021 van Angelos Kotsopoulos (19) rond. De Griekse spits, die bij de U18 knappe dingen liet zien en daar goede statistieken kan voorleggen, moet komend seizoen doorbreken bij de beloften. Kotsopoulos kon ook rekenen op belangstelling van Twente. (ABD)

Oekraïense club moet in quarantaine na 25 positieve gevallen

De Oekraïense eersteklasser Karpaty Lviv moet in quarantaine nadat liefst 25 gevallen van het coronavirus werden ontdekt bij haar spelers en personeel. De geïnfecteerde personen bevinden zich momenteel in isolatie. De hele club zal voor minstens twee weken in quarantaine gaan. Alle trainingen werden geannuleerd.

De twee eerstvolgende matchen van Lviv, die midden juni zouden plaatsvinden, werden al geannuleerd. Zondag werd de wedstrijd tussen Lviv en Mariupol al uitgesteld na het ontdekken van de eerste positieve gevallen van het coronavirus binnen de club.

Een woordvoerder verklaarde intussen dat “het merendeel van de geïnfecteerden geen symptomen vertoont”. Alle wedstrijden in Oekraïne gaan momenteel achter gesloten deuren door. Alle spelers en aanwezig personeel worden gecontroleerd op hun temperatuur voor ze het stadion betreden. Oekraïne telt tot op vandaag 24.340 coronabesmettingen en 727 doden aan de gevolgen van het coronavirus.

Everton moet Yerry Mina missen bij herstart Premier League

Everton-verdediger Yerry Mina moet de herstart van de Premier League aan zich voorbij laten gaan. De Colombiaan heeft op de training een spierblessure opgelopen. Hij staat volgens de club uit Liverpool “enkele weken langs de kant”.

De 25-jarige Mina, die nog kortstondig voor FC Barcelona uitkwam, speelde dit seizoen al 25 competitiewedstrijden. Daarin was hij tweemaal trefzeker. Everton is de huidige nummer twaalf in de Premier League, die op 17 juni hervat wordt.

Ook in Bulgaarse voetbalcompetitie zijn fans weer welkom

In navolging van onder meer Hongarije, Rusland en Polen zijn ook in de Bulgaarse voetbalcompetitie weer fans welkom in het stadion. Vanaf vrijdag, als het seizoen na de coronapauze met een ingekort speelschema wordt hervat, mogen de clubs maximaal 30 procent van de bezoekerscapaciteit op hun complex gebruiken.

Aanvankelijk had de Bulgaarse regering bepaald dat de herstart van de profcompetitie achter gesloten deuren moest plaatsvinden. Dat leidde echter tot veel kritiek vanuit de Bulgaarse voetbalwereld, vooral van vele supportersclubs. Die waren van mening dat het onder strikte voorwaarden wel degelijk mogelijk zou moeten zijn om toeschouwers bij de wedstrijden toe te laten, zonder daarmee de volksgezondheid in gevaar te brengen. De regering gaf uiteindelijk toch toestemming.

Het officiële aantal doden door het coronavirus stond dinsdag in Bulgarije op 144. Dat is relatief laag voor Europese begrippen. In de grote voetballanden Duitsland, Engeland, Spanje en Italië wordt het restant van het seizoen vooralsnog achter gesloten deuren afgewerkt.

Hongaarse bekerfinale mag woensdag doorgaan met 10.000 toeschouwers

De Hongaarse bekerfinale tussen Honved Boedapest en Mezokovesd zal voor circa 10.000 toeschouwers worden afgewerkt. Dat is minder dan een zesde van de totale capaciteit van de nieuwe Puskas National Arena, die speciaal voor het EK 2020 is gebouwd en plaats biedt aan 65.000 bezoekers. Het EK is door de uitbraak van het coronavirus naar volgend jaar zomer verplaatst.

In het fraaie stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan.

In Hongarije, dat minder hard door het coronavirus is getroffen dan andere landen in Europa, werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven. Bij Honved staat met Mohamed Mezgrani één landgenoot onder contract.

KMSK Deinze verlengt contracten

KMSK Deinze, dat volgend seizoen promoveert naar de Proximus League, is volop bezig haar kern vorm te geven. Vandaag kon de Oost-Vlaamse club nog twee contractverlengingen meedelen. Middenvelders Gert Van Walle en Mehdi Tarfi blijven ook volgend seizoen in 1B aan boord. Van Walle verlengde voor twee jaar, Tarfi voor drie jaar.

“Ik voel mij goed bij Deinze”, verklaarde de 24-jarige Gert Van Walle. “In januari was ik hier bijna weg en nu teken ik een nieuw contract. Het kan verkeren. Het wederzijds vertrouwen resulteerde in een contract voor 2 seizoenen en daar ben ik bijzonder blij mee. 1B wordt een nieuwe uitdaging. Ik zie het volledig zitten en kan niet wachten om er volop voor te gaan”

Ook de 27-jarige Tarfi was tevreden met zijn contractverlenging. “We spelen met een (h)echte vriendengroep, haalden samen mooie resultaten en we hebben een voorzitter met veel ambitie en een fantastisch project. Ik ben dan ook heel blij hiervan deel te mogen uitmaken.” Eerder verlengden ook Arnaud De Greef, Flavien Le Postollec en Youssef Challouk al hun overeenkomsten bij Deinze.



Franse voetbalclubs willen deze zomer weer voor publiek spelen

De clubs van de Franse Ligue 1 en Ligue 2 willen in de zomer weer voor publiek kunnen voetballen. Ze vragen daarvoor de hulp van de regering. In een communiqué vragen de clubs de Franse regering om een herstelplan voor de zwaar getroffen sector. Ze schatten dat ze door de coronacrisis 500 tot 800 miljoen aan inkomsten verliezen. Van de regering willen ze ook een gezondheidsprotocol voor de start van het seizoen 2020-2021, waarbij ze in hun stadions een ruim publiek willen ontvangen. Datzelfde protocol moet hen op korte termijn al toelaten collectief te trainen, stages te organiseren en vriendschappelijke wedstrijden voor publiek te spelen.

Duitse voetbalbond doet deur helemaal dicht voor Thomas Müller

Thomas Müller, dit seizoen opnieuw uitstekend op dreef met Bayern München, moet niet hopen op een comeback bij de Duitse nationale ploeg. Dat verklaarde Oliver Bierhoff, technisch directeur van de Duitse voetbalbond, in een interview met Kicker.

“Ik ben heel blij voor Thomas”, begon Bierhoff. “Zijn prestaties zijn uitstekend, maar Jogi Löw heeft zijn beslissing duidelijk gemaakt. De spelers die er de laatste selecties bij waren, en ook overtuigd hebben, behouden het vertrouwen van de bondscoach.”

Joachim Löw besliste begin 2019 afscheid te nemen van wereldkampioenen Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels in zijn selectie. Müller toonde zich destijds heel verrast en teleurgesteld. Hij gaat sindsdien elke vraag over de Mannschaft uit de weg en concentreert zich helemaal op Bayern München, waarmee hij dit seizoen op weg lijkt naar een nieuwe landstitel. Met liefst achttien assists (en zeven goals) in de Bundesliga speelt de honderdvoudige international al een heel seizoen sterk.

Löw zelf kreeg in februari daarom ook al de vraag of een terugkeer van Müller tot de mogelijkheden behoorde. De bondscoach antwoordde daarop dat die kans “zeer gering” was. Zijn technisch directeur beaamde die woorden nog eens. “Jogi is een nieuwe weg ingeslagen. Hij heeft een hard besluit genomen en de jongeren zijn vertrouwen gegeven.”

Zus Gattuso sterft op amper 37-jarige leeftijd

Drama voor Gennaro Gattuso. De zus van de Napoli-coach overleed vanmorgen nadat ze sinds februari op intensieve zorgen in een ziekenhuis in het Italiaanse Varese lag. Francesca Gattuso werd amper 37 jaar oud. De oefenmeester van Dries Mertens vernam het tragische nieuws tijdens een trainingssessie.

Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Bayern München kan weer op Thiago rekenen

Bayern München heeft zijn middenvelder Thiago Alcantara terug. De Spanjaard ontbrak in de laatste drie wedstrijden door een probleem aan de adductoren, maar sloot dinsdag weer aan op training. Hij stond volgens Bayern anderhalf uur op het terrein en kende geen problemen.

De 29-jarige Thiago, een sterkhouder in het team van Hansi Flick, ontbrak door de blessure in de zeges tegen Frankfurt (5-2), Dortmund (0-1) en Düsseldorf (5-0).

Lucas Hernandez viel tegen Düsseldorf uit en trainde dinsdag individueel. Dat gold ook voor de revaliderende Philippe Coutinho en Niklas Süle. Zaterdag is competitieleider Bayern te gast bij Bayer Leverkusen.

Frankfurt moet Gelson Fernandes vier weken missen

Eintracht Frankfurt moet het de volgende vier weken zonder zijn ervaren middenvelder Gelson Fernandes stellen. De 33-jarige Zwitser liep afgelopen weekend op het veld van Wolfsburg (1-2) een kuitblessure op.

Fernandes was nog maar net terug fit na een scheur in een ligament. Hij zei recent na het seizoen te willen stoppen. Frankfurt, de nummer twaalf in de stand, trekt woensdag naar staartploeg Werder Bremen. Daarna wachten dit seizoen nog vijf competitieduels, plus een halve finale in de beker tegen Bayern München en mogelijk een finale op 4 juli.

FIFA vraagt federaties “gezond verstand” te gebruiken bij protestboodschappen van spelers

De Wereldvoetbalbond FIFA vraagt de nationale federaties bedachtzaam op te treden tegen spelers die protestboodschappen brengen na de dood van George Floyd. De organisatie zegt begrip te hebben voor voetballers die geraakt door “de tragische omstandigheden van deze zaak”.

Het FIFA-reglement verbiedt het voor spelers om politieke, religieuze of persoonlijke slogans, statements of beelden te gebruiken. In 2014 kwam er ook een verbod op boodschappen die spelers dragen onder hun voetbalshirt. In principe wordt een speler die zo’n boodschap toont bestraft met een gele kaart, zoals Dortmund-goudhaantje Jadon Sancho zondag overkwam na een treffer op het veld van Paderborn. Ook andere spelers in de Bundesliga toonden een vorm van protest om de dood van Floyd aan te klagen. De Duitse voetbalbond liet weten de incidenten te onderzoeken.

In een statement verklaart de FIFA dinsdag begrip te hebben voor “de diepe gevoelens en bezorgdheden geuit door vele voetballers in het licht van de tragische omstandigheden in de zaak George Floyd”.

De organisatie voegt eraan toe dat het toepassen van de spelregels de verantwoordelijkheid is van de organisatoren van de competities. “Ze moeten hun gezond verstand gebruiken en rekening houden met de omstandigheden rond de gebeurtenis”, luidt het.

Spelers, staf en personeel STVV ondergaan coronatest

Vandaag en vrijdag ondergaan alle spelers, staf en personeel van STVV een coronatest. Maandag willen ze in Sint-Truiden de trainingen immers veilig kunnen opstarten. In dat verband zal er de hele maand juli geen pers, noch supporters welkom zijn op de trainingen. Vaste persmensen krijgen op gepaste tijdstippen een uitnodiging voor online info. Ze kunnen ook een interview via zoom aanvragen. En voor foto’s kan beroep worden gedaan op de huisfotograaf die ook een coronatest ondergaat. “We willen totaal geen risico nemen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Fio Mostien. “Vandaar deze maatregelen die we zullen aanhouden tot eind juni. Daarna bekijken we de situatie verder.” (FKS)

Hasenhüttl (ex-KVM en -Lierse) blijft tot 2024 trainer van Southampton

De 52-jarige Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl heeft zijn verblijf bij Southampton met vier jaar verlengd. Dat deelde de Premier League-club dinsdag mee. De voormalige aanvaller van KV Mechelen (1996-1997) en Lierse (1997-1998) zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2024.

“Het was voor mij een gemakkelijke beslissing”, zegt Hasenhüttl op de clubwebsite. “We delen dezelfde filosofie en dat is een belangrijke reden waarom ik hier wil blijven. Toen ik hier aankwam, vertelde ik dat we aan het begin stonden van een lange weg. Die weg wil ik samen met mijn spelers blijven bewandelen. De fundamenten zijn gelegd en we zijn klaar om een volgende stap te nemen.”

De ex-coach van RB Leipzig (2016-2018) nam in december 2018 het roer bij de Zuid-Engelse club. In oktober stond hij dicht bij de uitgang toen Southampton de zwaarste nederlaag in de geschiedenis van de Premier League leed: 9-0 tegen Leicester City. Maar Hasenhüttl bracht zijn team weer op het juiste spoor. De Saints versloegen onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur en bezetten voor de geplande herstart van de competitie de veertiende plaats, met een voorsprong van zeven punten op de degradatieplaatsen. “Ik heb er nooit aan getwijfeld dat Ralph de juiste man was om onze club te leiden”, klopte CEO Martin Semmens zich op de borst. “Vanaf de eerste dag had hij een positieve impact op de club.”

Eigenaar moet voortaan bekend zijn vóór licentie

De Pro League werkt aan een nieuw reglement. Wanneer de licentie toegekend wordt, moet duidelijk zijn wie het volgende seizoen de leiding heeft over een club. Situaties zoals bij Anderlecht, waar onafhankelijk raadgever Wouter Vandenhaute plots voorzitter werd, zouden zo voorkomen moeten worden.

De licentiecommissie had begin dit jaar serieuze vragen over de rol van Vandenhaute bij Anderlecht. Die was eigenaar van het makelaarskantoor Let’s Play maar ondertussen wel ‘extern adviseur’ van paars-wit. CEO Karel Van Eetvelt benadrukte dat er geen getekende overeenkomst was tussen de club en Vandenhaute. De licentiecommissie gaf uiteindelijk ook groen licht.

Amper één maand later verkoopt Vandenhaute zijn aandeel in Let’s Play en wordt hij voorzitter van Anderlecht. Dat is perfect conform de regels. Maar de indruk blijft dat de licentiecommissie een rad voor de ogen is gedraaid. In het verleden veranderde onder meer Moeskroen al van eigenaar vlak na de licentieprocedure. Nu werkt de Pro League dus aan een nieuw reglement. Normaal gezien zal dat al vanaf volgend seizoen van kracht zijn. (NVK)

Cuypers naar Standard?

Keert Hugo Cuypers (23) terug naar Standard? De Rouches tonen alleszins interesse in het Luikse jeugdproduct. De aanvaller, die vorig seizoen vijf keer scoorde bij Ajaccio in de Franse tweede klasse, keert volgend seizoen in principe terug naar Olympiakos. Daar zou hij in de voorbereiding een kans krijgen, maar de Griekse club wil ook meewerken aan een transfer mocht er een goed bod komen. De prijs die Standard zou moeten betalen ligt rond 1,5 miljoen euro. Niet weinig voor een speler die drie jaar geleden nog werd doorgestuurd op Sclessin. (FDZ)

Club haalt hoofd medische staf weg bij Cercle

Na zeven seizoenen scheiden de wegen van Club Brugge en de dokters Lode en Thierry Dalewyn. Hun plaats wordt ingenomen door Bruno Vanhecke (verbonden aan het AZ Delta Roeselare) en Thomas Tampere (chirurg op de dienst Orthopedie en Traumatologie van het UZ Gent). Dokter Vanhecke was tot dusver aan de slag bij stadsrivaal Cercle Brugge, waar hij sinds 2011 aan het hoofd stond van de medische staf. (LUVM)

Belgisch jeugdinternational van Gent naar Westerlo

1B-club Westerlo heeft zich versterkt met vleugelspeler Matias Lloci. De Belgische jeugdinternational komt over van AA Gent. De twintigjarige Lloci ondertekende een contract voor drie seizoenen in het Kuipje.

✅ Welkom Matias!



🙋‍♂ Matias is een rechter flankspeler en 🖊 tekent voor 3 jaar bij onze kemphanen! #enallemaalsamen #wijzijnvandekempenhttps://t.co/xkEN4KvJLo KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link

Lloci genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij AA Gent, maar na vijf jaar zit zijn avontuur bij de Buffalo’s erop. Eerder kwam de rechtervleugelspeler Lloci, die zowel op het middenveld als op de rechtsback uit de voeten kan, uit voor de jeugd van RWDM, Beerschot en Zulte Waregem. De twintigjarige Lloci verdedigde de Belgische kleuren achtereenvolgens voor de nationale U17 (7 caps), U18 (3 caps) en U19 (7 caps).