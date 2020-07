Football Talk. Coopman scheurt kruisband - Pellegrini nieuwe coach Betis - Duitse spelers vinden Lewandowski man van het seizoen Voetbalredactie

09 juli 2020

17u10 1

Zware blessure Sander Coopman

Bijzonder slecht nieuws voor Sander Coopman. In de oefenmatch tegen Eupen (0-1) van gisteren viel de middenvelder een kwartier voor tijd met een knieblessure. Vandaag blijkt de voorste kruisband helemaal afgescheurd te zijn en ook de meniscus geraakt. Coopman gaat morgen al onder het mes, een maandenlange revalidatie wacht. (MVS)

Duitse spelers vinden Lewandowski man van seizoen

Robert Lewandowski is in een poll van de Duitse spelersvakbond VDV verkozen tot beste speler van het seizoen. De spits van kampioen Bayern München kreeg 40,2 procent van de stemmen achter zijn naam en haalde het ruim voor Jadon Sancho van Borussia Dortmund (13,9%) en zijn teamgenoot Joshua Kimmich (7,2%).

Lewandowski werd met 34 doelpunten topschutter in de Bundesliga. Voor de 31-jarige Pool is het al de vierde keer dat hij de onderscheiding krijgt. De spelers van de vier hoogste divisies mochten stemmen, net als de andere aangesloten VDV-leden. Bayern viel nog meer in de prijzen want Alphonso Davies werd verkozen tot beste nieuwkomer, voor Erling Haaland (Dortmund), en Hansi Flick mag zich de beste coach noemen.

Pellegrini neemt komend seizoen over bij Betis

De Chileen Manuel Pellegrini is komend seizoen de trainer bij de Spaanse eersteklasser Real Betis, zo maakte de club vandaag bekend.

Eind vorige maand werd Rubi ontslagen bij de huidige nummer dertien in de competitie en tot het einde van het seizoen vervangen door interim-coach Alexis Trujillo.

De 66-jarige Pellegrini ondertekende bij Betis een contract voor drie seizoenen. Hij zat zonder werk nadat hij eind vorig jaar aan de deur werd gezet bij de Engelse eersteklasser West Ham. Pellegrini was aan zijn tweede seizoen bezig bij West Ham en had ook nog een contract voor het volgende seizoen. Vorig seizoen leidde hij The Hammers naar een tiende plaats.

Eerder stond de Chileen onder meer bij River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga en Manchester City aan het roer. Met die laatste club werd hij in 2014 kampioen, maar ook in Spanje heeft hij dus heel wat ervaring.

Marseille en Saint-Etienne spelen topper op de eerste speeldag

De Franse profliga (LFP) heeft vrijdag de kalender voor het nieuwe seizoen in de Ligue 1 bekendgemaakt. Olympique Marseille-Saint Etienne is één van de wedstrijden op de openingsspeeldag op 22 augustus.

Het belooft voor Marseille een heet seizoensbegin te worden. De Zuid-Fransen, die zich als tweede in de stopgezette Ligue 1 vorig seizoen ook plaatsten voor de Champions League komend seizoen, treffen op speeldag 3 immers al PSG. Op de vierde speeldag geven de manschappen van coach André Vilas-Boas Lille partij, terwijl op de zesde speeldag de verplaatsing naar Lyon volgt.

De eerste speeldag in de Ligue 1 valt samen met de finale van de Champions League, op zondag 23 augustus, en die van de Europa League twee dagen eerder. Daarom werd voorlopig nog geen officiële programmatie opgesteld. De openingsmatchen van PSG (tegen Metz) en Lyon (bij Montpellier) zullen worden uitgesteld, indien één van beide teams de finale haalt van het kampioenenbal.

Poorten Bulgaarse stadions gaan weer dicht

Na de recente stijging van het aantal coronabesmettingen in Bulgarije moeten alle sportcompetities, en dus ook het voetbal, achter gesloten deuren afgewerkt worden, zo besliste de Bulgaarse regering donderdag.

“De stijging kon de voorbije tien dagen niet stopgezet worden en daarom moeten alle sportmanifestaties, zowel indoor als outdoor, zonder publiek afgewerkt worden”, vertelde Kiril Ananiev, de Bulgaarse minister van Volksgezondheid. “We zitten momenteel aan meer dan tweehonderd besmettingen op 24 uur tijd en de komende dagen verwachten we nog een stijging.”

Sinds begin juni waren fans weer welkom in de Bulgaarse stadions. Clubs mochten maximaal dertig procent van de bezoekerscapaciteit op hun complex gebruiken.

Lommel SK leent Uruguayaan

Juan Bautista Cejas gaat zes maanden bij Lommel SK voetballen. Cejas is een Uruguayaanse spits van 22 die vooral op de flank uitgespeeld wordt. Hij wordt uitgeleend door Quilmes dat uitkomt in de Argentijnse tweede klasse. Daarvoor speelde hij nog bij Estudiantes II.

Sinds de overname door de City Group, waartoe ook Manchester City behoort, is dit de tweede versterking voor Lommel. Eerder haalde het ook de Bulgaar Filip Krastev binnen.

Oekraïense beker voor Dinamo Kiev

Dinamo Kiev heeft voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis, voor het eerst sinds 2015, de Oekraïense beker veroverd. Na strafschoppen versloeg het woensdag in de finale Vorskla Poltava. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 na goals van Ruslan Stepanyuk (10.) en Benjamin Verbic (28.). In de penaltyreeks haalde Dinamo Kiev het met 8-7. Het duel werd achter gesloten deuren gespeeld. In de competitie moest Dinamo Kiev de titel aan rivaal Shakhtar Donetsk laten.