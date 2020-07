Football Talk. Courtois heeft Trofeo Zamora officieel beet - Roeselare 2.0 kiest voor Fraeye als hoofdcoach - SC Lokeren-Temse stelt nieuw logo voor De voetbalredactie

20 juli 2020

Javi Calleja stopt als coach van Villarreal

Javi Calleja legt zijn taken als trainer van Villarreal neer. Dat heeft de Spaanse club, die als vijfde eindigde in La Liga, gemeld. De 42-jarige Calleja is een clubmonument bij Villarreal. Als middenvelder diende hij de club tussen 1999 en 2006 en na zijn actieve carrière startte hij er in 2012 als jeugdtrainer. Na een korte periode als coach van Villarreal B, werd hij in september 2017 benoemd tot hoofdcoach van het eerste elftal. Meteen leidde hij de club naar een knappe vijfde plaats in La Liga. De Spanjaard moest in december 2018 echter opkrassen na een reeks tegenvallende resultaten, maar de maand nadien keerde hij al terug op de bank van Villarreal. Dit seizoen eindigde Villarreal in de Spaanse hoogste klasse als vijfde. Dat levert El Submarino Amarillo een ticket voor de Europa League op.

Diandy (Charleroi) verlengt revalidatie in Franse Cap Breton

Charleroi speelt vandaag op URSL Visé, een club uit eerste nationale, gecoacht door José Riga (ex-Standard, Metz, Charlton, Cercle Brugge). Zonder Massimo Bruno, Christophe Diandy en Stergos Marinos, die zaterdag tegen Fola Esch een hersenschudding opliep. Diandy, out sinds begin november als gevolg van een zware knieblessure, verlengt zijn revalidatie in het Franse Cap Breton tot het einde van deze maand. (AR)

Courtois heeft Trofeo Zamora ‘officieel’ beet

Het was al langer geweten dat hij ’m zou winnen, maar nu heeft Thibaut Courtois de Trofeo Zamora voor beste doelman van La Liga ook echt in ontvangst mogen nemen. “Hard werk wordt beloond”, schrijft onze nationale nummer één op Twitter. “Ik zou deze trofee graag willen opdragen aan mijn team en verdediging.” Voor Courtois is het de derde Trofeo Zamora. Eerder werd hij ook in 2013 en 2014 - toen bij Atlético - verkozen tot beste keeper van de Spaanse competitie.

Nederlands elftal oefent op 7 oktober tegen Mexico

Het Nederlands elftal oefent op woensdag 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Mexico. De vriendschappelijke interland dient als voorbereiding op de uitwedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Bosnië (11 oktober) en Italië (14 oktober), meldt de Nederlandse voetbalbond (KNVB).

De laatste ontmoeting tussen Nederland en Mexico was op 12 november 2014, ruim vier maanden nadat Nederland in het Braziliaanse Fortaleza Mexico in de achtste finale van het WK uitschakelde (2-1). In de Amsterdam ArenA ging de winst naar Mexico (2-3).

Nederland en Mexico speelden in totaal acht keer eerder tegen elkaar. Oranje won vier keer, de Mexicanen waren drie keer de sterkste. Eén onderling treffen eindigde onbeslist. Met de interland tussen Nederland en Mexico is de agenda van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in 2020 compleet. Er staan acht wedstrijden op het programma, te beginnen met de thuiswedstrijd in de Nations League tegen Polen op 4 september.

De KNVB hoopt dat er veel supporters aanwezig kunnen zijn bij de thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de huidige richtlijnen zijn er fans welkom, zolang ze anderhalve meter afstand van elkaar nemen. Die regels worden mogelijk nog versoepeld.

Dino Toppmöller, vorig seizoen coach bij Virton, wordt assistent bij RB Leipzig

Bundesliga-club RB Leipzig heeft haar trainersstaf maandag met Dino Toppmöller. De 39-jarige zoon van voormalig topcoach Klaus Toppmöller, die met Bayer Leverkusen ooit de Champions League-finale haalde, was tot december vorig jaar coach van Excelsior Virton in de Proximus League. Hij ondertekende bij de nummer drie van het voorbije seizoen in Duitsland een contract voor twee seizoenen.

Toppmöller en Virton gingen begin december uit elkaar, ondanks het feit dat de Luxemburgers tot het einde van de eerste periode mee om de eerste plaats streden. Uiteindelijk moest Virton in een rechtstreeks duel met OH Leuven de duimen leggen. Onvrede met een deel van de bestuurskamer was de aanleiding voor het vertrek van Toppmöller uit Belgisch-Luxemburg.

Toppmöller was als speler kort actief bij Manchester City en verder ook bij teams als Bochum, Eintracht Frankfurt en Augsburg. Als coach was hij de voorbije jaren succesvol in Luxemburg. Hij leidde Dudelange, de zusterploeg van Virton, naar drie landstitels op rij tussen 2016 en 2019. Bij Leipzig wordt hij de assistent van T1 Julian Nagelsmann

Kalu (ex-AA Gent) is besmet met coronavirus

Samuel Kalu, die tussen januari 2017 en augustus 2018 het mooie weer maakte op de flank bij AA Gent, heeft het coronavirus opgelopen. Dat bracht het Franse persbureau AFP naar buiten. Kalu speelt momenteel bij Girondins Bordeaux, maar mocht niet mee met zijn team op stage in Dinard (Bretagne). Hij bevindt zich momenteel in quarantaine.

De Franse eersteklasser Bordeaux begon vandaag aan haar eerste oefenstage ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Frankrijk, maar deed dat verrassend zonder Samuel Kalu. De 22-jarige rechtsbuiten, twaalfvoudig Nigeriaans international, was vorig seizoen, dat werd stopgezet omwille van de wereldwijde coronacrisis, nog een veelgebruikte pion door coach Paulo Sousa. In 22 officiële duels scoorde hij één keer en gaf hij twee assists.

Kalu keerde in het tussenseizoen laat terug uit Nigeria, omdat het door de vele vliegbeperkingen niet makkelijk was om een vlucht naar Frankrijk te vinden. Op 6 juli maakte Bordeaux bekend dat een speler positief testte op het coronavirus, maar het maakte de identiteit van de betrokken speler niet bekend. Dat blijkt nu Kalu te zijn. Bordeaux bevestigde aan AFP dat de buitenspeler volgende week maandag opnieuw welkom is op de club, indien hij dan wel negatief test op het coronavirus. Bordeaux beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen op een teleurstellende twaalfde plaats.

Roeselare stelt Karel Fraeye voor als hoofdcoach

KSV Roeselare maakte afgelopen weekend de redding bekend. De West-Vlaamse club kreeg geen proflicentie, maar kan blijven voortbestaan door een groep investeerders, met daarbij onder meer de Portugese topclub Sporting Lissabon. Roeselare 2.0. - zoals het project heet - wil zo snel mogelijk weer de aansluiting maken met het profvoetbal. Het maakte deze ochtend de komst van ex-Genk-speler Anele bekend. Karel Fraeye (ex-Lommel) is voorgesteld als nieuwe hoofdcoach.

De nieuwe hoofdcoach krijgt de steun van assistenten Jamaïque Vandamme en de Nederlander Dennis de Nooijer. Virgil De Windt wordt de keeperstrainer, de Brit Lawrence Griffins de fysiektrainer en Christophe Vandamme en Billy Avondts de videoanalisten. Jolan Fund wordt sports manager, de Nederlander Wim Hofkens head of academy. Stijn Meert ten slotte wordt de nieuwe TVJO (jeugdcoördinator) en in die functie ook de brugpersoon tussen eerste elftal en jeugd.

Nieuwe T1 Karel Fraeye was eerder hoofdcoach bij achtereenvolgens Zottegem, Eendracht Zele, VW Hamme, het Engelse Charlton Athletic en Lommel.

SC Lokeren-Temse stelt nieuw logo voor

De fusieclub SC Lokeren-Temse heeft haar nieuwe logo voorgesteld. Nauwelijks een wijziging met het vorige logo van Sporting Lokeren. Het geel kleurt nu buiten de lijnen en onderaan staat de naam van de club: SC Lokeren-Temse.

Collega’s kiezen Lewandowski ook bij ‘Kicker’ tot Speler van het Jaar

Robert Lewandowski is voor de derde keer in drie weken tijd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Duitsland. Na overwinningen in verkiezingen van de Bundesliga (gekozen door publiek en experts) en spelersvakbond VDV (gekozen door de spelers) werd de Pool ook door voetbalmagazine ‘Kicker’ nog eens bekroond. Ook ditmaal waren het zijn collega-spelers die mochten stemmen.

De 31-jarige aanvaller van Bayern München, die met 34 doelpunten voor de vijfde keer topschutter werd in Duitsland, behaalde 42,6 procent van de stemmen en haalde het daarmee ruimschoots voor Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (14,1 procent) en zijn teammaat bij Bayern München,Joshua Kimmich (12,2 procent). In totaal brachten 270 spelers hun stem uit.

Met zijn goals leidde Lewandowski Bayern München naar een achtste landstitel op rij. In de DFB Pokal werd in de finale ook de maat genomen van Bayer Leverkusen.

Geringe verkoop abonnementen bij STVV

Bij STVV gingen tot op vandaag amper 1.600 abonnementen over de toonbank. Dat is bijzonder weinig. Nog 2.241 te gaan om het al tegenvallende resultaat van vorig seizoen te evenaren. Afgaand op de reacties op sociale media is het uitblijven van sportieve versterkingen de grote boosdoener. De supporter van de Kanaries wil namen, en liefst Belgen. STVV deed intussen nagenoeg een volledige ploeg weg. En inkomend is enkel Keito Nakamura officieel. Dat is dan nog een huurling van het Japanse Gamba Musaka. Het zou voor de Japanse bazen nochtans het seizoen van de waarheid moeten worden. Want bij hun komst kondigden ze aan dat ze het derde seizoen volop voor de top zes zouden gaan. Onzekere tijden zijn het natuurlijk wel. Maar toch. (FKS)

Clément Lenglet (FC Barcelona) sukkelt met liesblessure

Clément Lenglet heeft in het competitieduel op het veld van Alaves (0-5) een blessure aan de rechterlies opgelopen. Dat bevestigt zijn club FC Barcelona. De Franse centrale verdediger, een vaste waarde achterin naast Gérard Piqué, moest kort na de pauze worden gewisseld. Over de ernst van de blessure laat Barça zich niet uit. De 25-jarige Fransman wordt “in de loop van de volgende dagen” verder behandeld.

FC Barcelona, dat de Spaanse titel aan rivaal Real Madrid moest laten, heeft dit seizoen met de Champions League nog een doel. Op zaterdag 8 augustus ontvangen Lionel Messi en co. in Camp Nou het Napoli van Dries Mertens in de return van de 1/8ste finales. De heenwedstrijd in Napels eindigde op 1-1.

Naast Lenglet zijn ook de andere Fransen bij Barcelona geblesseerd: Umtiti, Griezmann en Ousmane Dembélé.