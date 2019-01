Football Talk. Cristiano Ronaldo helpt Juventus aan Italiaanse Supercup - Slavisa Stojanovic (ex-Lierse) wordt bondscoach van Letland De voetbalredactie

16 januari 2019

21u18 0

Cristiano Ronaldo helpt Juventus aan Italiaanse Supercup

Cristiano Ronaldo heeft Juventus ook aan de Italiaanse Supercup geholpen. De Portugees maakte in de 61 minuut het enige doelpunt van de regerende kampioen tegen AC Milaan (1-0). Ronaldo weet hoe het is om in een eindstrijd te scoren. Het was alweer zijn negentiende doelpunt in dertig finales met zijn club of land. Milan speelde het laatste kwartier met tien man. Franck Kessié kreeg een rode kaart voor een smerige overtreding op Emre Can.

Juventus won vorig seizoen de landstitel en de beker. AC Milaan mocht strijden om de Supercup omdat het de bekerfinale verloor van Juventus. Het is de achtste keer dat Juventus de “Supercoppa” in de prijzenkast mag zetten en daarmee is de club uit Turijn nu alleen recordhouder. AC Milaan staat zeven keer op de erelijst.

De Supercup werd voor ruim 61.000 toeschouwers afgewerkt in Jeddah, de tweede stad van Saudi-Arabië. Daar was lang niet iedereen blij mee in Italië. De kritiek op de speelstad zwelde aan na de moord op journalist Jamal Khashoggi. Veel Italianen vinden het ook een schande dat vrouwen uit Saudi-Arabië de wedstrijd alleen mochten bekijken op tribunes waar geen mannen zaten. De Italiaanse Supercup werd wegens commerciële doeleinden de afgelopen jaren vaker ver van Italië afgewerkt. Naar verluidt heeft Saudi-Arabië zo’n 7 miljoen euro voor de eindstrijd betaald.

Scheidsrechters Verboomen en Van Driessche krijgen FIFA-badge

Scheidsrechters Nathan Verboomen en Bram Van Driessche hebben dinsdagavond in het Belgian Football Centre in Tubeke hun FIFA-badge in ontvangst mogen nemen. Ze mogen nu internationale wedstrijden fluiten. De semiprofs nemen de plaats in van persona non grata Sébastien Delferière en Bart Vertenten.

In totaal kregen zeven Belgische scheidsrechters hun FIFA-badge. Behalve de nieuwkomers Verboomen en Van Driessche waren dat Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser. Het Belgische zevental kan door de UEFA en de FIFA aangeduid worden voor internationale wedstrijden. De badge is het hele jaar 2019 geldig.

Begin november 2018 besliste de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) al om de FIFA-badges van Delferière en Vertenten in te trekken. Dat gebeurde op vraag van scheidsrechtersbaas Johan Verbist, nadat ze genoemd waren in het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Delferière was de hoogste geplaatste Belgische ref, in UEFA-categorie 1. Dat is het niveau net onder de elitegroep. Vertenten bevond zich net als Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot in groep 2.

Bij de assistent-scheidsrechters zijn er geen wijzigingen. Het zijn nog steeds tien dezelfde Belgen die op het internationale forum aan de slag kunnen. Geen veranderingen ook bij het futsal en het beach soccer.

Onder de vrouwelijke internationals promoveert Viki De Cremer van assistent naar hoofdscheidsrechter. Ze neemt de plaats van Irina Lyussina in. Joline Delcroix is de nieuwste FIFA-assistente

Zij kregen hun FIFA-badge:

. Hoofdscheidsrechters (mannen): Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser

. Hoofdscheidsrechters (vrouwen): Hannelore Onsea, Lois Otte, Viki De Cremer

. Assistent-scheidsrechters (mannen): Laurent Conotte, Jimmy Cremers, Yves De Neve, Karel De Rocker, Jo De Weirdt, Frédéric Godelaine, Florian Lemaire, Kevin Monteny, Thibaud Nijssen, Rien Vanyzere

. Assistent-scheidsrechters (vrouwen): Ella De Vries, Joline Delcroix, Bérengère Pierart, Maria Etienne

. Scheidsrechters Futsal (mannen): Gerd Bylois, Juan Boelen, Stefan Vrijens, Yasin Alageyik

. Scheidsrechters Beach Soccer (mannen): Gary Christien, Emmanuel Vocale

Serge Aurier snel weer op vrije voeten na arrestatie wegens geweldpleging

Tottenham-verdediger Serge Aurier is zaterdag in zijn huis in Hertfordshire door de Britse politie gearresteerd op verdenking van geweldpleging, zo maakten Britse media vandaag bekend. Nadien werd de 26-jarige Ivoriaanse international weer vrijgelaten zonder dat hem iets ten laste wordt gelegd. Door het incident miste hij wel de wedstrijd van zondag, waarin de Spurs met 0-1 onderuitgingen tegen Manchester United.

In 2016 werd Aurier door een rechtbank in Parijs tot twee maanden cel met uitstel veroordeeld nadat hij een politieman had beledigd en geslagen bij het verlaten van een nachtclub aan de Champs-Elysées. In februari van dat jaar kwam hij al eens om extrasportieve redenen in het nieuws nadat hij in een filmpje dat online werd geplaatst zwaar had uitgehaald naar zijn coach Laurent Blanc en enkele ploegmaats, onder wie Ibrahimovic, Di Maria en Van der Wiel.

Pro League en Spring Media sluiten akkoord over internationale mediarechten

De Pro League en Spring Media hebben een exclusief adviescontract afgesloten betreffende internationale mediarechten voor de Jupiler Pro League, zo maakte de Pro League bekend in een persmededeling. Spring Media zal de Pro League adviseren bij de verkoop van de tv-rechten van de Jupiler Pro League in het buitenland. Het akkoord treedt onmiddellijk in werking en is ook volgend seizoen nog van kracht.

“Wij zijn verheugd om deze samenwerking met Spring Media aan te kondigen - een dynamisch en sterk groeiend agentschap met uitgebreide internationale expertise op het gebied van sportrechten en distributie. Door nieuwe gebieden te verkennen, zullen we de algemene positie van de Pro League blijven versterken en de groei ervan versnellen, terwijl we meer fans de kans geven om hun team te volgen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

Ex-Lierse-trainer wordt bondscoach van Letland

Voormalig Lierse-coach Slavisa Stojanovic wordt vanaf begin maart de nieuwe bondscoach van Letland. De 49-jarige Sloveen wordt weggeplukt bij de Bulgaarse topclub Levski Sofia, waar hij sinds vorige zomer aan de slag was. Bij Letland is hij de opvolger van de Fin Mixu Paatelainen, die begin december in onderling overleg opstapte. Stojanovic krijgt als belangrijkste taak Letland doorheen de kwalificaties voor het EK 2020 te loodsen. Die starten in maart, de Letten zitten in een poule met Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië en Macedonië. In België was Stojanovic tussen september 2014 en eind januari 2015 als coach van toenmalig eersteklasser Lierse werkzaam. Na afloop van dat seizoen degradeerde de club naar tweede klasse, om nooit meer terug te keren. In mei vorig jaar vroeg Lierse het faillissement aan.

Austin wordt 27ste club in MLS

De Major League Soccer, de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie, heeft Austin als 27ste club in zijn rangen opgenomen. Na FC Dallas en Houston Dynamo wordt het de derde Texaanse club in de competitie. Alleen Californië (LA Galaxy, Los Angeles FC en San Jose Earthquakes) doet even goed. Austin zal zijn intrede in 2021 maken. Tegen dan moet er in de Texaanse hoofdstad een stadion gebouwd zijn dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. De kosten daarvoor zijn op 225 miljoen dollar (196 miljoen euro) geraamd. Om tot het gesloten kampioenschap, zonder degradatie of promotie, toe te treden betaalt de club 150 miljoen dollar (130 miljoen euro). Momenteel bestaat het kampioenschap uit 24 clubs. In 2020 komen daar Nashville en het Miami van David Beckham als 25ste en 26ste team bij.