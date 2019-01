Football Talk. Cristiano Ronaldo verschijnt dinsdag voor rechter - Musona wil bij Lokeren doen wat bij Anderlecht niet lukte - Rivaldo vindt nieuwe uitdaging De voetbalredactie

18 januari 2019

Cristiano Ronaldo moet dinsdag voor rechter in Madrid verschijnen

Cristiano Ronaldo moet zich volgende week dinsdag (22 januari) aanbieden bij de rechtbank in Madrid. Hij zal veroordeeld worden tot een fiscale boete van 18,8 miljoen euro en een gevangenisstraf van twee jaar, die hij niet effectief zal moeten uitzitten.

De advocaten van Ronaldo hadden verzocht om een videoconferentie maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De Portugese superster, die vandaag bij bij de Italiaanse kampioen Juventus voetbalt, moet dinsdagvoormiddag (omstreeks 10u) dus aanwezig zijn in de rechtbank van Madrid.

Ronaldo werd eerder schuldig bevonden aan het ontduiken van belastingen uit inkomsten van beeldrechten toen hij nog bij Real Madrid speelde. De fraude gebeurde via schimmige vennootschappen op de Maagdeneilanden en in Ierland.

De verdediging sloot met de Spaanse fiscus een deal waardoor Ronaldo een boete van 18,8 miljoen euro betaalt en twee jaar cel krijgt. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling heeft, hoeft bij gevangenisstraffen tot twee jaar niet achter de tralies. In theorie riskeerde Ronaldo een boete van 28 miljoen euro en 3,5 jaar cel.

De 33-jarige Ronaldo heeft daarnaast nog andere juridische katten te geselen. In oktober 2018 werd in de VS een onderzoek heropend nadat een voormalig Amerikaans model hem beschuldigde van verkrachting in een hotelkamer in Las Vegas in 2009. Die beschuldiging ontkent de Portugees met klem.

Heel wat andere voetbalsterren kwamen net als Ronaldo in de problemen met de fiscus. Zo ging Lionel Messi in 2016 akkoord met een boete van 2 miljoen euro en 21 maanden cel wegens gesjoemel met belastingen.

Musona: “Ik kreeg geen eerlijke kans”

Sporting Lokeren heeft een nieuwe nummer 11. Knowledge Musona is zijn naam, morgen tegen Eupen is hij meteen speelgerechtigd. De Anderlecht-huurling wil de komende 9 matchen zijn frustraties van zich afspelen.

“Ik moést Anderlecht deze winter verlaten. Want enkel trainen en niet spelen is heel moeilijk. Frustrerend om niet in de selectie te zitten”, vertelt hij ons. “En als je niet speelt, heb je geen vertrouwen. Ik vind niet dat ik mislukt ben bij Anderlecht, ik kreeg er gewoon geen eerlijke kans. Mensen mogen me niet beoordelen op mijn tijd bij Anderlecht, want ik kon me nooit tonen. Hopelijk concluderen ze na deze huurperiode dat ik het team wél iets kan bijbrengen. Ik had een gesprek met Frank (Arnesen, red.) en die besefte ook dat ik moet spelen. Bovendien heeft de nieuwe coach -met wie ik niet praatte- niet de tijd nu om dingen uit te proberen.”

Lokeren dus. “Enkel zij tellen vanaf nu. Ja, ik weet dat we nog tegen Anderlecht spelen. Wat als ik dan scoor? Dan zal ik blij zijn voor Lokeren. Ik hoop dat we winnen (lacht). Maar nu eerst Eupen. Ik zal er meteen staan, ook al ben ik nog niet 100 procent fit. Maar ik geloof in mezelf, ik ben niet vergeten hoe ik moet voetballen (lacht).”

Rivaldo naar Marokkaanse derdeklasser

Rivaldo heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige Braziliaanse stervoetballer wordt trainer bij Chabab Mohammédia, een team uit de Marokkaanse derde klasse. Op zijn Facebookpagina bevestigt de ambitieuze ploeg de komst van de 46-jarige Rivaldo. De Braziliaan werd in 2002 met zijn land wereldkampioen in Japan en Zuid-Korea. Hij scoorde toen onder meer tegen België in de achtste finale. In het daaropvolgende seizoen pakte Rivaldo met AC Milan de Champions League. AC Milan nam hem in de zomer van 2002 over van FC Barcelona.

Tine Schryvers naar AA Gent

Red Flame Tine Schryvers (25) keert terug naar België. De aanvalster verlaat het Zweedse Kristianstads DFF en speelt de komende zes maanden bij AA Gent Ladies. “Tine koos voor KAA Gent Ladies omwille van de zes trainingen per week en de goede sportieve en medische omkadering”, klinkt het op de website van haar nieuwe club. Met zeven caps is Schryvers geen vaste waarde bij de nationale damesploeg.